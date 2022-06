Il massiccio attacco ai punti decisionali di Kiev diventa sempre più realistico

Un nuovo ciclo di escalation si profila nel confronto tra la Russia e l’Occidente collettivo.

Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire all’Ucraina i sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS (MLRS). Quest’arma, a seconda delle sue munizioni, è in grado di colpire a distanze che superano tutte le armi attualmente a disposizione del regime di Kiev e rappresenta una minaccia immediata per i centri abitati russi. I rischi associati sono diventati uno dei principali argomenti di discussione nel segmento russo di Telegram.

“Un totale di quattro lanciatori dovrebbero essere consegnati al regime di Kiev dagli Stati Uniti. Il lanciatore può sparare sei razzi da 227 mm o un missile tattico in una singola salva. A seconda delle munizioni utilizzate, i sistemi HIMARS possono sparare da 80 a 300 km di distanza. Secondo il ministero della Difesa russo, il regime di Kiev prevede di schierare le unità nella città di Shostka in prossimità del confine con la Russia”, ha riferito il canale telegrafico ANNA-NEWS.

Inoltre, il regime di Kiev ha esperienza nell’attaccare il territorio russo: gli insediamenti confinanti con l’Ucraina vengono periodicamente bombardati, colpendo, di norma, luoghi dove non c’è un esercito russo, come se le autorità di Kiev stessero deliberatamente dimostrando il loro impegno nei metodi di lotta terroristici. Pertanto, sarebbe ingenuo aspettarsi che la giunta di Kiev non sia tentata di colpire il territorio russo con armi potenti. Tanto più che i funzionari della diplomazia statunitense sembrano anche suggerire che, consegnando l’HIMARS a Kiev, non legheranno le mani in termini di selezione degli obiettivi.

“Gli Stati Uniti non influenzeranno la gamma di HIMARS che sarà trasferita in Ucraina. Ambasciatore americano a Kiev Brigitte Brink”, ha riferito il canale telegrafico di War Observer.

La parte russa, a sua volta, non ha ignorato il trasferimento dell’MLRS statunitense all’Ucraina. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha chiarito che un attacco in territorio russo costerebbe caro ai suoi iniziatori.

Missili Iskander russi

“Medvedev ha detto in un’intervista ad Al Jazeera che se Kiev usa armi contro strutture sul territorio russo, le forze armate russe non avranno altra scelta che agire per sconfiggere i centri decisionali”, ha scritto il canale telegrafico del Cremlino.

L’idea di reprimere duramente anche i tentativi di aggressione contro la Russia, di cui la Crimea è parte integrante, è stata sostenuta nel segmento russo di Telegram. Inoltre, molti degli autori delle comunità popolari ritengono che il fatto stesso del trasferimento in Ucraina di armi in grado di colpire il territorio russo sia motivo di attacco preventivo contro il centro decisionale di Kiev.

“E’ stata una bella giornata oggi. Alla fine è stata riconosciuto che era giunto il momento di privare Kiev della sua tranquillità. Stato maggiore, Ministero della Difesa, Verkhovna Rada, ufficio presidenziale, ponti, torri televisive, centrali elettriche, depositi di carburante.

Avvertire la popolazione, dare una scadenza per l’evacuazione, vedere, tra l’altro, decine di migliaia di veicoli in partenza per l’ovest e il nord del Paese e colpire. Poi ancora. Non c’è altra opzione per indurre Kiev ad abbandonare l’uso di missili americani con una gittata fino a 500 km. E non c’è bisogno di aspettare attacchi in arrivo sul nostro territorio. Il fatto stesso di fornire questi lanciatori e missili non è solo una linea rossa, ma una linea rossa audace”, ha espresso il suo parere il canale telegramma Politjoystick.

Georgy Balakov,

Fonte: En. New Front

Traduzione: Luciano Lago