conflitti in Medio Oriente

Il gruppo Pro-Siria lancia una campagna di commemorazione per il Gen. Soleimani in Italia

da Redazione

Un gruppo filo-siriano ha lanciato una campagna di memoria in tutta Italia per il tenente generale iraniano Qassem Soleimani che è stato assassinato dalle forze statunitensi in Iraq all’inizio di gennaio.

Il Fronte europeo di solidarietà per la Siria (ESFS) – che ha lanciato la campagna in onore di Soleimani – ha rivestito il volto del defunto generale sui manifesti in tutta Italia.

Il generale Soleimani sul campo delle operazioni contro il terrorismo

Foto emerse da Roma, Milano e Torino raffiguranti Soleimani, con gli utenti dei social media che reagiscono con elogio del generale ucciso.

Un poster, posto su un cartello fuori dal Colosseo a Roma, recitava: “In onore di Qassem Soleimani”.

Accanto alla foto c’era scritto: “C’è un altro paradiso. Questa è la scena della battaglia. Il campo di battaglia per la tua patria”.

Sulla sua pagina Facebook, l’ESFS ha scritto che la campagna mirava a onorare “il ricordo di un uomo il cui impegno e dedizione alla causa della libertà e sovranità delle nazioni ha spostato e ispirato milioni di uomini e donne liberi nel mondo”.

Manifesti in onore del generale Soleimani a Milano

“Il generale Soleimani ha rappresentato e rappresenta ancora uno degli esempi più importanti di un patriota al servizio di quell’ideale che mai nel mondo, direttamente o indirettamente, una nazione potrebbe ostacolare nella legittima autonomia di un’altra nazione o opprimere un popolo che si oppone ad essa, “l’ESFS ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Il gruppo ha anche descritto l’assassinio di Soleimani come un “atto ingiustificabile di barbarie e di prevaricazione”.

Le forze statunitensi hanno assassinato il generale Soleimani, ex comandante della Forza Quds della Rivoluzione islamica Guards Corps (IRGC), insieme ad Abu Mahdi al-Muhandis, vice capo delle Unità di mobilitazione popolare irachena (PMU), noto come Hashd al-Sha’abi ad Aabic e i loro compagni, prendendo di mira la loro auto fuori dall’aeroporto internazionale di Baghdad il 3 gennaio.

L’attacco terroristico ha avuto luogo sotto la direzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che si è assunto la responsabilità dell’attacco.

Entrambi i comandanti sono stati ammirati dalle nazioni arabe e musulmane per aver eliminato i terroristi Daesh sponsorizzati dagli Stati Uniti nella regione. Il generale Soleimani, in particolare, era una figura internazionale che ha svolto un ruolo di primo piano nella promozione della pace e della sicurezza nella regione, in particolare in Iraq e Siria.

Mentre negli ultimi anni i gruppi Takfiri/Jihadisti, sostenuti da potenze stranieri, hanno rialzato la testa, il comandante dell’IRGC è emerso come uno stratega chiave e ingegnoso comandante che ha guidato i consiglieri militari iraniani che assistono le truppe siriane e irachene nelle battaglie contro i terroristi.

Il generale era spesso raffigurato in prima linea durante le operazioni antiterrorismo dell’Iraq da Mosul alla Siria e ad Aleppo.

L’assassinio degli Stati Uniti da parte del massimo comandante iraniano ha provocato ondate di shock in tutto il mondo, mentre, allo stesso tempo, ha forgiato una maggiore unità dell’Asse della resistenza nella regione contro l’interventismo statunitense, con insistenti richieste di vendetta che hanno fatto eco in tutto il mondo musulmano e non solo.

Accolto sia da amici che da nemici come grande stratega militare, il Generale Soleimani ha superato l’elenco dei Pensatori globali del 2019 in politica estera (FP) in difesa e sicurezza.

Sono emersi diversi rapporti su trame di omicidio contro il comandante da parte di Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, che si ritiene siano tra i principali sostenitori dei terroristi di Takfiri che stanno causando il caos in Medio Oriente.

Molti credono che Washington abbia creato il gruppo terroristico Daesh e l’abbia aiutato a crescere e ad iniziare il suo regno di terrore e distruzione in Siria e Iraq nel 2014.

Gli Stati Uniti sono stati a lungo accusati di colludere con Daesh per fornire passaggio sicuro e supporto logistico ai suoi membri nelle zone di conflitto.

Nota: Il generale Soleimani aveva diretto le operazioni dell’ Hezbollah libanese per la protezione delle comunità cristiane in Siria e questo era stato testimoniato anche dai sacerdoti cristiani che ne hanno commemorato la figura.

Fonte: Press Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago