Il Medio Oriente e le attività terroristiche degli Stati Uniti

Tassi di vittime civili incredibilmente alti dovuti all’avventurismo militare guidato dagli americani in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Yemen, Libia e Somalia sono stati rivelati in una nuova ricerca del “The Cost of War Project” della Brown University nello Stato del Rhode Island. Il rapporto fornisce dati diretti sulle vittime della guerra in cui quasi un milione di persone sono state uccise dagli sforzi degli Stati Uniti.

Secondo lo studio, un altro aspetto importante che ha ucciso indirettamente diversi milioni di persone in più è la distruzione militare dell’economia, dei servizi pubblici, delle infrastrutture e dell’ambiente, che aumenta il bilancio delle vittime molto tempo dopo che le bombe sono state sganciate e aumenta nel tempo. Il rapporto stima che questi fattori abbiano contribuito a oltre 3,5 milioni di morti. Questo aspetto richiede ulteriori ricerche e il progetto sottolinea specificamente che “le molte conseguenze a lungo termine e sottovalutate della guerra” devono essere esplorate in modo più dettagliato.

Un altro studio mostra che il numero di vittime dirette di guerre che hanno ucciso quasi un milione di persone è un eufemismo, a cui il rapporto fa nuovamente riferimento dicendo che “il bilancio esatto delle vittime rimane sconosciuto”. In un’altra sezione del rapporto del progetto sul bilancio delle vittime in Iraq, si afferma che “le stime del bilancio delle vittime della guerra in Iraq sono state particolarmente incoerenti. The Lancet 2006 ha stimato che circa 600.000 iracheni sono morti a causa della violenza militare tra il 2003 e il 2006”. Il rapporto prosegue affermando che la controversia sui rapporti contrastanti sul bilancio delle vittime in Iraq deriva dalle stime dei notiziari, con alcuni che esagerano il bilancio delle vittime mentre coloro che hanno sostenuto l’invasione illegale hanno minimizzato il bilancio delle vittime.

Il progetto cita un rapporto su The Lancet che afferma che il bilancio delle vittime in Iraq dal 2003 e solo nei successivi tre anni ha raggiunto i 600.000 iracheni. Sono stati condotti vari studi imparziali, concludendo che più di un milione di iracheni sono stati uccisi a causa dell’invasione e dell’occupazione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti dal 2003 al 2011.

Anche un milione di morti irachene potrebbe essere considerato un eufemismo quando ci sono state notizie quotidiane di attentati terroristici quasi quotidiani che hanno ucciso centinaia di iracheni. E poi, aggiungiamoci l’era degli Stati Uniti e del DAESH dal 2014 al 2017, quando centinaia di migliaia di persone sono state uccise, e non è difficile immaginare che oltre un milione di iracheni siano morti e continuino a morire oggi a causa di quella che era così chiamata “guerra al terrore” degli Stati Uniti –

Non c’è dubbio che la presenza militare statunitense non abbia portato altro che insicurezza e instabilità nell’Asia occidentale. Nel gennaio 2018, il leader della rivoluzione islamica in Iran, l’ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha dichiarato: “Quello che è importante è che la presenza corruttrice degli Stati Uniti in questa regione deve finire… Loro (gli americani) hanno portato guerra, discordia, sedizione e distruzione a questa regione; hanno portato alla distruzione delle infrastrutture. Certo, lo fanno ovunque nel mondo… Deve essere fermato.

L’ultimo studio del progetto The Cost of War avverte anche che “queste guerre continuano a colpire milioni di persone in tutto il mondo, che vivono con le loro conseguenze e muoiono a causa di esse”. Il rapporto si concentra sull’impatto delle guerre scatenate dagli Stati Uniti su donne e bambini, che “sopportano il peso maggiore di queste continue conseguenze”.

Il rapporto rileva che mentre alcune persone sono morte in combattimento, molte di più, soprattutto bambini, sono morte a causa degli effetti negativi delle guerre, come la diffusione di malattie e danni ai servizi pubblici. “Sono necessarie ulteriori ricerche sull’impatto della distruzione dei servizi pubblici a causa della guerra, soprattutto al di fuori del sistema sanitario, sulla salute pubblica”, afferma il rapporto. “I danni ai sistemi idrici e fognari, alle strade e alle infrastrutture commerciali come i porti, ad esempio, hanno conseguenze negative significative e importanti”.

Lo studio afferma che le guerre e i conflitti che gli Stati Uniti hanno combattuto o in cui sono stati coinvolti con il pretesto di una presunta lotta al terrorismo dall’11 settembre 2001, mostrano chiaramente che le conseguenze della continua violenza della guerra sono così vaste e complesse che non possono essere misurato. Va notato che dopo gli attacchi dell’11 settembre, gli Stati Uniti hanno condotto guerre e fomentato conflitti, specialmente nell’Asia occidentale, con il pretesto di combattere il terrorismo. Tuttavia, come risultato dell’avventurismo militare statunitense, c’è stato un aumento estremamente drammatico di gruppi terroristici che non erano presenti nell’Asia occidentale o in paesi come la Somalia prima dell’intervento militare di Washington nella regione.

In altre parole, la cosiddetta “guerra al terrore” ha avuto l’effetto opposto rispetto all’obiettivo dichiarato della campagna di instabilità del Pentagono in Asia occidentale, che ha permesso al terrorismo di prosperare. In altre parole, e molti esperti concordano, la presenza delle truppe statunitensi e le politiche statunitensi in Medio Oriente e in altre parti del mondo hanno portato solo alla crescita diretta del terrorismo e delle organizzazioni terroristiche che hanno destabilizzato la pace e la tranquillità in quelle parti del mondo.

IAfghanistan, conseguenze guerra, fame e desolazione.

l rapporto afferma che i danni e le continue morti causate dalle guerre significano che coloro che le hanno scatenate devono assumersi la responsabilità, compresa la responsabilità finanziaria per riparare i danni causati. Basti ricordare come il clown americano di un segretario di Stato Colin Powell scosse una provetta di polvere bianca incomprensibile sul podio delle Nazioni Unite e spaventò istericamente il mondo intero con guai impensabili da parte di Saddam Hussein. E questo è stato il motivo del barbaro e ingiustificabile attacco all’Iraq sovrano nel 2003, dal quale gli iracheni non sono ancora in grado di riprendersi e ricostruire il loro stato.

Gli iracheni, e in effetti milioni di altre persone, soffrono ancora di angoscia, dolore e trauma nelle zone di guerra sia attuali che precedenti, secondo lo studio, che invita gli Stati Uniti e i suoi alleati ad alleviare le continue perdite e sofferenze di milioni di persone. e fornire le necessarie “riparazioni, anche se non facili ed economiche”. È qualcosa di “imperativo”, osserva il rapporto.

Il progetto incolpa correttamente e molto giustamente gli Stati Uniti per il loro ruolo nell’avventurismo militare che hanno intrapreso dopo l’11 settembre, in particolare per le vittime inflitte durante la guerra americana di due anni e i 20 anni di occupazione dell’Afghanistan. Il rapporto si concentra sull’Afghanistan come esempio di come le persone, in particolare donne e bambini, i più vulnerabili della società, muoiono perché, nonostante il ritiro indiscriminato (o meglio la fuga vergognosa) delle truppe statunitensi, il danno che Washington ha arrecato ai servizi vitali dell’Afghanistan , come il suo settore sanitario, i servizi igienico-sanitari e altre infrastrutture in 20 anni di guerra e occupazione, significa che gli afghani stanno ancora morendo oggi. “Sebbene gli Stati Uniti abbiano ritirato le forze militari dall’Afghanistan nel 2021, ponendo ufficialmente fine alla guerra iniziata con la sua invasione 20 anni fa,

Il progetto Cost of War afferma che sono necessarie molte più ricerche per raccogliere dati più adeguati “per guidare le azioni salvavita”. “Sono necessarie ulteriori ricerche sull’impatto della distruzione dei servizi pubblici a causa della guerra, soprattutto al di fuori del sistema sanitario, sulla salute pubblica”, osserva il rapporto. “I danni ai sistemi idrici e fognari, alle strade e alle infrastrutture commerciali come i porti, ad esempio, hanno conseguenze significative”.

Nel caso della Somalia, ad esempio, l’intervento degli Stati Uniti e la conseguente guerra hanno impedito la consegna di aiuti umanitari, che, secondo lo studio, hanno esacerbato la carestia. Questo è un disastro naturale che avrebbe potuto essere mitigato se gli Stati Uniti avessero invece scelto di spendere un’enorme quantità di denaro in programmi di aiuti umanitari invece di radicalizzare la popolazione locale (e aumentare il terrorismo e lo spargimento di sangue) bombardando i civili con i droni. La sezione del rapporto recita: “Mentre tutti i belligeranti devono essere ritenuti responsabili, nelle sezioni sul nesso di causalità questo rapporto affronta le conseguenze rilevanti delle azioni degli Stati Uniti, in quanto potenza primaria responsabile di tutti questi crimini”.

Guerra in Iraq, scatenata dagli USA

I critici sostengono che se gli Stati Uniti non avessero combattuto guerre contro i paesi dell’Asia occidentale o provocato conflitti nella regione, altre parti non avrebbero partecipato a nessuna missione di combattimento. In questo caso, gli Stati Uniti dovrebbero essere gli unici responsabili dell’inquietante bilancio diretto e indiretto delle vittime derivante dalle loro misure militari provocatorie e illegali. La politica di Washington di intimidazione, avventurismo militare e terrorismo contro le nazioni del mondo amanti della pace deve finire. E questa è la volontà e l’aspirazione dei popoli che vogliono vivere in pace e prosperità, senza guerre e aggressioni, e seguire la strada della costruzione di un nuovo mondo multipolare, promossa attivamente dal presidente russo Vladimir Putin.

Viktor Mikhin, membro corrispondente di RANS, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione: Luciano Lago