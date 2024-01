Il gruppo terroristico Daesh (ISIS) si è assunto questo giovedì la responsabilità del doppio attacco mortale nella città iraniana di Kerman che ha provocato più di 80 morti

Attraverso un comunicato, il gruppo terroristico Daesh (ISIS) ha reso noto che due dei suoi membri, identificati come Omar al-Movahed e Saifollah al-Mujahid, hanno fatto esplodere le cinture esplosive che avevano attaccato ai loro corpi in mezzo alla gente radunata accanto la tomba del suo importante comandante martire, il generale Qasem Soleimani, che ha lasciato circa 300 vittime tra morti e feriti.

“ Uccideteli ovunque li troviate ”, si legge nella dichiarazione di Daesh.

Due esplosioni mortali vicino al cimitero dei martiri di Kerman hanno provocato 84 morti , tra cui donne e bambini, e più di 280 feriti in Iran. Gli attacchi hanno preso di mira i visitatori del santuario dell’eminente ex comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC), il tenente generale Qasem Soleimani, nel quarto anniversario del suo assassinio in un attacco statunitense in Iraq, il 3 gennaio 2020.

Le autorità iraniane hanno assicurato che i responsabili dell’attacco criminale riceveranno una punizione esemplare e hanno ratificato l’impegno del Paese nella lotta al terrorismo.

I presunti Kamikaze nel messaggio inviato per rivendicare l'attentato dall'ISIS (??).

Nota: In realtà sono in molti a dubitare che i veri responsabili e mandanti di questo attacco siano presunti terroristi dell’ISIS. Tutti ormai sanno che i gruppi terroristi radicali come l’ISIS sono stati utilizzati dalla CIA e dal Mossad nei recenti conflitti in Siria e Iraq per le operazoni di destabilizzazione e di caos messe in atto in quei paesi. Esiste una quantità di prove e documentazione su questo coinvolgimento e sono stato provati e fotografati persino esponenti dell’Amministrazione USA in riunione con dei responsabili di questi gruppi. (Vedi: https://www.telesurtv.net/analisis/John-McCain-el-organizador-de-la-primavera-arabe-y-el-Califa-Parte-I-20140819-0042.html).



Senatore McCain (ora defunto) in riunione in Siria con i capi terroristi che allora chiamavano “ribelli”. Gli USA sostennero questi gruppi (Al Qaeda, ISIS, Al Nusra, ecc..) per rovesciare il regime di Al-Assad.

D’altra parte da tempo immemorabile gli USA e Israele stanno sobillando rivolte e caos in Iran per ottenere un rovesciamento di regime. Hanno provato di tutto. A Washington e Tel Aviv sono ben consapevoli che l’Iran è il nemico n.1 di USA e Israele e sono alla ricerca di qualsiasi sistema per realizzare il loro obiettivo. Nessuno si può meravigliare di questo a meno che sia un ingenuo. Non è difficile assoldare terroristi per infiltrarsi in Iran e colpire obiettivi indicati. Questo è già successo in passato e i responsabili sono stati individuati ed hanno confessato.

Fonte: HispanTv

Traduzione e nota: Luciano Lago