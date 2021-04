Il governo mondiale della sanità e il buffone Macron

da Redazione





di Chantal Dupille conosciuta come eva R-sistons.

Lo stesso giorno, ho appreso tre fatti sorprendenti, che ho trasmesso al mio vicino, insieme alla mia … opinione profetica ?.

1)- “Il generale James C. McConville, capo di stato maggiore dell’esercito degli Stati Uniti, si prepara contro la Russia” … una guerra nucleare! . È vero che la Russia è così inquietante, con i suoi valori conservatori in particolare, per i promotori del mondo globalizzato! Dobbiamo cercare di sbarazzarcene …

2)- “L’OMS e 23 capi di Stato (compreso Macron) stanno preparando un trattato pandemico per portare a un governo mondiale basato sulla salute” . Il governo mondiale ruoterebbe dunque INTORNO ai sanitari, che sappiamo anche che arricchirebbe sempre i potenti laboratori farmaceutici?

3)-Da febbraio, al di là delle follie sanitarie, ho pensato molto al rischio della Terza Guerra Mondiale. A maggio-giugno 2021, infatti, la NATO (affiancata da un’Ucraina determinata a spingere per il grande confronto) e la Russia si stanno preparando alla guerra: “Troppe cose dimostrano che non stavamo assistendo a nient’altro. guerra nel continente. In altre parole, da una terza guerra mondiale “.

L’esperto infettologo Macron



Per quanto riguarda lo squilibrato che gestisce lui stesso la Francia (si pensi ad esempio che dal 1 gennaio 2018, undici vaccini sono diventati obbligatori per i bambini, contro tre fino ad allora. Obiettivo: aumentare la copertura vaccinale penale tra i minori di due anni!5 , a seguito del colpo di stato elettorale (con solo il 6% dei voti al Primo turno), mese dopo mese distrugge il Paese in tutti i settori, anche quello sanitario, con misure assurde e dannose, invece di dispensare popolazione di trattamenti preventivi per l’influenza che sta circolando.

Ed eccolo che prepara le forze armate francesi per una guerra “ad alta intensità” , e coinvolgere sempre di più il Paese che a suo modo guida nell’OMS con un budget moltiplicato per otto, misure sbalorditive e persino riciclare il Buzyn sposato con una pedina di Big Pharma!

I francesi hanno capito che Macron si arroga il diritto di decidere tutto, e che il suo obiettivo numero 1 ora è il vaccino anti-Covid … infatti nuovi prodotti o RNA o OGM, generano una mortalità accuratamente nascosta e che trasformeranno la attuale pandemia immaginaria, in una vera e propria pandemia mortale! Aggiungiamo test PCR fraudolenti, maschere inutili e tossiche, passaporti liberticidi, danni genetici irreversibili e irreparabili… Questo dittatore è veleno per la Francia!

È tutto ? Macron annuncia che potrebbe non ripresentarsi nel 2022, “che sarà in grado di fare cose, che non escluderà nulla a causa delle circostanze” – e Edouard Philippe “si preparerebbe”, con il sostegno di un gruppo di fedelissimi, se il presidente dovesse avere “un incidente”, diventando il “ricorso” di un tranquillo riformatore! Ho anche appreso il 31 marzo che Macron documenta, legge, prende appunti … su tutto ciò che può essere vicino al fenomeno della pandemia, che sarebbe dotato di una rara intelligenza che gli consentirebbe di padroneggiare materie scientifiche, che avrebbe acquisito tanta competenza nel lavoro epidemiologico da suscitare l’ammirazione dei suoi parenti! L’attore inizia a presentarsi come un “salvatore”!

Proteste contro Macron

In rapida successione, ho saputo che i suoi amici della lobby farmaceutica, il Dolder Club, avrebbero osato presentarlo “più competente degli stessi scienziati Covid”! Così il matto, “forte” della sua presunta padronanza del lavoro epidemiologico, cercherebbe di dare lezioni alle autorità sanitarie!

Apprendendo anche il 31 marzo che mosieur Macron sta partecipando al lancio di un Appello per ripensare il sistema delle relazioni internazionali, portando a una dittatura sanitaria estesa e globale e – conoscendo la sua personalità folle, penso immediatamente che non stia più sognando, di presiedere lui non l’Unione europea, ma il mondo ! Sì, il mondo, prima in un’associazione sanitaria GLOBALE, poi un governo che orchestra riforme sanitarie criminali, tossiche, liberticide e mortali, al centro di TUTTE le decisioni!

Un governo mondiale che sarebbe una dittatura della salute ! C’è TUTTO: la sua morbosa ambizione, il suo desiderio di stupire con la “sua” conoscenza, la sua ossessione di essere al centro di tutto e di decretare TUTTO, come decreta tutto, tutto da solo, in Francia!

Il 31 marzo 2021, scoprendo nuove notizie – pesanti rischi della terza guerra mondiale, Appello per un governo mondiale, l’ossessione di Macron di diventare un eccezionale esperto di salute – ho annunciato al mio vicino: ” Orrore! Farà QUALSIASI COSA per presiedere a un governo mondiale e basandosi sulla salute devastante! “

Ma… pensando al suo odio per Putin, non proverà, come molti suoi coetanei, a fare di tutto per liberare il sognato governo mondiale della sanità dall’ostacolo russo ? Tutto è collegato: l’ambizione sproporzionata, folle, anormale del nevrotico, l’appello per un mondo della salute globale e il rischio della terza guerra mondiale annunciato dai più informati! Farà TUTTO per escludere la Russia, istituire un governo sanitario e guidarlo, essere in cima al mondo ? Lui, uno psicopatico?

A meno che … il sito artemisia-college.info sempre pertinente tempo fa, è scivolato in una linea che il presidente Macron ha una salute molto, molto cattiva e che dovrebbe scomparire nel 2021. Un errore di analisi questa volta? Chissà, forse no?

Ma poi le sue sciocche ambizioni di dominare il mondo sarebbero svanite, con grande soddisfazione di molti!

fonte: http://chantal-dupille.eklablog.com

Traduzione: Gerard Trousson