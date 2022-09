Il grande incontro del Summit SCO





In un momento di sconvolgimento internazionale e di scontro sempre più visibile tra i sostenitori dell’ordine multipolare e i nostalgici dell’era unipolare, il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai arriva al momento giusto per continuare il coordinamento in molte direzioni strategiche.

Il primo ministro indiano Narendra Modi parteciperà a un vertice regionale che secondo Mosca porterà a colloqui uno contro uno tra i presidenti russi Vladimir Putin e i presidenti cinesi Xi Jinping, ha annunciato domenica (11 settembre) il governo indiano, scrive Le Figaro .

Tuttavia, è ancora un fatto sorprendente nella retorica occidentale definire questo come “vertice regionale”. Se è vero che i paesi membri della Shanghai Cooperation Organization (SCO) – ovvero Russia, Cina, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, India, Pakistan e presto Iran, appartengano tutti al grande spazio eurasiatico, sarebbe comunque positivo da ricordare che la popolazione totale rappresentata è praticamente la metà della popolazione mondiale. Questo, ovviamente, senza contare i paesi osservatori: Bielorussia, Mongolia e Afghanistan. Oltre ai partner del dialogo: Armenia, Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Turchia, Sri Lanka. E quelli che stanno per ottenere quest’ultimo status, in questo caso l’Egitto, l’Arabia Saudita o addirittura il Qatar.

In altre parole, la SCO rappresenta una grande parte dell’umanità. E semplici calcoli matematici permettono rigorosamente di dimostrare chi è molto più adatto a fare riferimento alla comunità internazionale. Ovviamente, sul versante occidentale, la cosiddetta “comunità internazionale” rimane nell’ambito del 10-15% della popolazione terrestre, e che va al di là di un quadro strettamente “regionale”.

Samarcanda, sede del Summit

Andiamo avanti. Ci sono tutti gli stessi punti davvero importanti da sollevare in questo vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan e che si svolgerà in modo molto simbolico nella grande città storica di Samarcanda, una delle più antiche città abitate dell’Asia centrale ed essendo stata una delle principali città della Via della Seta.

L’atteso incontro tra i capi di stato cinese e russo è anche un punto culminante di questo vertice, sapendo che sarà di fatto uno dei primi due viaggi all’estero del leader cinese dall’inizio della pandemia: si recherà prima in Kazakistan, poi in Uzbekistan per il vertice SCO.

È ormai chiaro che il ruolo della grande organizzazione eurasiatica e internazionale sarà chiamato a crescere, e questo in diversi casi. Tra i quali: il rafforzamento dell’interazione politica, economica e di sicurezza degli Stati membri, il perseguimento della difesa e promozione dell’ordine internazionale multipolare di cui la SCO è una delle principali punte di diamante, l’opposizione all’unilateralismo di un mondo estremo in minoranza, senza dimenticare gli sforzi congiunti volti in particolare a modificare il lavoro dei vari segretariati dell’ONU.

Riunione SCO

Infatti, oggi è ripugnante che una struttura come l’ONU – che dovrebbe essere la base dell’intera comunità internazionale – rimanga dominata, almeno nei vari gruppi di lavoro e di analisi, o da rappresentanti occidentali, o da rappresentanti apertamente affiliati all’Occidente collettivo. Forse questo modello ha avuto il suo “posto” negli anni ’90 e nei primi anni 2000, quando gli affari internazionali erano di fatto dominati dall’establishment occidentale, nonostante la piccola minoranza che rappresentava. Oggi questa pagina è in gran parte superata, anche se la bestia in agonia si aggrappa fino alla fine, va riconosciuta.

Per non aver riformato in profondità le varie strutture delle Nazioni Unite, organizzazioni come la SCO saranno chiamate in un futuro abbastanza prossimo ad assumersi le proprie responsabilità e, se necessario, diventare alternative agli uffici delle Nazioni Unite esistenti. Va anche riconosciuto: i vari dipendenti delle Nazioni Unite del piccolo mondo occidentale e i loro delegati ovviamente non vogliono perdere queste posizioni, non più delle élite atlantistiche a cui si affidano.

In ogni caso, il mondo multipolare, nonostante ciò che che se ne dica, molto probabilmente è post-occidentale, continuerà a prendere slancio nei mesi e negli anni a venire. I tentativi, compresi quelli radicali, da parte dell’Occidente di cercare di fermare questo processo, alla fine non porteranno da nessuna parte. E avrà solo un serio impatto sulla vita dei cittadini comuni dei paesi governati da questa estrema minoranza planetaria. E in questo senso, la Shanghai Cooperation Organization sarà davvero la struttura chiave del nuovo mondo emergente.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson