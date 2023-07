Il CELAC lo dice all’UE e in modo netto: non sosteniamo l’Ucraina contro la Russia

Celac ribadisce la sua neutralità nel conflitto russo-ucraino, assicurando che non sosterrà Kiev nel previsto vertice congiunto con l’Unione Europea (UE).

La Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac), in risposta alla bozza della dichiarazione congiunta inviata dall’Ue, in vista del vertice che riunirà a Bruxelles circa 60 leader dei due blocchi, ha ribadito la propria neutralità rispetto al conflitto in Ucraina.

L’Unione Europea voleva spingere il Celac a sostenere l’Ucraina

Pertanto, l’Unione Panamericana propone che la dichiarazione congiunta che verrà rilasciata durante l’incontro, che si terrà il 17 e 18 luglio, sottolinei la necessità di trovare “soluzioni diplomatiche serie e costruttive” alla controversia, senza mostrare un sostegno diretto. Né l’Ucraina né la Russia.

D’altra parte, i paesi latinoamericani e caraibici hanno accentuato la richiesta di risarcimenti da parte delle potenze europee a causa dei danni causati durante il periodo dell’occupazione coloniale. Questa affermazione acquista un’importanza particolare per le nazioni caraibiche, che storicamente sono state colpite da questa eredità, sottolinea Celac.

Brasile Cina cooperazione

Il vertice Celac-UE si presenta come un’opportunità per rafforzare i legami tra i due blocchi e trovare punti di incontro su questioni di interesse comune.

L’Unione Europea cerca di riattivare le sue relazioni con l’America Latina

La regione latinoamericana e caraibica difende la propria autonomia e cerca di consolidare il proprio ruolo di attore globale, promuovendo al contempo la cooperazione e il dialogo come vie fondamentali per lo sviluppo e la risoluzione pacifica dei conflitti, compresa la guerra in Ucraina.

Fonte: Hispan Tv

