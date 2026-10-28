Il governo indica un “errore umano” da parte di un operatore di Adif come causa dell’incidente.

Pedro Sánchez si reca a Urda “per sostenere il lavoro delle squadre di soccorso ed esprimere la sua solidarietà alle persone colpite dall’incidente”.

L’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina tra Urda e Los Yébenes, nella provincia di Toledo, a seguito della collisione tra due treni ad alta velocità di Renfe e Iryo, avrebbe come causa principale un “errore umano” da parte di un operatore della società pubblica Adif, gestore delle infrastrutture ferroviarie e dipendente dal Ministero dei Trasporti, come confermato a La Vanguardia da fonti del governo centrale.

Il governo ha accettato le cifre attualmente comunicate dal governo regionale di Castilla-La Mancha: “Ci saranno almeno 30 morti”, hanno ammesso. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ultimando il recupero dei corpi.

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha sospeso tutti gli impegni previsti per oggi, compreso il comizio che avrebbe dovuto guidare domani a Vitoria, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni del 29 novembre, non appena ha appreso del grave incidente ferroviario avvenuto mercoledì scorso nella provincia di Toledo, nove mesi dopo l’incidente di Adamuz (Cordoba) che causò 46 vittime.

Intorno alle 14:00, fonti del Palazzo di Moncloa hanno riferito che il presidente, che ha espresso il suo profondo cordoglio per il grave incidente e ha trasmesso un messaggio di “affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”, si era già recato a Urda “per sostenere il lavoro delle squadre di soccorso e offrire le sue condoglianze alle persone colpite dall’incidente ferroviario e alle loro famiglie”. Secondo le stesse fonti, “la priorità è assistere le vittime e garantire il massimo coordinamento tra le agenzie governative”.

Il Primo Ministro ha inoltre spiegato di essere in costante contatto con il Ministro dei Trasporti, Óscar Puente, che si è recato immediatamente al centro di controllo Adif 24/7 presso la stazione di Atocha per raccogliere tutte le informazioni possibili sull’accaduto. È in contatto anche con il Presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page.

Secondo quanto riportato da Moncloa, Sánchez ha parlato stamattina anche con il re Felipe VI per comunicargli le prime informazioni disponibili sul grave incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Toledo.

Il governo ha comunicato che la Guardia Civil ha dispiegato nella zona personale dell’Unità di Pubblica Sicurezza della provincia di Toledo, nonché agenti del Servizio di Protezione della Natura (SEPRONA) e della Divisione Traffico. Sono state inoltre dispiegate unità di pubblica sicurezza provenienti da Ciudad Real e Albacete, i Gruppi di Riserva e Sicurezza (GRS), il Servizio Aereo, unità di droni, la Squadra Speciale per le Grandi Catastrofi del Servizio di Criminalistica e la Polizia Giudiziaria.

Anche il Segretario Generale per la Protezione Civile e le Emergenze, Virginia Barcones, sta monitorando l’evoluzione dell’emergenza, in costante contatto con le squadre della Protezione Civile di Castilla-La Mancha.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre attivato il dispiegamento dell’Unità Militare di Emergenza (UME) in risposta all’incidente ferroviario nella provincia di Toledo, su richiesta del Governo di Castilla-La Mancha.

Secondo Emiliano García-Page, presidente del governo regionale di Castilla-La Mancha, il bilancio delle vittime è salito ad almeno 64. Ventiquattro decessi si sono verificati sul treno ad alta velocità AVE e 40 sul treno Iryo. Si contano inoltre decine di feriti.

Il treno AVE 2080, in servizio tra Madrid e Siviglia con 397 passeggeri a bordo, ha tamponato il treno Iryo 6076, anch’esso in viaggio tra Madrid e Siviglia con 146 passeggeri a bordo, fermo sui binari.

Le immagini e le testimonianze descrivono una situazione “dantesca” dopo l’incidente.

Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente: perché il treno Iryo si è fermato sui binari e perché il treno AVE non lo ha rilevato e ha proseguito la sua corsa fino al momento dell’impatto.

Le prime indicazioni suggeriscono che l’incidente sia avvenuto per “errore umano” presso il centro di controllo di Atocha, che ha dato l’ordine all’AVE di proseguire il viaggio nonostante la presenza di un treno Iryo fermo più avanti sullo stesso binario.

Traduzione: Luciano Lago