Il Medio Oriente e la “Guerra delle sanzioni” degli Stati Uniti contro la Russia

Mentre gli Stati Uniti sono stati finora in grado di mettere insieme la fatiscente “unità” transatlantica spingendo in modo aggressivo, provocatorio e irresponsabile per l’espansione della NATO nell’Europa orientale presumibilmente contro la Russia, il Medio Oriente – che un tempo era una geografia completamente dominata dagli Stati Uniti – ha ha rifiutato di schierarsi con gli Stati Uniti.

A causa delle scarse relazioni di Washington con i principali attori mediorientali, gli Stati Uniti non hanno più abbastanza influenza per persuaderli a esercitare pressioni sulla Russia. Come i media occidentali hanno indicato inequivocabilmente, Riyadh ha chiaramente rifiutato l’insistenza dell’amministrazione Biden sull’aumento della produzione di petrolio infrangendo l’accordo OPEC+Russia sulla produzione di petrolio.

Quando Joe Biden ha chiamato il re Salman nella terza settimana di febbraio per parlare di una serie di questioni mediorientali, tra cui “garantire la stabilità delle forniture energetiche globali”, ha sollevato la questione della rottura dell’accordo OPEC Plus. Poco dopo l’appello, una dichiarazione di re Salman ha rifiutato di attenersi a Biden e ha evidenziato “il ruolo dello storico accordo OPEC+”, affermando che era importante attenersi agli impegni presi. Questo non è solo il re; Anche il principe ereditario Mohammad bin Salman (MBS) sta dietro, grazie alla decisione dell’amministrazione Biden di coinvolgerlo nell’omicidio di Jamal Khashoggi, sperando che questa controversia alla fine aiuterà a rovesciare MBS.

Come riportato dall’agenzia di stampa Saudia, nella sua telefonata al presidente Putin, “S.A.R. la Corona ha ribadito la volontà del Regno di mantenere l’equilibrio e la stabilità dei mercati petroliferi, sottolineando il ruolo dell’accordo OPEC+ in questo senso e l’importanza di mantenerlo”.

La decisione saudita è particolarmente allarmante per le amministrazioni Biden perché, come credono alcuni a Washington, il rifiuto di Riyadh agli appelli statunitensi di aumentare la produzione di petrolio aumenterà i prezzi del petrolio, cosa di cui il pubblico americano incolperà direttamente il Partito Democratico che attualmente detiene la Casa Bianca e maggioranza al Congresso. Ma gli stati mediorientali si attengono alla loro politica indipendentemente dal costo che gli Stati Uniti potrebbero dover affrontare.

Pertanto, il presidente Putin ha anche tenuto una telefonata con il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Si dice che i leader abbiano discusso l’accordo OPEC+ e si siano impegnati a continuare il coordinamento sui mercati energetici globali, secondo le agenzie di stampa russe ed emiratine.

Di conseguenza, la riunione dell’OPEC plus del 2 marzo ha riaffermato la posizione sopra menzionata, concludendo non solo di mantenere gli attuali livelli di produzione di petrolio, ma anche affermando che l’attuale volatilità del mercato non era dovuta a cambiamenti nelle dinamiche di mercato ma a sviluppo geo-politico, cioè la politica statunitense di sanzionare la Russia per danneggiare la sua economia.

U

Questo, in parole semplici, si traduce in un rifiuto di schierarsi con gli Stati Uniti per danneggiare l’economia russa. Se i paesi dell’OPEC avessero deciso di aumentare la produzione di petrolio, ciò avrebbe ridotto l’attuale aumento dei prezzi del petrolio e danneggiato l’economia russa che, durante la crisi, farà più affidamento sull’aumento dei prezzi del petrolio per sostenere la propria salute economica contro le sanzioni occidentali. Il fatto che l’OPEC abbia rifiutato di aiutare gli sforzi occidentali per danneggiare l’economia russa significa che la casa energetica globale è contro gli Stati Uniti.

Al Forum internazionale dell’energia tenutosi di recente in Arabia Saudita, secondo un rapporto del Wall Street Journal, il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha respinto le richieste di pompare più petrolio. Altri delegati dell’OPEC, secondo il rapporto, hanno affermato che “il regno non è sulla stessa linea con gli Stati Uniti al momento” e che “sappiamo tutti che non sono pronti a collaborare con gli Stati Uniti per calmare il mercato”.

Niente avrebbe potuto essere più imbarazzante per gli Stati Uniti nel vedere i loro ex alleati snobbare le pressioni di Washington.

Mentre si può sostenere che il motivo del rifiuto dei principali produttori dell’OPEC di sostenere gli Stati Uniti possa essere il risultato dei loro cattivi rapporti, il fatto che anche Israele abbia rifiutato di sostenere gli Stati Uniti non solo mostra come il sostegno alla politica statunitense di accerchiare la Russia non esiste al di fuori dell’alleanza transatlantica, ma che questo sostegno viene ridotto a livello globale.

Come hanno mostrato i media israeliani, Tel Aviv ha effettivamente silurato i piani degli Stati Uniti di vendere Iron Dome all’Ucraina per rafforzare il suo sistema di difesa contro la Russia. Come mostrano i rapporti , Israele ha categoricamente rifiutato il piano degli Stati Uniti per la sua politica di non destabilizzare i suoi legami con la Russia al momento.

Israele ha deciso di rimanere dalla parte opposta degli Stati Uniti quando ha rifiutato di co-sponsorizzare la risoluzione degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza sull’Ucraina contro la Russia. Questa politica è molto coerente con il modo in cui il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha evitato di condannare la Russia in linea con gli Stati Uniti o addirittura di menzionare il paese per nome anche dall’inizio della crisi.

In linea con Israele, anche altri stati mediorientali non hanno criticato la Russia. Gli Emirati Arabi Uniti, che a marzo presiedono l’UNSC come membro non permanente, si sono astenuti dal votare contro la Russia. Anche se la decisione degli Emirati Arabi Uniti può sembrare che Abu Dhabi sia in equilibrio tra due giganti, la sua decisione, se analizzata sullo sfondo dei suoi tesi legami con gli Stati Uniti da quando ha rinunciato ai colloqui con Washington sulla vendita di jet F-35, diventa un messaggio particolarmente toccante per gli Stati Uniti che Washington non dovrebbe aspettarsi supporto se non riesce a mantenere la sua parte dell’accordo.

La mancanza di sostegno dal Medio Oriente è il risultato diretto dell’allontanamento degli Stati Uniti dalla regione e della loro crescente attenzione al sud-est asiatico per affrontare l’ascesa della Cina nella regione indo-pacifica. Sempre più stati mediorientali stanno affermando sempre più le loro scelte autonome di politica estera, il che significa che Washington potrebbe aver sopravvalutato il sostegno che pensava di poter generare a favore della sua politica di espansione della NATO.

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di Relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.(Fonte)

Traduzione: Luciano Lago