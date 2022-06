Il leader cinese ha dato l’ordine di iniziare i preparativi per un’operazione militare a Taiwan.

Xi Jinping ha ordinato i preparativi per un’operazione militare speciale a Taiwan. Come è diventato noto, lo scopo di condurre un’operazione militare speciale (operazioni militari “non belliche”) è garantire la sovranità nazionale della RPC.

Il testo integrale del documento firmato dal leader della Repubblica popolare cinese non è pubblicato, tuttavia, come appreso dai giornalisti di Avia.pro, il documento prevede azioni volte a preservare la sovranità nazionale del Paese. Allo stesso tempo, non si tratta di un ordine per avviare un’operazione militare speciale, ma si prevede solo la sua attuazione in caso di minima minaccia agli interessi nazionali della Cina e alla sovranità del Paese.

FORZE MILITARI CINESI

Allo stesso tempo, gli analisti ritengono che, data l’attuale situazione nella regione, la Cina potrebbe avviare un’operazione militare speciale nei prossimi mesi, a condizione che la situazione intorno a Taiwan non venga disinnescata.

Gli esperti osservano che anche tenendo conto del sostegno fornito a Taiwan dagli Stati Uniti, l’isola non ha alcuna reale opportunità di opporsi alla RPC.

“La comparsa nella regione di navi da guerra, sottomarini, caccia e bombardieri americani non è altro che un tentativo di Washington di dimostrare la propria forza. Se necessario, la Cina distruggerà la flotta americana entro poche ore ed è improbabile che gli aerei statunitensi siano in grado di avvicinarsi ai confini della Cina a una distanza di 150 chilometri “, osserva l’analista di Avia.pro.



Подробнее на: https://avia.pro/news/si-czinpin-otdal-prikaz-nachat-podgotovku-k-voennoy-specoperacii-protiv-tayvanya

Traduzione: Luciano Lago