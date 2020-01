Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking a far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto

Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking, gestita dalla ong SOS Mediterranée e da Medici Senza Frontiere, a far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto, in Puglia. Le persone a bordo della nave erano state prelevate e soccorse in cinque diverse operazioni compiute nel mar Mediterraneo di fronte alle coste libiche, fra il 24 e il 27 gennaio, l’ultima delle quali aveva riguardato 184 persone che si trovavano su due gommoni.

In totale nelle ultime 24 ore le persone traghettate dalle ONG dalle coste libiche verso l’Italia risultano 722. Tutti dichiarano di essere fuggiti dai centri di accoglienza e imbarcati tramite gli scafisti libici.

Le ONG non hanno ritenuto “sicuri” i più vicini porti della Tunisia e neppure hanno provato a chiedere a Malta l’autorizzazione allo sbarco.

Risulta che l’obiettivo delle ONG è sempre quello di sbarcare tutti sulle coste italiane, secondo gli accordi presi in precedenza. La Ocean Viking ha atteso 4 giorni l’autorizzazione allo sbarco presso un porto italiano.

Il carico di migranti della Ocean Viking diretto a Taranto

Si sospetta che il governo Conte abbia voluto evitare di far sbarcare prima delle elezioni un così folto gruppo di migranti.

L’ex ministro Salvini ha promesso di inoltrare denuncia contro il premier Conte per sequestro di persona, in modo analogo alla denuncia da lui subita quando ricopriva la carica al Viminale..

Segnalate anche la Alan Kurdi e la ONG tedesca Sea Eye che fanno la spola fra le coste libiche e quelle siciliane per traghettare migranti e profughi incessantemente. Il business della migrazione continua e si intensifica.

Gli accordi di ridistribuzione dei migranti in Europa , invocati dal governo Conte, rimangono sulla carta e dalla Germania e dalla Francia vengono rimpatriati migranti clandestini verso l’Italia.

Il numero di migranti in arrivo in Italia nel primo mese del 2020 sale al record di oltre 1200 ma sarà facilmente superato nelle prossime settimane.

