Il mercenario catturato ammette i piani per rapire il presidente Maduro del Venezuela e trasferirlo negli Stati Uniti in aereo

da Redazione

L’esercito venezuelano ha contrastato un tentativo di invasione navale da parte di mercenari pesantemente armati provenienti dalla Colombia domenica mattina, neutralizzando diversi combattenti e catturando tra loro almeno due cittadini statunitensi. Altri mercenari si sono arresi nei giorni seguenti.

La televisione venezuelana ha trasmesso filmati della confessione del mercenario statunitense, Silver Luk Alexander Luke, uno dei cittadini americani catturati dopo il fallito raid di domenica. Secondo il mercenario, il piano era di rapire il presidente venezuelano Nicolás Maduro, portarlo su un aereo e trasferirlo negli Stati Uniti per essere perseguito.

Parlando con il suo interrogante, Denman ha spiegato che la missione era “incontrare i venezuelani in Colombia, addestrarli e venire con loro in Venezuela per proteggere una zona di Caracas e prendere il controllo di un aeroporto nella zona per il loro seguito”.

“Le istruzioni che ho ricevuto … erano per assicurarsi che avessimo preso il controllo dell’aeroporto per il passaggio sicuro di Maduro”, dice più avanti nell’intervista.

Denman ha dichiarato di essere volato in Colombia il 16 gennaio dopo essere stato contattato dal CEO di Silvercorp, Jordan Goudreau. Il mercenario ha detto che inizialmente non ha ricevuto molti dettagli sulla sua missione e ha indicato che si aspettava di essere pagato tra $ 50.000 e $ 100.000.

Denman, un ex berretto verde, ha indicato che c’erano circa 60-70 persone coinvolte nell’operazione in totale, formando gruppi di circa 20 persone ciascuno.

Insieme a Denman, la televisione venezuelana ha trasmesso immagini del suo presunto cospiratore, l’americano Airan Berry. Un video pubblicato martedì dalle autorità ha mostrato Denman e Berry dopo essere stati catturati dalle forze speciali venezuelane. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha successivamente presentato le carte d’identità degli uomini arrestati durante un discorso televisivo.

Domenica, Caracas ha riferito del fallimento di un tentativo di invasione navale. Nei giorni seguenti, le autorità hanno annunciato l’arresto di altri sospettati. Mercoledì, Telesur ha riferito che un mercenario si è consegnato ai pescatori venezuelani al largo della costa dello stato di Aragua. Si diceva che l’uomo sia stato consegnato alle autorità locali.

Prima di questi episodi, 13 mercenari, tra cui Denman e Berry, erano stati arrestati lungo la costa. Nel raid di domenica, le autorità hanno riferito della liquidazione di otto mercenari e dell’arresto di altri due, uno dei quali era presumibilmente un agente della Drug Control Administration degli Stati Uniti.

Jordan Goudreau, CEO di Silvercorp USA, ha rivendicato la responsabilità della fallita invasione marittima mercenaria e ha pubblicato un video in cui ha presentato un capitano dell’esercito venezuelano in pensione che sostiene la trama per rovesciare Maduro, dove ha detto i suoi uomini “stavano ancora combattendo in questo momento”. Goudreau ha girato il video dalla Florida, fuori pericolo.

Secondo l’appaltatore militare privato, il leader dell’opposizione e autoproclamato “presidente ad interim” del Venezuela, Juan Guaidó, assunse la sua compagnia per partecipare a un’operazione contro Maduro, ma i soldi non arrivarono mai, costringendo i suoi mercenari a raccogliere donazioni da migranti venezuelani che vivono invece in Colombia.

La Casa Bianca ha negato qualsiasi coinvolgimento nel complotto mercenario, e il presidente Trump ha detto martedì ai giornalisti che l’arresto di due presunti cittadini statunitensi coinvolti “non ha nulla a che fare con il nostro governo”. La Colombia ha anche escluso qualsiasi collegamento con l’operazione fallita.

Gli Stati Uniti hanno attaccato Maduro con l’accusa di “narcoterrorismo” a marzo, emettendo una ricompensa di $ 15 milioni per la sua cattura o azione penale. Da quel momento sono iniziati i tentativi di infiltrazione nel territorio venezuelano di paramilitari ed agenti provocatori dalla Colombia.

https://sputniknews.com/latam/202005061079219873-captured-mercenaries-admit-plans-to-kidnap-venezuelas-maduro-take-him-to-us-on-plane/

Fonte: Sputnik News

Traduzione: Luciano Lago