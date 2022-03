Il legame tra il Fmi e la crisi ucraina

di Prabhat Patnaik

Le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, derivanti dall’intenzione dell’Ucraina di aderire alla NATO, sono state ampiamente discusse dai media. Ma il legame del Fondo Monetario Internazionale (FMI) con l’Ucraina, che è una questione secondaria, ha ricevuto poca attenzione. Il FMI, come sappiamo, “apre” le economie di tutto il mondo alla penetrazione del capitale delle potenze occidentali rendendo queste economie favorevoli agli investitori (investor- friendly).attraverso l’adozione di una serie di misure di austerità antipopolari.

Questa “apertura” implica generalmente l’appropriazione delle risorse naturali dei paesi e delle loro terre da parte di questo organismo del grande capitale occidentale a titolo di garanzia. Il meccanismo che generalmente il FMI utilizza a questo scopo è quello di imporre “condizionalità” ai paesi che hanno bisogno di sostenere la propria bilancia dei pagamenti in cambio di prestiti e finanziamenti.

Tuttavia, oltre a questo ruolo generale svolto dal FMI, a volte lo stesso organismo svolge un ruolo specifico, ovvero quello di sostenere gli obiettivi della Guerra Fredda del governo americano. E nel caso dell’Ucraina, ha svolto questo ruolo specifico quasi dall’inizio, a parte il suo ruolo generale di apertura dell’economia ucraina al capitale occidentale.

Prima del 2014, quando Viktor Yanukovich era il presidente dell’Ucraina, il suo paese aveva avviato negoziati con l’FMI nell’ambito della sua integrazione commerciale con l’Unione europea. Il FMI aveva chiesto all’Ucraina di intraprendere una serie di “riforme”: tagliare i salari, “riformare” e “ridurre” i settori della salute e dell’istruzione, che erano i principali settori generatori di entrate in Ucraina e di posti di lavoro oltre che ridurre il sussidio per il gas naturale che era fornito dallo stato a tutti i cittadini ucraini e che assicurava loro energia a prezzi accessibili . Riluttante ad attuare queste “riforme” che avrebbero imposto un pesante fardello alla popolazione, il presidente Yanukovich aveva concluso i negoziati con il FMI e ne ha avviati altri con la Russia. La Russia proponeva a sua volta un piano di finanziamenti gevolati.

Questo è stato il suo imperdonabile “crimine”. Interrompere i negoziati con il FMI equivaleva a sfuggire all’egemonia non solo del capitale internazionale, che intendeva imporre un regime neoliberista, ma anche delle potenze imperialiste occidentali, in particolare degli Stati Uniti, e quindi della NATO. In altre parole, la NATO e il FMI non erano visti come organizzazioni separate, ciascuna operante nella propria sfera di attività, con il proprio obiettivo, ma come organizzazioni con obiettivi simili e sovrapposti.

Gli Stati Uniti, irritati dalla temerarietà di Yanukovich nel rivolgersi alla Russia piuttosto che al FMI, hanno deciso di limitare i “danni”: il presidente ucraino è stato rovesciato in un colpo di stato sponsorizzato dagli Usa, realizzato con l’aiuto di elementi nazisti ucraini che si trovarono in prima linea nelle manifestazioni anti-Yanukovich precedenti il ​​colpo di stato.

Da allora questi elementi sono stati formalmente incorporati nell’esercito ucraino con l’inclusione del battaglione Azov, un’unità di fanteria militare di estrema destra di soli volontari che in precedenza faceva parte della riserva militare della Guardia nazionale ucraina.

Il governo salito al potere dopo il colpo di stato del 2014 ha ripreso i negoziati con l’Unione Europea, in cambio ha ottenuto dal Fmi un impegno di prestito di 27 miliardi di dollari dopo aver mostrato le sue “buone intenzioni”, dimezzando il sussidio gas concesso ai cittadini. Questo prestito aveva diverse caratteristiche degne di nota: in primo luogo, era enorme, molto più ampio (in effetti più di sei volte) di quanto normalmente concederebbe il FMI in una situazione comparabile; in secondo luogo, è stato concesso a un paese nel mezzo di una guerra civile (come lo era allora l’Ucraina), che va contro la pratica standard del FMI; e, in terzo luogo, si sapeva fin dall’inizio che il prestito non poteva essere rimborsato, m questo non ha impedito l’erogazione del prestito.

Le operazioni del FMI in Ucraina nel 2014 mettono quindi in luce non solo l’aspetto tipico della sua politica, ovvero l’apertura dell’economia al capitale occidentale, ma anche un aspetto aggiuntivo, ovvero quello di aiutare gli obiettivi della Guerra Fredda americana.

L’obiettivo di aprire i mercati, la terra e le risorse naturali dell’Ucraina al capitale occidentale avrebbe potuto essere raggiunto nel 2014 anche con un prestito del FMI molto più piccolo. Ma la straordinaria entità del prestito che è stato poi concesso sottolinea il legame tra l’amministrazione americana (che vuole portare nella sua orbita l’Ucraina), gli oligarchi ucraini (che vogliono far uscire dal Paese la loro ricchezza in dollari o euro), il governo post-golpe (che deve organizzare tutti questi trasferimenti) e FMI (che deve pagare il conto).

Proteste contro dittatura FMI

Oggi, in seguito all’invasione russa, l’Ucraina ha nuovamente richiesto l’assistenza del FMI e l’attuale Direttore Generale del FMI, Kristalina Georgieva, ha raccomandato al Comitato Esecutivo del FMI di fornire tale aiuto. L’importo esatto dell’aiuto e lo scopo per il quale viene richiesto non sono ancora chiari, ma una cosa resta certa: una volta finita l’attuale crisi in questa regione, qualunque sia la forma che assumerà la risoluzione, l’Ucraina diventerà la seconda Grecia in Europa. Anche nel caso della Grecia, il prestito del FMI è stato molto più ampio di quelli normalmente concessi da questa organizzazione. La maggior parte di questo prestito aveva lo scopo di garantire che le banche europee che avevano prestato alla Grecia potessero riavere i loro soldi.

Ne consegue che il FMI è cambiato molto dalla sua creazione. Quando fu fondata a Bretton Woods nel 1944, faceva parte di un sistema internazionale basato sul perseguimento di una strategia economica dirigista . Infatti, John Maynard Keynes, l’economista britannico favorevole a un intervento interventista, così come Harry Dexter White, il rappresentante americano, sono stati i principali artefici di questo regime internazionale . Come ogni paese ha imposto e ha continuato a imporre controlli sul commercio e sui capitali, se si verificasse un problema di bilancia dei pagamenti in un determinato paese, potrebbe prendere in prestito dal FMI per “stabilizzare” la propria economia. Da lì, il FMI si è trasformato in un promotore di “aggiustamento strutturale”, non contento di concedere prestiti per risolvere problemi transitori di bilancia dei pagamenti (fino a quando l’economia con deficit di bilancia dei pagamenti non si è “stabilizzato”), ma di fatto promuovendo un regime neoliberista, vale a dire un insieme di politiche che comportano lo smantellamento di tutti i controlli sul commercio e sui capitali, la privatizzazione dei beni del settore pubblico, l’introduzione della “flessibilità del mercato del lavoro” (che significa attaccare i sindacati).

Da facilitatore di un regime dirigista , il FMI è diventato un distruttore del regime dirigista e uno strumento per l’introduzione di un regime neoliberista. È diventato uno strumento nelle mani del capitale finanziario internazionale, consentendo la sua penetrazione in tutti gli angoli del mondo. Ma non è solo uno strumento di capitale finanziario internazionale; serve anche come strumento delle potenze occidentali dominanti (USA e GB) che sostengono questo capitale. Pur difendendo gli interessi del capitale finanziario internazionale, il FMI è integrato nell’insieme dell’apparato coercitivo di queste potenze occidentali. (………)

Trduzione: Luciano Lago