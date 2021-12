Il JCPOA degli Stati Uniti esce dal “più disastroso errore di politica estera” dalla guerra in Iraq: Washington Post

Un nuovo articolo pubblicato sul Washington Post ha descritto il ritiro dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall’accordo nucleare iraniano del 2015, ufficialmente chiamato “Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), come “il più disastroso errore di politica estera” dal 2003 quando gli Stati Uniti hanno invaso Iraq.

L’articolo di opinione , intitolato “Poiché Trump ha lasciato l’accordo nucleare, potremmo dover imparare a convivere con un Iran nucleare”, ha affermato che il ritiro di Trump dal JCPOA nel 2018 ha permesso a Teheran di “rilanciare” le sue attività nucleari.

“In base all’accordo nucleare del 2015, l’Iran si è sbarazzato del 97 percento del suo combustibile nucleare e ha limitato l’arricchimento dell’uranio a solo il 3,67 percento di purezza. Il suo tempo di “rottura” per produrre materiale sufficiente per realizzare una bomba nucleare è stato stimato in più di un anno”, si legge nell’articolo scritto da Max Boot, editorialista e membro anziano del Council on Foreign Relations.

“Il ritiro di Trump ha permesso all’Iran di rilanciare il suo programma nucleare. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha riferito l’anno scorso che l’Iran aveva 12 volte la quantità di uranio arricchito consentita dall’accordo.

Sebbene l’Iran abbia ripetutamente respinto l’accusa di voler sviluppare armi nucleari, l’articolo sosteneva che l’Iran “sta anche arricchendo l’uranio fino al 60% di purezza, poco meno del 90% necessario per fabbricare armi nucleari. Il suo tempo di rottura si è ridotto a tre settimane. Ci vorrà più tempo per produrre le testate necessarie per creare armi nucleari, ma l’Iran è molto più vicino a quella temuta pietra miliare di quanto non fosse nel 2018”.

Ha anche detto che gli ex funzionari della sicurezza israeliani, la maggior parte dei quali si sono opposti al JCPOA, ora ammettono che l’uscita di Trump dal JCPOA si è ritorta contro.

Il mese scorso, l’ex ministro israeliano degli affari militari, Moshe Yaalon, ha dichiarato: “Guardando alla politica sull’Iran nell’ultimo decennio, l’errore principale è stato il ritiro dell’amministrazione statunitense dall’accordo”.

Allo stesso modo, l’ex direttore del Mossad, Tamir Pardo, ha definito il ritiro una “tragedia”. Il generale in pensione Isaac Ben-Israel ha liquidato come “il peggior errore strategico nella storia di Israele” gli sforzi compiuti dall’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per persuadere l’amministrazione Trump ad abbandonare il JCPOA.

L’articolo ha anche avvertito che il bombardamento dei siti nucleari iraniani da parte degli Stati Uniti e di Israele eliminerebbe solo quelle strutture ma non il know-how nucleare nella Repubblica islamica.

“Gli Stati Uniti potrebbero, ovviamente, fornire a Israele queste munizioni, o potrebbero bombardare le stesse installazioni iraniane. Ma anche attacchi di successo ritarderanno solo il programma nucleare iraniano: puoi eliminare gli impianti nucleari ma non il know-how nucleare”, ha affermato.

“Inoltre, esiste il rischio reale che qualsiasi attacco possa innescare una più ampia guerra in Medio Oriente. L‘Iran probabilmente si vendicherebbe contro le forze statunitensi nella regione e contro gli alleati statunitensi. L’Hezbollah libanese, per esempio, potrebbe far piovere su Israele più di 100.000 missili e razzi, abbastanza da sopraffare le sue difese missilistiche. (Nella guerra del Libano del 2006, Hezbollah ha lanciato solo 4.000 razzi a corto raggio contro Israele.) C’è una buona ragione per cui nessun leader israeliano o americano – nemmeno falchi come Netanyahu, George W. Bush e Trump – è stato disposto a bombardare l’Iran .”

Il pezzo d’opinione prevedeva inoltre che “la guerra con l’Iran potrebbe essere” la madre di tutti i pantani “, aggiungendo “Lasciare che l’Iran diventi nucleare, se ciò si dimostra inevitabile, potrebbe effettivamente essere l’opzione meno pericolosa”.

L’Iran ha mostrato al mondo la natura pacifica del suo programma nucleare firmando il JCPOA con sei stati mondiali – vale a dire Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina – nel 2015. L’accordo nucleare è stato anche ratificato sotto forma di Nazioni Unite Risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza.

Tuttavia, l’uscita unilaterale di Washington nel maggio 2018 e la successiva reintroduzione di sanzioni unilaterali contro Teheran hanno lasciato nel limbo il futuro dello storico accordo.

Dopo un anno di pazienza strategica, l’Iran ha deciso di lasciar andare alcune delle restrizioni sul suo programma energetico nucleare, ricorrendo ai suoi diritti legali ai sensi del JCPOA, che garantisce a una parte il diritto di sospendere i propri impegni contrattuali in caso di inadempimento dall’altra parte.

Impianto nucleare iraniano

L’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden si era detta disposta a compensare l’errore di Trump e a ricongiungersi all’accordo, ma ha mantenuto le sanzioni come leva di pressione.

L’Iran dice che non si accontenterà di niente di meno che la rimozione di tutti i divieti e sanzioni statunitensi in modo verificabile. Vuole anche garanzie che gli Stati Uniti non abbandoneranno più l’accordo.

Nota: Sembra ormai evidente che gli Stati Uniti e l’Amministrazione di Joe Biden, per seguire le indicazioni della possente lobby sionista, si sono cacciati da soli in un “cul de sac” da cui difficilmente riusciranno ad uscire se non con una guerra o con una ritirata poco onorevole. Il problema è sempre quello che la forte lobby continua a premere per la guerra al’Iran e la vuole combattere fino all’ultimo marine. La trappola è ormai aperta e le teste d’uovo di Washington devono solo caderci dentro. Se ne vedranno poi le conseguenze, quando sarà troppo tardi.

Fonte: www.presstv.ir

Traduzione e nota: Luciano Lago