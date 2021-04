Il mascheramento pubblico non arresta la diffusione del virus. L’obiettivo finale è la “vaccinazione obbligatoria”

È accertato che il mascheramento pubblico non ferma la diffusione dei virus e che l’uso prolungato è dannoso per la salute . L’improvvisa prescrizione di maschere nel 2020 è stato un programma di modifica del comportamento di massa basato sulla ripetizione costante di una bugia. La maschera è intesa come la prima di una combinazione di una-due prescrizioni, la seconda – e l’obiettivo finale – è la vaccinazione obbligatoria.

Richiedere maschere è un mezzo per convincere il pubblico ad accettare l’idea di prestare attenzione agli ordini delle autorità governative.

Ridere per i “pannolini per il viso” come un fatto banale è un grave errore. Queste mascherine sono parte di un attacco psicologico al di là degli effetti fisici avversi e sono un elemento importante nella strategia di isolamento che include “l’allontanamento sociale” e la quarantena domestica. L’importanza cruciale della maschera nel più ampio schema di vaccinazione dell’intera società si vede nell’inflessibile coercizione da parte delle autorità sanitarie pubbliche ufficiali a mantenere le persone mascherate.

Riconoscere il mascheramento pubblico come una frode significherebbe condannare il progetto della Gates Foundation / Gavi Vaccine Alliance / OMS per vaccinare il mondo. Questo è il motivo per cui l’industria farmaceutica sta raddoppiando il mascheramento con tutto il suo considerevole potere, che esercita attraverso l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), organizzazioni statali come il CDC e le scuole di sanità pubblica affiliate all’università che inviano il “Esperti di salute pubblica” visti nei mass media e nelle comunità di tutta la nazione.

La salute pubblica riguarda principalmente la politica, la politica riguarda il potere e la politica è una specialità di Big Pharma. Quella che è diventata noto come “salute pubblica” è stata catturata e fatta propria in modo assoluto dall’industria farmaceutica per diventare un meccanismo per inquadrare le politiche in base ai propri interessi. L’interesse principale ora del complesso farmaceutico-governativo è vaccinare il mondo e rendere la vaccinazione regolare un aspetto obbligatorio della “nuova normalità” di una società globalizzata.

Come i miliardari delal elite finanziaria hanno aderito all’iniziativa globale sui vaccini dell’industria farmaceutica, questa ha formato un potere finanziario senza rivali, amplificato dal collegamento al Forum economico mondiale (WEF) con l’obiettivo del grande ripristino dell’economia mondiale.

Questa intervista del bioetico Leemon McHenry, autore di “The Illusion of Evidence-Based Medicine” , è una rivelazione del grado in cui questo potere collettivo è così pervasivo da essere stato in grado di ottenere i suoi articoli scritti da personaggi fantasma nelle più illustri riviste mediche, trascinando così giù la reputazione delle riviste e la fiducia nella medicina tradizionale stessa.

Quali sono i collegamenti dell’industria farmaceutica con le scuole di sanità pubblica?

Traccia il background di esperti di salute pubblica presentati dai media tradizionali e posti in posizioni consultive nei governi statali e scopri che praticamente tutti derivano da, o si collegano a, scuole di sanità pubblica collegate all’università che sono inondate di denaro proveniente dalle multinazionali farmaceutiche, ad esempio la Bloomberg School Johns Hopkins, TH Chan School di Harvard, Rollins School di Emory e Milken Institute School della George Washington University. Questi “esperti” di alto profilo aderiscono a un progetto ufficiale a cui si oppongono molte voci di specialisti medici di tutto il mondo che vengono cancellate dalla consapevolezza pubblica a causa della censura dei media ufficiali “che mentono per omissione” o attraverso la “deplatforming” attiva .

La società è stata istruita a fare affidamento sulle dichiarazioni di esperti presentati dai media mainstream per le loro opinioni sugli eventi mondiali.

Se un esperto potesse essere inteso come personificazione dell’opinione medica al servizio della vaccinazione di massa, sarebbe, in questi giorni, la dottoressa Leana Wen, una professoressa alla “Milken Institute School” . Giovane, articolata, fluida nel parlare e telegenica e con una biografia ricca di energia – (“Young Global Leader”) per il World Economic Forum, “Global Health Fellow” presso l’Organizzazione mondiale della sanità, una delle 100 persone più influenti del tempo, membro del Council on Foreign Relations (CFR), consulente per il China Medical Board e molto altro) – martella nella difesa di maschere e vaccini nella mente del pubblico.

La vedi sulla CNN, poi su PBS, poi su MSNBC, e vedi le sue colonne sul Washington Post, quello che è un organo della CIA che plasma l’opinione pubblica:

“Man mano che più stati revocano le restrizioni … non ci sarà più carota da offrire”. – dice Leana Wen, Washington Post

“[L] a vaccino è il biglietto per tornare alla vita pre-pandemia … abbiamo una finestra molto stretta per legare la politica di riapertura allo stato di vaccinazione [e] se tutto viene riaperto, allora quale sarà la carota? Come incentiveremo le persone a ricevere effettivamente il vaccino? Altrimenti, le persone usciranno e godranno comunque di queste libertà. – Leana Wen sulla CNN

“[A] dopo la vaccinazione … continua a indossare una maschera … Ora siamo in questa corsa di vaccini contro varianti … Dobbiamo intendere maschere e vaccini come il biglietto per tornare alla normalità pre-pandemica … Quindi, [dopo la vaccinazione] puoi viaggiare [e] vedere la tua famiglia. ” – Leana Wen su PBS News Hour

La Wen rivela che i blocchi non sono legati al benessere del pubblico ma alla manipolazione del pubblico.

Prenditi il colpo (la vaccinazione), dice, e poi potrai riavere le tue libertà.

Il suo è un classico esempio di una delle tecniche elencate da Singer per controllare gli esseri umani: “Manipola un sistema di ricompense, punizioni ed esperienze al fine di promuovere … comportamenti approvati dal gruppo”. La rimozione dei blocchi è la “carota” a cui si riferisce, in sospeso di fronte a un branco desideroso di essere libero, e lei si preoccupa che il branco voglia “godere comunque di queste libertà” senza aspettare il permesso dell’esercito di “esperti di salute pubblica” lei esemplifica così perfettamente. Oh cielo, sta dichiarando, aprire la società troppo presto e nega la carota che potrebbe essere usata per forzare la conformità pubblica.

E lei parla di un “biglietto per tornare alla vita pre-pandemica”. Veramente? Guarda!

Non c’è modo di “tornare indietro” nel piano di ripristino del WEF e non c’è modo che Wen possa ignorarlo. Qualsiasi figura che rivendichi un percorso verso la normalità pre-2020 in questa data tarda non dovrebbe essere considerata ulteriormente attendibile.

Leggendo i segnali è ovvio che ciò che è pianificato (come forse involontariamente rivela con “questa razza di vaccini contro varianti”) è un futuro di nuove “varianti” e “ceppi mutanti” in arrivo ondata dopo ondata, da attaccare sempre di più vaccini fino alla fine dei tempi: strategia per un fiume infinito di profitti per l’industria che ora controlla con fermezza la “medicina occidentale”. Chiunque non abbia avuto almeno un barlume di sospetto su questo spettacolo globale ormai o è irrimediabilmente credulone o vive nell’ignoranza volontaria.

È scoraggiante vedere Wen, con la sua abbondanza di credenziali e onori raffinati, articolare sentina. Ma poi è rappresentativa del messaggio uniforme proveniente dalle scuole di sanità pubblica. Come è nata una situazione del genere?

Durante una discussione sull’autocensura giornalistica, Noam Chomsky ha detto al suo intervistatore : “Sono sicuro che credi a tutto quello che dici, ma quello che sto dicendo è che se credessi in qualcosa di diverso, non saresti seduto dove stai seduto ”.

Chomsky si riferisce a un processo di vagliatura esistente all’interno di sistemi istituzionali che identificano all’inizio della carriera coloro con determinati tratti e inclinazioni desiderati per il progresso. Così è, a quanto pare, nel mondo guidato dall’industria della politica sanitaria pubblica, come il suo esercito di esperti proclama l’ortodossia della maschera e dei vaccini.

*Bill Willers è professore emerito di biologia presso l’Università del Wisconsin a Oshkosh.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago