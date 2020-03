Il gruppo navale con portaerei statunitense entra nel Mediterraneo tra le crescenti tensioni tra Russia, Turchia in Siria

da Redazione

L’USS Dwight D. Eisenhower ha attraversato lo Stretto di Gibilterra ed è entrata nel Mar Mediterraneo sabato sera, secondo quanto riferito dal portale di informazione marittima del traffico marittimo.

Secondo la fonte, la portaerei, che va dal segnale di chiamata NIKE, è attualmente in navigazione a est di Gibilterra da domenica pomeriggio.

Secondo quanto riferito, la nave dispone di una scorta di molte altre navi da guerra della US Navy, tra cui la USS San Jacinto e la USS Vella Gulf armata con missili da crociera Tomahawk , nonché uno squadrone di cacciatorpediniere composto dalla USS Stout, dalla USS James E. Williams e dalla USS Truxton distruttori.

La scorsa settimana la Marina degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato stampa sulle operazioni di Eisenhower, affermando che il gruppo navale di attacco stava “conducendo operazioni della sesta flotta statunitense per sostenere le operazioni di sicurezza marittima in acque internazionali, insieme ai nostri alleati e partner”.

La sesta flotta ha sede a Napoli, in Italia, e opera nei teatri europei e nordafricani, compreso il Mar Mediterraneo.

Si pensa che il gruppo di attacco navale includa otto squadroni di aerei da combattimento F / A-18E e elicotteri da attacco marittimo, e che saranno presidiati da circa 6.000 marinai.

La “Ike offre un’enorme capacità alla regione”, ha dichiarato il vice ammiraglio Lisa Franchetti, comandante della sesta flotta, in una dichiarazione alla Marina. “Durante le sue operazioni nell’Atlantico, il gruppo di attacco navale Ike eserciterà la pratica di guerra fondamentale per garantire la sicurezza delle rotte marittime vitali della comunicazione. Lo spiegamento servirà anche a dimostrare impegno verso i nostri alleati e partner in Europa e in Africa “, ha aggiunto.

Navi russe in prossimità della costa della Siria

L’Eisenhower ha iniziato il suo dispiegamento il 20 febbraio, immediatamente dopo aver completato i suoi esercizi di certificazione di un mese e senza tornare al porto di origine del vettore a Norfolk, in Virginia. La Marina non ha fornito una spiegazione ufficiale del perché il vettore si sia schierato senza scalo.

Il responsabile della Commissione Esteri della Russia, Alexey Pushkov, ha dichiarato che l’ingresso del gruppo navale USA nel Mediterraneo non cambia i piani della Russia in Siria.

https://www.almasdarnews.com/article/us-aircraft-carrier-group-enters-mediterranean-amid-heightened-tensions-between-russia-turkey-in-syria/

Fonte: Al Masdar News

Traduzione: L.Lago