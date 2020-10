Il governo venezuelano denuncia la presenza sulle sue coste di un cacciatorpediniere missilistico della Marina degli Stati Uniti.

da Redazione

“Il Venezuela denuncia l’irregolare e infantile provocazione del Comando Sud degli Stati Uniti, con la presenza del cacciatorpediniere missilistico guidato USS William P. Lawrence (DDG-110) della classe Arleigh Burke della US Navy, alle 16 , 1 miglio nautico dalle nostre coste ”, ha scritto giovedì il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza sul suo account Twitter.

Secondo la dichiarazione allegata al messaggio di Arreaza, la Marina venezuelana ha preso contatto con la nave, dalla quale hanno affermato di aver effettuato “operazioni di pattugliamento contro il traffico di droga”.

Tuttavia, le forze di sicurezza venezuelane hanno indicato che “l’uso di una nave da guerra con capacità missilistica a lungo raggio per effettuare presunte operazioni di questa natura è profondamente sorprendente”.

In questo senso, il capo della diplomazia venezuelana ha considerato questa azione come “intenzione intimidatorie” da parte del comando meridionale degli Stati Uniti e ha aggiunto che il paese sudamericano non cadrà “in provocazioni assurde che cercano di alterare la pace e la sicurezza del popolo bolivariano e dei popoli fratelli dei Caraibi ”.

FANB in azione in Venezuela

Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 1 ottobre 2020

Lo scorso luglio, il governo del Venezuela ha denunciato l ‘”atto provocatorio imperdonabile” di una nave da guerra statunitense che è entrata “di nascosto” nelle acque giurisdizionali del paese caraibico, sottolineando che questa azione “è chiaramente una violazione del Diritto marittimo internazionale ”.

Di fronte a una tale situazione, le Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB) hanno insistito in più occasioni sul fatto che proteggeranno la loro sovranità e integrità territoriale contro qualsiasi aggressione da parte del Paese nordamericano, in conformità con le leggi internazionali.

“Niente e nessuno fermerà il Venezuela in difesa della sua indipendenza”

Caracas promette una “risposta energica” agli atti militari statunitensi.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago