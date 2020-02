Il martirio di Soleimani ha fatto rinsaldare l’Asse della Resistenza molto più di quanto il generale sperava da vivo

di Elijah J. Magnier

Più di quaranta giorni fa, un drone americano ha assassinato il maggiore generale Qassem Soleimani , leader del Corpo iraniano della guardia rivoluzionaria (IRGC) – della Brigata Quds e leader dell ‘”Asse della Resistenza”. È stato ucciso dopo mezzanotte all’aeroporto di Baghdad tra il 2 e il 3 di gennaio insieme ai suoi compagni. Forse l’Asse della Resistenza ” è stato indebolito da questo evento, e cosa hanno ottenuto USA/Israele da allora?

Sul fronte siriano, con un notevole guadagno, l’esercito siriano (SAA) insieme ai suoi alleati della brigata Zoul-fi-Qar e altri partner hanno liberato per la prima volta la strada Damasco-Aleppo di 432 km da quando è stata bloccata nel 2012. La SAA ha ampliato il perimetro di sicurezza sul fianco occidentale. Le città strategiche di Saraqeb, Rashedeen, Khan al-Asal sono state liberate insieme a El-Eiss hil, un luogo che il Maggiore Generale Soleimani ha sempre voluto liberare. Hezbollah ha perso 23 ufficiali sepolti sulla collina e vuole recuperarli per riportarli a casa.

Con il comando russo, l ‘”Asse della resistenza” è seduto in una sala operativa di Aleppo che si sta coordinando con gli altri a Damasco e nella base russa di Hmaymeem. Questi stanno guidando l’avanzamento della battaglia contro gli jihadisti e offrono l’intelligence e il supporto aereo necessari. L’esercito siriano è riuscito a creare un vasto perimetro di sicurezza lungo la strada M5 (Damasco-Aleppo) quella che la Turchia aveva promesso – ma non era riuscita – a garantire dall’ottobre 2018. Questo progresso indica un percorso strategico che si basa su obiettivi e nessun leader specifico.

L’obiettivo in Siria, un membro essenziale del “Asse della Resistenza”, è quello di liberare l’intero paese, indipendentemente da quali leader vengano uccisi su questa strada. Molti eminenti generali siriani sono stati uccisi durante questi nove anni di guerra, ma la Siria continua a essere liberata.

L’Iran e la Russia stanno parlando con la Turchia per mantenere un dialogo con la Siria, nonostante le conseguenze della battaglia in corso. La perdita del maggiore generale Soleimani non cambierà né modificherà i loro obiettivi.

In Iraq, il Maggiore Generale Soleimani non poteva quasi sognare una decisione politica che chiedesse agli Stati Uniti e a tutte le forze straniere di lasciare il Paese. Questa è stata una decisione significativa che l’Iraq ha adottato, trasformando lo status giuridico delle forze statunitensi in una forza di occupazione perché il programma e la procedura di partenza concordati non sono rispettati.

L’Iraq deve tenere un piccolo numero di truppe NATO nel paese allo scopo di addestrare e assicurare pezzi di ricambio perché l’Iraq ha acquistato molte armi dai paesi NATO. Tuttavia, il governo di Baghdad non può ora offrire alcuna garanzia di sicurezza a questi ufficiali della NATO, a causa dell’odio popolare che gli Stati Uniti hanno incitato uccidendo il comandante iracheno di alto rango e popolare, Abu Mahdi al-Muhandes, nell’illegale attacco di assassinio degli Stati Uniti sull’aeroporto di Baghdad.

Il neoeletto Primo Ministro dovrebbe formare un governo con il programma per la partenza delle truppe degli Stati Uniti in cima ai suoi piani prioritari.

Inoltre, mai nella storia dell’Iraq dall’occupazione del 2003 la resistenza irachena è stata unita sotto un unico leader. La richiesta di Moqtada al-Sadr di manifestare in strada contro gli Stati Uniti gli ha portato grande popolarità. Tutti i gruppi, nonostante il disaccordo iniziale di Nuri al-Maliki e Sayyed Ammar al-Hakim, hanno accettato la scelta di Allawi di Allawi come Primo Ministro. Moqtada al-Sadr era fonte di preoccupazione quando il maggiore generale Soleimani era nei paraggi. Il generale iraniano non era d’accordo con i continui cambiamenti di posizione politica di Moqtada.

Inoltre, il leader al-Sadr era contro l’Hashd al-Shaabi (anche se ha una sua brigata, la 313 brigata), e aveva chiesto il disarmo di tutti i gruppi iracheni appartenenti all’Asse della Resistenza. Moqtada adesso sta lavorando fianco a fianco con questi gruppi, un risultato insperato in precedenza.

In Libano, un nuovo governo è stato formato sotto Hassan Diab, senza i più stretti alleati degli Stati Uniti in Libano. L ‘”Asse della Resistenza” è riuscito a portare avanti la formazione del governo e ha supportato Diab nel risolvere molti problemi nel suo percorso di formazione del governo attuale. Diab ha accettato i suggerimenti dell ‘”Asse della Resistenza” nel formare il suo governo, garantendo la legittimità di Hezbollah per difendere il paese da qualsiasi aggressione straniera.

Il parlamento libanese ha dato al sig. Diab la fiducia di cui aveva bisogno per iniziare il suo mandato. L ‘”Asse della Resistenza” è riuscito a prevenire un vuoto di potere o la diffusione del caos in Libano. Oggi molti paesi stanno contattando il Primo Ministro per sostenerlo nel suo difficile compito di far uscire il paese dalla sua crisi economica più critica dall’indipendenza del 1945. In Libano oggi i militanti Hezbollah continuano a ricevere il loro intero stipendio, in dollari USA, nonostante il ” massima pressione “sull’Iran e le dure sanzioni contro Hezbollah.

In Palestina, le masse palestinesi sono unite contro l ‘”affare del secolo” presentato dall’amministrazione americana. Tutti lo hanno respinto, incluso il presidente Mahmoud Abbas, che aveva in effetti concluso l’accordo di Oslo e tutte le forme di cooperazione in materia di sicurezza con Israele e gli Stati Uniti. I palestinesi di ogni estrazione sociale insistono sul loro diritto di tornare a casa e hanno respinto l ‘”accordo” che porta via tutte le risorse di acqua dolce, l’accesso al Mar Morto e il 30% delle terre nella Cisgiordania. Era raro vedere una simile unità tra tutti i gruppi palestinesi contro una causa. Questa adesso è stata raggiunta.

In Afghanistan, gli Stati Uniti hanno riconosciuto l’insolita attività dei talebani dall’inizio dell’anno. Il generale Franck McKenzie, il comandante di tutte le forze statunitensi in Medio Oriente, ha riconosciuto che “c’è stato un aumento dell’attività iraniana in Afghanistan che rappresenta un rischio per le truppe americane e di coalizione in questo paese. L’Iran vede forse un’opportunità per prendersi cura di noi e della coalizione qui attraverso i loro delegati ”.

McKenzie vede una “preoccupante tendenza della cattiva interferenza iraniana”. I talebani hanno abbattuto un aereo americano usato dalla CIA. Il Pentagono riconosce la morte di due ufficiali a bordo ma si astiene dal condividere ulteriori informazioni.

In Yemen, il portavoce delle forze armate yemenite, il generale Yahya Saree, ha rivelato i dettagli dell’operazione militare più audace contro la coalizione a guida saudita a Naham, Ma’reb sotto il nome di “Buniyan al-Marsus”. Ha affermato che 17 brigate sono state attaccate e le forze yemenite sono riuscite a controllare una vasta area della provincia. Inoltre, lo Yemen sta sviluppando le sue capacità militari più che mai, colpendo in profondità l’Arabia Saudita e le sue risorse petrolifere.

Il percorso dell ‘”Asse della Resistenza” sembra inarrestabile nonostante l’assassinio del Maggiore Generale Soleimani. La nascita di una nuova resistenza nel nord-est della Siria, nella provincia di al Hasaka, indica un nuovo approccio spontaneo su cui l'”Asse della Resistenza” può costruire. Il terreno fertile nel villaggio siriano di Khirbet Ammo ha favorito una nuova ondata di resistenza in altre comunità contro le forze di occupazione statunitensi il cui obiettivo è rubare il petrolio siriano, come ha annunciato sfacciatamente il presidente Donald Trump.

Uomini disarmati stavano in piedi contro un convoglio americano completamente armato, chiedendo loro di non tornare. Questa è una mentalità e un obiettivo che è stato coltivato in tutti questi anni ed è diventato fortemente integrato tra i membri dell ‘”Asse della Resistenza”.

Questi eventi mostrano che i singoli leader sono irrilevanti; i migliori leader sanno che verranno uccisi su questa strada. Il martire Qassem Soleimani sta ottenendo risultati ancora maggiori di quelli ottenuti dal maggiore generale.

Traduzione: Luciano Lago