Il governo Johnson vuole risuscitare l’Impronta militare dell’Impero Britannico

da Redazione

dal Dr. Binoy Kampmark.

Qualche nostalgico crede ancora che la bandiera dell’Union Jack continui a fluttuare sospirando e riverendo gli avamposti del mondo, dai tropici al deserto. Avrebbero ragione, ma fino a un certo punto. Si scopre che la Gran Bretagna ha una portata globale piuttosto ampia quando si tratta di basi, installazioni militari e siti di prova. Sebbene non abbia il peso e i muscoli obesi degli Stati Uniti, sta ancora bene. A livello globale, l’esercito britannico è presente in 145 siti in 42 paesi. Questi numeri corrispondono all’osservazione pungente di Ian Cobain in The History Thieves : Solo gli inglesi erano “perennemente in guerra” .

La ricca panoramica di Phil Miller sull’impronta militare in Gran Bretagna mostra che questa è enorme. “La dimensione della presenza militare complessiva è molto maggiore di quanto si pensasse in precedenza e probabilmente significa che il Regno Unito ha la seconda rete militare più grande del mondo, dopo gli Stati Uniti”. L’esercito britannico, ad esempio, è presente in cinque paesi della regione Asia-Pacifico: strutture navali a Singapore, guarnigioni in Brunei, strutture per test di droni in Australia, tre strutture in Nepal, una forza di reazione veloce in Afghanistan. Cipro rimane una delle preferite con 17 installazioni militari. In Africa, il personale britannico si trova in Kenya, Somalia, Gibuti, Malawi, Sierra Leone, Nigeria e Mali. Poi vengono i legami ancora dubbiosi con le monarchie arabe.

La natura di queste basi è essere gentile con il tuo ospite, anche se è teocratico, completamente pazzo o gestito da un bullo vecchio stile con feticci. Nonostante le dichiarazioni spesso stupide dei politici britannici che si oppongono alle autorità, le eccezioni sono numerose. Il Regno Unito non ha mai avuto problemi con gli autoritari con cui può lavorare o con i despoti che può coccolare. Uno sguardo più attento a queste relazioni di solito rivela gli stessi ingredienti: capitale, commercio, percezione della necessità militare. L’approccio dell’Oman, uno stato segnato da uno stato assolutista, ne è un esempio.

Soldati Britannici

Dal 1798, la Gran Bretagna ha contribuito a garantire il successo e la sopravvivenza della Casa di Al Saud. Il 12 settembre, il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace ha annunciato che altri 23,8 milioni di sterline sarebbero stati spesi per potenziare la base di supporto logistico congiunto del Regno Unito nel porto di Duqm (Oman), triplicando le dimensioni. della base britannica esistente e contribuendo a facilitare gli schieramenti della Royal Navy nell’Oceano Indiano ”. Il ministero della Difesa è arrivato anche a descrivere un “rinnovamento” di una “relazione estremamente preziosa”, nonostante la firma di un nuovo accordo di difesa congiunta nel febbraio 2019.

Questo accordo è stato uno dei canti del cigno del sultano Qaboos bin Said, la cui morte quest’anno è stata sinceramente deplorata nei circoli politici britannici. Il primo ministro Boris Johnson lo ha definito “un leader eccezionalmente saggio e rispettato che mancherà moltissimo”. I documenti d’archivio lodavano un riformatore e promotore. “Il più antico leader arabo”, osserva il sicofante cronico del Guardian , “Qaboos era un monarca assoluto, sebbene relativamente benevolo e popolare”.

Lo stesso sultano, va detto, aveva poco affetto per la libertà di parola, riunione e associazione, incoraggiava arresti e vessazioni nei confronti dei critici del governo e tollerava la discriminazione di genere. Ma aveva l’etichetta “uno di noi”: addestrato alla Royal Military Academy di Sandhurst, un incrollabile anglofilo, insediato sul trono dalla Gran Bretagna nel colpo di stato del 1970 al palazzo durante la ribellione del Dhofar , quasi dimenticato. “Strategicamente”, ci ricorda Cobain, “la guerra del Dhofar è stata uno dei conflitti più importanti del XX secolo, poiché ci si poteva aspettare che i vincitori controllassero lo Stretto di Hormuz e il flusso di petrolio”. Gli inglesi hanno fatto vincere il loro uomo.

Truppe Britannciche nell’Oman

Menzioni pubbliche di un maggiore coinvolgimento militare britannico si possono trovare nei teatri stranieri, anche se raramente fanno notizia. La proiezione di un tale potere, soprattutto nel modello britannico, deve essere attenta, ponderata, persino gnomica . La Gran Bretagna, ad esempio, si sta unendo all’appello degli Stati Uniti a contenere il pericolo giallo nella regione Asia-Pacifico, che è un gentile promemoria per Pechino che i vecchi misfatti imperiali britannici non dovrebbero mai essere ostacolati nella ripetizione. Il capo generale dell’esercito britannico Sir Mark Carleton-Smith ha dettoa settembre che c’era “un mercato per una presenza più persistente dell’esercito britannico (in Asia). È una regione dove la presenza dell’esercito era molto più costante negli anni Ottanta, ma con l’11 settembre ce ne siamo naturalmente allontanati ”. Era giunto il momento di “correggere questo squilibrio”.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, il generale Sir Nick Carter, preferisce essere più enigmatico sul “futuro della Gran Bretagna globale”. Per affrontare un “contesto strategico sempre più complesso e dinamico” suggerisce il “concept operativo integrato”. La Gran Bretagna deve “competere al di sotto della soglia della guerra per scoraggiare la guerra, e per impedire ai suoi avversari di raggiungere i loro obiettivi in ​​strategie de facto”.

Sono finiti i vecchi schemi imperiali nel furto; le questioni di flessibilità in termini di concorrenza sono evidenti. “La concorrenza implica una posizione di campagna che include il funzionamento continuo alle nostre condizioni e in luoghi di nostra scelta”. Si tratta di un processo di pensiero che coinvolge “dimensioni multiple che si muovono su e giù per più gradini – come se fosse una tela di ragno”. Il generale cerca di illustrare questo incomprensibile con il seguente esempio: “Si potrebbe esercitare un vincolo attivo nel campo cibernetico per proteggere le infrastrutture nazionali critiche nel campo marittimo”.

Nel 2017 c’erano già solo sussurri da Johnson, l’allora ministro degli Esteri, e Michael Fallon, ministro della Difesa, che era giustificata una maggiore presenza britannica nella regione Asia-Pacifico. Fallon ha voluto sottolineare le ragioni di un maggiore coinvolgimento, elencandole a un gruppo di giornalisti australiani. “Le tensioni sono aumentate nella regione, non solo a causa dei test della Corea del Nord, ma anche a causa dell’escalation delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale con il programma di costruzione che ha avuto luogo lì sul isole e la necessità di tenere aperte queste strade ”.

Con tali commenti sulla minaccia cinese, si potrebbe essere perdonati per aver creduto che la presenza britannica nella regione Asia-Pacifico fosse minima. Ma ciò non terrebbe conto, ad esempio, della base logistica navale di Sembawang Wharf a Singapore, dove lavorano stabilmente otto soldati britannici che sorvegliano l’affollato Stretto di Malacca. Una presenza più ampia si trova anche nel Sultanato del Brunei, che comprende un battaglione di fanteria Gurkhas e uno squadrone di elicotteri dell’Air Force Bell 212. Il ministro della Difesa è particolarmente attento all’ambiente circostante, perché offre “un clima tropicale e un terreno … adatto agli allenamenti nella giungla”.

Nei prossimi quattro anni, l’esercito britannico può aspettarsi di ricevere altri 16,5 miliardi di sterline, un aumento del 10% dei finanziamenti e un affettuoso saluto ai militaristi. “Ho deciso che l’era del taglio del budget della difesa deve finire e finire adesso”, ha detto Johnson. “I nostri piani salveranno centinaia di migliaia di posti di lavoro nell’industria della difesa, proteggendo così i mezzi di sussistenza in tutto il Regno Unito e garantendo la sicurezza del popolo britannico”.

Il Primo Ministro sperava di fare l’annuncio contemporaneamente alla “Revisione integrata della difesa e della sicurezza”, a lungo sostenuta dal suo capo consigliere speciale, Dominic Cummings, ora deceduto. Cummings potrebbe essere stato cacciato dall’arena dei gladiatori della politica di Downing Street, ma è improbabile che le idee contenute nella Review si scontrino con le vecchie tendenze imperiali. Come minimo, ci sarà la promessa di più basi militari per riflettere una postura che il generale Carter descrive piuttosto oscuramente come “impegnata e schierata in avanti”.

fonte: https://www.globalresearch.ca

Traduzione: Gerard Trousson