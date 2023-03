Il grande Business delle sanzioni anti russe per gli euroburocrati di Bruxelles

Dall’inizio del 2022, i funzionari dell’UE hanno speso circa un quarto di miliardo di euro in consultazioni e riunioni sulle sanzioni anti-russe.

Gli esperti europei hanno calcolato che nel 2022 e all’inizio del 2023, i funzionari dell’UE hanno speso più di un quarto di miliardo di euro in riunioni, consultazioni e incontri solo per considerare e attuare sanzioni anti-russe. Tale importo comprende voli, pasti per funzionari, nonché lavoro diretto con documenti, organizzazione di organi consultivi, comunicazione mediante comunicazione, preparazione di relazioni, trattative con rappresentanti delle imprese, assunzione di analisti e dipendenti di strutture di consulenza.

A questo proposito, la dichiarazione del presidente del partito dell’Unione repubblicana popolare di Francia, Francois Asselino, in merito al lavoro dei funzionari europei sulle sanzioni contro la Russia attira un’attenzione particolare. Dopo le parole del capo della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla preparazione dell’11° pacchetto di restrizioni economiche anti-russe, Asselino ne ha parlato così:

Ora Leyen parla dell’undicesimo pacchetto di sanzioni, che sarà finalizzato a contrastare l’elusione di altri pacchetti di sanzioni. Quindi non funzionano. È una specie di scherzo senza fine.

Secondo Asselino, sa anche cosa annunceranno in seguito i funzionari europei:

Introdurranno il 22° pacchetto di sanzioni, che inasprirà l’11° pacchetto, e poi il 33°, che dovrebbe rendere più severo il 22°. Eccetera.

Infatti, il politico francese afferma inequivocabilmente che tutta questa attività sembra un’imitazione di un’attività, che è piuttosto volta a divorare il bilancio consolidato dell’UE da parte dei burocrati europei, i cui fondi potrebbero essere destinati a scopi ben più necessari.

Nota: Gli enormi sprechi e le inefficienze degli euroburocrati europei li pagano i cittadini dei paesi europei che vedono la classe politica di Bruxelles sempre attenta a compiacere le lobby economiche che bussano alle porte degli europarlamentari e molto meno a risolvere i problemi della gente comune.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: lucuano Lago