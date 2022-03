Il judo russo affronta le viscere della finanza occidentale

di Pepe Escobar .

Le sanzioni di Washington contro Mosca distruggeranno l’Europa, non la Russia.

Il campo di battaglia è disegnato.

La lista nera ufficiale dei paesi ostili alla Russia comprende Stati Uniti, UE, Canada e, in Asia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Singapore (l’unico paese del sud-est asiatico). Nota come questa “comunità internazionale” continua a ridursi.

I paesi del sud dovrebbero sapere che nessuna nazione dell’Asia occidentale, dell’America Latina o dell’Africa si è unita al carrozzone delle sanzioni di Washington.

Mosca non ha nemmeno annunciato il proprio pacchetto di contro-sanzioni. Eppure un decreto ufficiale intitolato “Sull’ordine temporaneo degli obblighi verso alcuni creditori stranieri”, che consente alle società russe di saldare i propri debiti in rubli, dà un’idea di quello che avverrà.

Le contromisure russe ruotano tutte attorno a questo nuovo decreto presidenziale, firmato sabato scorso, che l’economista Yevgeny Yushchuk definisce una “ mina nucleare di rappresaglia ”.

Il principio è il seguente: per pagare i prestiti ottenuti da un paese sanzionatorio che superano i 10 milioni di rubli al mese, le società russe non hanno bisogno di effettuare un trasferimento. Chiedono a una banca russa di aprire un conto di corrispondenza in rubli a nome del creditore. Quindi la società trasferisce i rubli su questo conto al tasso di cambio corrente e tutto ciò è completamente legale.

I pagamenti in valuta estera passano attraverso la Banca centrale solo caso per caso. Devono ricevere un’autorizzazione speciale dalla Commissione governativa per il controllo degli investimenti esteri.

Concretamente, ciò significa che la maggior parte dei circa 478 miliardi di dollari di debito estero russo potrebbero “scomparire” dai bilanci delle banche occidentali. L’equivalente in rubli sarà depositato da qualche parte, nelle banche russe, ma le banche occidentali, allo stato attuale, non possono accedervi.

Ci si può chiedere se questa semplice strategia sia il frutto di cervelli “non sovranisti” riuniti presso la Banca centrale russa. È più probabile che sia stato realizzato dall’influente economista Sergey Glazyev, anche ex consigliere del presidente russo Vladimir Putin per l’integrazione regionale. Ecco un’edizione rivista , in inglese, del suo saggio pionieristico intitolato “ Sanctions and Sovereignty ”, che ho già riassunto in precedente articolo.

Nel frattempo, Sberbank ha confermato che emetterà le carte di debito/credito russe Mir, co-badge con la cinese UnionPay. Alfa-Bank, la più grande banca privata russa, emetterà anche carte di credito e di debito UnionPay. Sebbene sia stata introdotta solo cinque anni fa, il 40% dei russi possiede già una carta Mir per uso domestico. Ora potranno usarlo anche a livello internazionale, tramite l’enorme rete di UnionPay. E senza Visa e Mastercard, le commissioni su tutte le transazioni rimarranno nella sfera Russia-Cina. Dedollarizzazione in azione.

Signor Maduro, mi dia del petrolio

I colloqui sulle sanzioni iraniane a Vienna potrebbero raggiungere la fase finale, come riconosce anche il diplomatico cinese Wang Qun. Ma è stato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a introdurre una nuova variabile cruciale nei colloqui finali di Vienna.

Lavrov ha reso molto esplicita la sua richiesta dell’ultimo minuto : ” Abbiamo chiesto una garanzia scritta […] che l’attuale processo [delle sanzioni russe] innescato dagli Stati Uniti non pregiudichi in alcun modo il nostro diritto a una cooperazione libera e globale, cooperazione economica e di investimento e cooperazione tecnico-militare con la Repubblica Islamica ”.

In conformità con l’accordo del 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), la Russia riceve uranio arricchito dall’Iran e lo scambia con yellowcake e, parallelamente, converte la centrale nucleare iraniana di Fordow in centro di ricerca. Senza le esportazioni iraniane di uranio arricchito, semplicemente non esiste un accordo JCPOA. È sorprendente che il Segretario di Stato americano Blinken non sembri capirlo.

Tutti a Vienna, anche dietro le quinte, sanno che affinché tutti i giocatori firmino il revival del JCPOA, nessuna nazione dovrebbe essere presa di mira individualmente in termini di scambi con l’Iran. Lo sa anche Teheran.

Quello che sta accadendo ora è quindi un elaborato gioco di specchi persiani, coordinato tra la diplomazia russa e quella iraniana. L’ambasciatore di Mosca a Teheran, Levan Dzhagaryan, ha attribuito a un “malinteso” la feroce reazione di alcuni quartieri iraniani nei confronti di Lavrov. Tutto questo si svolgerà nell’ombra.

Un ulteriore elemento è che, secondo una fonte dell’intelligence del Golfo Persico con accesso privilegiato all’Iran, Teheran potrebbe già vendere fino a tre milioni di barili di petrolio al giorno, ” quindi se firmano un accordo, non influirà sull’offerta a tutti; solo loro verranno pagati di più ”.

L’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden è ora assolutamente disperata: oggi ha vietato tutte le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, che risulta essere il secondo esportatore di petrolio negli Stati Uniti, dietro al Canada e davanti al Messico. La grande “strategia di sostituzione” degli Stati Uniti per l’energia russa consiste nel chiedere petrolio all’Iran e al Venezuela.

Petrolio: Russia 2° esportatore al mondo

La Casa Bianca ha quindi inviato una delegazione per incontrare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, guidata da Juan Gonzalez, principale consigliere della Casa Bianca per l’America Latina. L’offerta degli Stati Uniti è quella di “alleviare” le sanzioni imposte a Caracas in cambio del petrolio.

Il governo degli Stati Uniti ha passato anni, anche decenni, a bruciare tutti i ponti con il Venezuela e l’Iran. Gli Stati Uniti hanno distrutto l’Iraq e la Libia e hanno isolato il Venezuela e l’Iran nel tentativo di prendere il controllo dei mercati petroliferi mondiali, solo per finire per tentare miseramente di rilevare entrambi i paesi e fuggire schiacciati dalle forze economiche che avevano scatenato. Ciò dimostra, ancora una volta, che i “decisori” imperiali sono totalmente impotenti.

Caracas chiederà la rimozione di tutte le sanzioni contro il Venezuela e la restituzione di tutto l’oro confiscato. E sembra che nulla di tutto ciò sia stato risolto con il “presidente” Juan Guaido, che, dal 2019, è l’unico leader venezuelano “riconosciuto” da Washington.

Dilaniata coesione sociale

I mercati del petrolio e del gas sono nel panico più totale. Nessun commerciante occidentale vuole comprare gas russo; e questo non ha nulla a che vedere con il colosso dell’energia pubblica russa Gazprom, che continua a rifornire regolarmente i clienti che hanno firmato contratti con tariffe fisse, da 100 a 300 dollari; (altri pagano più di 3000 dollari sul mercato spot).

Le banche europee sono sempre più riluttanti a concedere prestiti per il commercio di energia con la Russia a causa dell’isteria delle sanzioni. Il fatto che l’importatore Wintershall-Dea abbia annullato la sua parte di finanziamento, supponendo di fatto che il gasdotto non venga avviato, è un forte segnale che il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania, potrebbe letteralmente essere sei piedi sotto.

Chiunque abbia un cervello in Germania sa che altri due terminali di gas naturale liquefatto (GNL) – che devono ancora essere costruiti – non saranno sufficienti per soddisfare le esigenze di Berlino. Non c’è abbastanza GNL per rifornirli. L’Europa dovrà lottare con l’Asia per sapere chi può pagare di più. Vince l’Asia.

L’Europa importa circa 400 miliardi di metri cubi di gas all’anno, di cui 200 miliardi provengono dalla Russia. È impossibile per l’Europa trovare 200 miliardi di dollari altrove per sostituire la Russia, che sia in Algeria, Qatar o Turkmenistan. Per non parlare della mancanza dei necessari terminali GNL.

Quindi, ovviamente, il principale beneficiario di tutto questo pasticcio saranno gli Stati Uniti, che potranno non solo tassare i suoi terminali e i suoi sistemi di controllo, ma anche beneficiare di prestiti all’UE, vendita di attrezzature e accesso totale al l’intera infrastruttura energetica dell’UE. Tutti gli impianti GNL, i gasdotti e i magazzini saranno collegati a un’unica rete con un’unica sala di controllo: un sogno imprenditoriale americano.

Gasdotto russo: l’Europa importa il 65% circa del suo fabbisogno dalla Russia

L’Europa si ritroverà con una produzione ridotta di gas per la sua industria in declino, la perdita di posti di lavoro, la riduzione della qualità della vita, l’aumento della pressione sul sistema di sicurezza sociale e, ultimo ma non meno importante, la necessità di richiedere ulteriori prestiti dagli Stati Uniti. Alcuni paesi torneranno al carbone per il riscaldamento. La Green Parade sarà livida.

E la Russia? Come ipotesi, anche se tutte le sue esportazioni di energia fossero ridotte – e non lo saranno; i loro principali clienti sono in Asia: la Russia non dovrebbe utilizzare le sue riserve di valuta estera.

L’attacco russofobo a tutto campo alle esportazioni russe prende di mira anche il metallo palladio, vitale per l’elettronica, dai laptop ai sistemi aeronautici. I prezzi sono alle stelle. La Russia controlla il 50% del mercato mondiale. Poi ci sono i gas nobili – neon, elio, argon, xenon – essenziali per la produzione di chip elettronici. Il titanio è aumentato di un quarto e Boeing (per un terzo) e Airbus (per due terzi) dipendono dal titanio russo.

Petrolio, cibo, fertilizzanti, metalli strategici, gas neon per semiconduttori: tutto brucia sul rogo, ai piedi della strega russa.

Alcuni occidentali che ancora nutrono la realpolitik bismarckiana hanno cominciato a chiedersi se proteggere l’energia (nel caso dell’Europa) e alcuni flussi di merci dalle sanzioni non abbia tutto a che fare con la protezione di un immenso racket: il sistema dei derivati ​​delle materie prime.

Del resto, se questo sistema implode, per carenza di materie prime, l’intero sistema finanziario occidentale esploderà. Questo è un vero fallimento del sistema.

La domanda chiave che il Sud del mondo deve digerire è che l’Occidente non si stia suicidando. Quello che abbiamo qui, essenzialmente, sono gli Stati Uniti che stanno deliberatamente distruggendo l’industria tedesca e l’economia europea – stranamente, con la loro complicità.

Distruggere l’economia europea significa non dare alla Cina ulteriore spazio di mercato e bloccare gli inevitabili scambi commerciali aggiuntivi che saranno una diretta conseguenza dell’aumento degli scambi tra l’UE e il partenariato economico globale regionale (RCEP), il più grande accordo commerciale al mondo.

Alla fine, gli Stati Uniti divoreranno le economie europee mentre la Cina espanderà la sua classe media a oltre 500 milioni di persone. La Russia se la caverà benissimo, come fa notare Glazyev: sarà sovrana e autosufficiente.

L’economista americano Michael Hudson ha brevemente abbozzato i contorni dell’autoimplosione imperiale. Ma ciò che è molto più drammatico, in quanto disastro strategico, è come la parata sorda, muta e indiscriminata verso la profonda recessione e la quasi iperinflazione farà a pezzi ciò che resta della coesione sociale dell’Occidente. Missione compiuta.

Pepe Escobar

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago