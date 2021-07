Il Mega accordo fra Cina e Iran mette fuori scena gli Stati Uniti

Un nuovo mondo in Medio Oriente si sta fondendo come diretta conseguenza delle delusioni dell’America su dove pensa di essere nel mondo, scrive Martin Jay.

La Cina ha appena annunciato che investirà 400 miliardi di dollari in Iran in un periodo di 25 anni in cambio di un’enorme offerta per il petrolio iraniano, nell’ultima mossa di aperta sfida contro gli Stati Uniti e le sue sanzioni secondarie. Dove è diretto tutto questo?

400 miliardi di dollari sono una cifra considerevole da investire in Iran, che, da quando Donald Trump ha tolto gli Stati Uniti dal JCPOA (chiamato anche “Iran Agreement”), possiamo certamente dire che è un Paese povero. In cambio, la Cina ottiene prezzi minimi del petrolio, mentre entrambe le parti si godono il doppio smacco di inviare un messaggio forte a Washington: i suoi giorni stanno finendo come una superpotenza che può intimidire i paesi con sanzioni.

L’accordo era davvero l’ultima cosa di cui Joe Biden aveva bisogno in soli sei mesi in carica, dove è stato debole con Russia e Cina e forse patetico in Medio Oriente quando si trattava di conformarsi alla retorica “America è tornata”. “L’America è tornata” dove, potremmo chiederci tutti, dato che l’Iran sta commissionando attacchi con droni contro le forze americane, l’Afghanistan si sta rapidamente dirigendo verso un’acquisizione talebana e i colloqui dell’Iran a Vienna sono più o meno una bozza di ciò che The Guardian chiama eufemisticamente un ” tabella di marcia”.

L’accordo di investimento della Cina con l’Iran invia un messaggio chiaro e lucido a Joe Biden che intende sfruttare la debole geopolitica della “soft diplomacy” americana e andare avanti con politiche reali, che in termini pratici significano investimenti. Con i paesi del GCC in lotta tra loro per la produttività del petrolio, fino a sei anni al prezzo di un barile, e un accordo con l’Iran più improbabile che mai che prende forma, la regione è più confusa che mai su quanto sia importante il petrolio. di una strada a doppio senso. Nella regione, il Medio Oriente si inclina leggermente verso est.

Assad con i russi

Non è solo il fatto che Assad è diventato il nuovo amico dei leader del CCG perché ha usato magistralmente i russi come garanzia per rimanere al potere, il che sta spingendo le élite arabe del Golfo a guardare alla Cina come un potenziale nuovo partner, ma gli arabi ripongono molta più fiducia nella Cina come partner a lungo termine di cui possono fidarsi. Stabilità.

Una delle ragioni per cui è così improbabile che si verifichi un nuovo accordo con l’Iran rielaborato è per lo stesso motivo. Per quanto tempo Washington potrebbe garantire un accordo senza sanzioni? Un mandato di Joe Biden?

I leader del Medio Oriente, così come quelli della regione MEMA come l’Egitto, stanno cercando una soluzione all’incombente primavera araba 2.0 e non vedono alcun motivo per investire in Biden per chiedere aiuto lì, motivo per cui si stanno rivolgendo ad Assad. . e coprendo le loro scommesse che quando la roba marrone colpisce il fan, la Russia (e forse anche la Cina) potrebbe essere dietro di loro per mantenerli al potere. Affinché un tale accordo avvenga, è necessario disporre di accordi che vadano oltre i semplici razzi e armi, ovvero supponendo che l’amministrazione Biden alla fine consentirà un accordo da 23 miliardi di dollari per gli F35 di raggiungere anche gli Emirati Arabi Uniti, con ovvi timori che il la tecnologia potrebbe essere condivisa con i cinesi se Pechino si adoperasse nella regione per collaborare con i paesi del GCC. Ma questo enorme accordo con l’Iran invia un messaggio agli stati del Golfo Arabo che Washington potrebbe notare. Il messaggio è che i cinesi sono attori a lungo termine alla ricerca di partner a lungo termine e le élite di molti paesi del GCC esamineranno l’accordo e si chiederanno perché non stanno guardando alla Cina per ulteriori partenariati nell’edilizia, nell’energia, nelle telecomunicazioni e persino nella difesa .

Accordo Iran Cina

La notizia dell’accordo Cina-Iran è arrivata più o meno con l’annuncio agli Emirati Arabi Uniti che blocca un’idea dell’OPEC per aumentare la produzione di petrolio. Ha dato a molti hacker occidentali la possibilità di andare alla grande sull’angolo di “sfondamento” tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita nelle loro storie. Tuttavia, in realtà, questi due super stati del GCC non sono stati sulla stessa pagina per un po’ di tempo e la mancanza di un Grande Fratello (cioè lo zio Sam) non ha aiutato. In realtà non sono d’accordo con l’Iran, il Qatar e persino lo Yemen, quindi una guerra di parole di circa 2 milioni di barili di petrolio al giorno non è niente di cui preoccuparsi.

Ma l’accordo della Cina con l’Iran dovrebbe scuoterli e fargli capire che c’è un casino in Medio Oriente che non può essere interamente attribuito al fatto che gli Stati Uniti si siano tirati indietro e abbiano giocato alla geopolitica con i numeri. La comprensione di Biden della regione e delle sue sfumature è spesso esagerata dagli hacker, semplicemente perché è stato per anni in un comitato a Washington che si è occupato della regione ed è stato il vicepresidente di Obama.

È notevolmente ignara di ciò che conta veramente e non è in grado di comprendere la sensibilità dei suoi leader. Da questo si capisce perché cade nelle trappole facilmente tese dall’Iran (che in realtà ritiene che un accordo senza sanzioni con gli Stati Uniti non valga la pena), i cui leader sono alla ricerca di altri modelli di Grande Fratello da adottare. L’accordo con la Cina mostra alla regione e a Washington che gli Stati Uniti non sono più la superpotenza che può aspettarsi così tanta influenza da così poca azione. Il mondo sta cambiando e la mossa di Trump nel 2018 per ritirare gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran ha semplicemente rafforzato e incoraggiato un nuovo mondo in Oriente che si sta fondendo come risultato diretto delle delusioni americane su dove questi pensa di essere nel mondo. Con l’Iran che già vende petrolio cosiddetto “illegale” alla Cina (e probabilmente all’India entro la fine dell’anno), le sanzioni secondarie imposte da Trump non varranno più la carta su cui sono scritte. Investire in Iran. Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago





