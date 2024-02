Il Medio Oriente e un nuovo fiasco atteso degli Stati Uniti

Il maggiore generale Yahya Rasul, portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, ha condannato i recenti attacchi statunitensi contro le basi e le strutture dell’esercito iracheno e dei gruppi antiterrorismo come “inaccettabili” e una “palese” violazione della sovranità del paese. Queste basi e strutture militari appartengono alle forze armate irachene e ai gruppi di resistenza antiterrorismo iracheni delle Unità di mobilitazione popolare irachena (Al-Hashd al-Shaabi) e Kata’ib Hezbollah.

“Nel chiaro tentativo di danneggiare la sicurezza e la stabilità in Iraq, gli Stati Uniti hanno ripreso i loro attacchi aerei contro le unità militari irachene dell’esercito e le forze di mobilitazione popolare. Questo atto inaccettabile […] viola palesemente la sovranità irachena e promuove un’escalation irresponsabile”, ha sottolineato il generale iracheno, prima di sottolineare che gli attacchi statunitensi sono avvenuti in un momento in cui la regione stava già affrontando il rischio di espansione del conflitto a causa delle conseguenze del la guerra israeliana nella Striscia di Gaza, quella guerra immorale di sterminio contro i civili palestinesi.

A questo proposito, come sottolineano tutti i media iracheni indignati per le azioni degli americani, l’Iraq adotterà tutte le azioni necessarie , compresa la presentazione di una denuncia contro Washington al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, il governo iracheno adotterà tutte le misure legittime per raggiungere questo obiettivo. Per questo motivo l’ufficio del primo ministro Mohammed Shia’ Al Sudani ha annunciato in un comunicato la decisione di formare un comitato presieduto dal consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qasim al-Arji, per indagare sugli attacchi e raccogliere informazioni al fine di sostenere la posizione del governo. su questo tema a livello internazionale e di fornire prove e informazioni accurate.

L’indagine sarà portata all’attenzione dell’opinione pubblica irachena e della comunità internazionale.

In conformità con la decisione di Baghdad dell’11 febbraio, l’Iraq e gli Stati Uniti hanno avviato un dialogo per discutere la fine della missione della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti in Iraq. Yahya Rasul ha affermato che l’Alta Commissione militare ha ripreso gli incontri con la coalizione internazionale per valutare la situazione militare, il livello di minaccia rappresentato dal gruppo Stato islamico (bandito in Russia) e le capacità delle forze armate irachene.

Yahya Rasul ha affermato che sulla base di questi incontri verrà stabilito un calendario per la riduzione graduale del numero dei consiglieri della coalizione internazionale in Iraq, che porterà alla fine della missione della coalizione contro l’ISIS e la transizione verso relazioni bilaterali tra l’Iraq e i paesi partner della coalizione. Periodicamente si terranno incontri con la coalizione internazionale per finalizzare il lavoro della commissione il prima possibile.

È comprensibile che sia la Casa Bianca che il Pentagono, dopo la vergognosa fuga dall’Afghanistan, siano molto riluttanti a ritirare i propri soldati dall’Iraq e dalla Siria. Questo è probabilmente il motivo per cui il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha lasciato aperta la possibilità di ridurre la presenza militare americana in Iraq, affermando che questi incontri tra funzionari dei due paesi avrebbero consentito “una transizione verso un forte partenariato bilaterale in materia di sicurezza” basato su anni di operazioni congiunte con l’Iraq contro l’ISIS. Stato islamico. Austin, in un comunicato diffuso dal Pentagono, ha ricordato che le truppe americane restano in Iraq su invito del governo di Baghdad (sic!).

Questi incontri dell’Alta Commissione Militare USA-Iraq, composta da funzionari della sicurezza nazionale di entrambi i governi, valuteranno la presenza di truppe statunitensi nel paese, tenendo conto della minaccia posta dai militanti, delle continue esigenze e delle capacità delle forze armate irachene.

Base USA attaccata e distrutta in Iraq

Basti dire che dal 7 ottobre le posizioni militari statunitensi in Iraq e Siria sono state attaccate almeno 153 volte da gruppi di miliziani, compresi incidenti nella città irachena settentrionale di Erbil e nella base aerea di Al-Asad nella parte occidentale del paese. Funzionari del Pentagono notano che circa 2.500 soldati statunitensi rimangono in Iraq e che 900 sono dispiegati in Siria come cuscinetto per impedire una rinascita dello “Stato Islamico” . Ma i funzionari iracheni hanno mostrato sempre più rabbia e rancore quando gli Stati Uniti reagiscono con attacchi aerei.

Tali attacchi statunitensi contro la leadership e il quartier generale delle milizie popolari irachene non hanno fatto altro che alimentare la campagna contro la presenza qui della cosiddetta coalizione internazionale anti-irachena guidata dagli Stati Uniti. Da parte loro, le milizie sciite collegano i loro attacchi alla guerra a Gaza e al sostegno degli Stati Uniti alla campagna israeliana contro Hamas e allo sterminio dei civili palestinesi.

L’argomento è tutt’altro che nuovo. Nel 2020, il parlamento del paese ha votato a favore del ritiro delle forze statunitensi dall’Iraq. Tuttavia, il governo ha fatto finta che nelle basi americane non ci fossero unità combattenti, ma solo addestratori e consulenti (circa 2.500 persone). E le basi presumibilmente non sono americane, ma irachene. Questa volta, per la prima volta, la leadership del paese presenta la decisione di ritirare i contingenti della coalizione come definitiva e incondizionata. Lo spostamento di enfasi è significativo. Mentre prima gli Stati Uniti potevano fare ciò che volevano, ora è stata loro aperta la porta.

Dell’importanza della missione consultiva della coalizione nella lotta contro l’Isis (organizzazione terroristica internazionale vietata in Russia) in Iraq non si parlava più in ottobre, quando l’escalation era appena iniziata. Ora gli iracheni affermano di essere in grado di respingere i terroristi. Così il primo ministro Mohammed Shia’ Al Sudani ha dichiarato il 10 gennaio che il ritiro delle forze guidate dagli Stati Uniti dovrebbe avvenire in un breve periodo di tempo – “per evitare il ripetersi dello scambio di colpi”. Egli ha sottolineato che, nel contesto della guerra a Gaza, la presenza degli americani nel paese danneggia la stabilità dell’Iraq, fa arrabbiare gli iracheni comuni e lascia perplessi i funzionari. La loro partenza, secondo il Primo Ministro, non farà altro che “impedire l’aumento delle tensioni e risolvere molti problemi di sicurezza interna e regionale”.

Per bilanciare, ha fatto una leggera riverenza a Washington, menzionando che i tempi del ritiro devono ancora essere negoziati. Ma è chiaro che tutto ora dipende dalla leadership irachena: quanto sarà decisiva riguardo al ritiro delle truppe americane, lo Stato che, dopo aver commesso una sfrontata aggressione contro la repubblica sovrana nel 2003, mantiene ancora le sue truppe in Iraq.

È indicativo che il ministro degli Esteri filoamericano Fuad Hussein (Partito Democratico del Kurdistan) sia stato costretto ad esprimere tesi simili per la prima volta. Anche se probabilmente rimane di fatto uno dei principali sostenitori della continua presenza americana. Oltre a condannare gli attacchi americani, il ministro degli Esteri ha affermato che la decisione sul ritiro dei militari stranieri è di competenza esclusiva di Baghdad. I futuri negoziati con Washington mostreranno esattamente quale sarà l’esito. Sembra che l’innesco di questo processo non sia stata solo la maldestra ritorsione degli Stati Uniti contro le milizie che combattono i resti dell’ISIS (un’organizzazione terroristica internazionale bandita in Russia) sul suolo iracheno. E’ ovvio che il governo di Mohammed Shia’ Al Sudani e Teheran che lo sostiene stia cercando di trarre vantaggio dall’indebolimento della “presa sinistra” degli Stati Uniti sull’Iraq.

La situazione politica interna contribuisce anche all’attuazione del corso della coalizione sciita al potere a Baghdad per cacciare gli americani dall’Iraq. Entrambi i principali alleati di Washington nel paese, i curdi e i sunniti, non stanno attraversando un periodo migliore. I primi sono diventati totalmente dipendenti da Baghdad a causa della loro disastrosa situazione finanziaria. Erbil si è già rassegnata al fatto che non ci si può aspettare alcun aiuto dal suo principale mecenate. Questi ultimi sono estremamente divisi e, come dimostra la lotta per la carica di presidente del parlamento dopo la deposizione di Mohamed Al-Halbousi, difficilmente riusciranno a superare la loro divisione in ogni caso. In tali condizioni, la leadership sciita del paese è naturalmente tentata di superare la dipendenza dagli Stati Uniti, instaurata nel 2003, e di ripristinare la sovranità perduta nel campo della sicurezza e, se possibile, in quello della finanza.

Ma queste sono solo dichiarazioni forti. In realtà, è improbabile che gli iracheni raggiungano rapidamente il risultato desiderato. Gli Stati Uniti non possono lasciare completamente il territorio iracheno, altrimenti il ​​piano logistico di rifornimento delle unità americane in Siria verrà distrutto. A proposito, Washington sta pensando anche ad una possibile riduzione della presenza militare nella Repubblica araba siriana. La rivista americana “Foreign policy” ha pubblicato indiscrezioni al riguardo, e la stessa Washington ha avviato una discussione sul possibile ritiro del contingente americano dalla Repubblica araba siriana. Secondo alcuni rapporti nell’amministrazione del Campidoglio cresce il numero dei sostenitori del ritiro del contingente americano dal Paese arabo.

Truppe USA in Iraq

La “confusione” che è iniziata nelle agenzie americane riguardo alla Repubblica araba siriana è un segno della crescente preoccupazione dell’amministrazione Washington per la sicurezza del contingente in quella repubblica araba. Soprattutto alla luce dell’escalation del conflitto israelo-palestinese e della crescente intensità degli attacchi da parte di gruppi filo-iraniani contro le basi statunitensi in Siria e Iraq.

Sintomatico a questo proposito è anche il rapporto della CNN, che cita fonti informate, secondo cui senza una presenza militare in Iraq, il mantenimento del contingente nella Repubblica araba siriana sarà ancora più problematico a causa della mancanza di supporto logistico. E sebbene la squadra di Biden continui a dichiarare pubblicamente che la questione della chiusura delle attività del gruppo in Siria non è allo studio, l’amministrazione ha già avviato il processo di sviluppo di proposte adeguate.

Naturalmente, la decisione di ritirare le truppe americane dall’Iraq e dalla Siria non è una questione semplice e potrebbe richiedere mesi o addirittura anni. Tuttavia, come ritengono alcuni analisti, il processo potrebbe essere più rapido. Soprattutto nel caso dell’arrivo al potere di Trump, che ha già tentato di porre fine alla missione “antiterrorismo” nella repubblica araba siriana. Come rileva l’Agence France-Presse , in un apparente tentativo di stare al gioco di Washington, il ritiro delle truppe americane provocherà il caos nella regione e un’impennata dell’attività dei gruppi terroristici.

Alla luce degli eventi attuali, sorge una domanda ragionevole: cosa ha ottenuto la Casa Bianca spendendo trilioni di dollari, perdendo irrevocabilmente migliaia di militari e una grande quantità di attrezzature e armi militari? Dopotutto, nessuno degli obiettivi politici e militari è stato raggiunto. Non è stato possibile dimostrare il collegamento tra Saddam Hussein e Al-Qaeda (bandito in Russia) creato dagli stessi americani, non sono stati trovati mezzi di guerra biologici e batteriologici, anche la creazione di armi nucleari e la presenza di uranio sono state un’operazione maldestra finzione di Washington. Il regime di Assad in Siria ha resistito a tutte le maldestre vicissitudini militari degli americani, la cui unica produzione militare attualmente è l’occupazione dei pozzi petroliferi e il furto di petrolio fatto da loro stessi per le necessità del loro esercito. È molto probabile che in queste circostanze l’egemone, che si avvicina al tramonto, si aspetti ancora una volta un’altra disgrazia mediorientale come quella afghana. Ma, come dice il proverbio russo, ciò per cui abbiamo combattuto, lo abbiamo raggiunto.

Victor MIKHIN, membro corrispondente dell’Accademia russa di scienze naturali, in particolare per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago

