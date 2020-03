Il Governo di Roma amplia ed estende per tutta Italia le misure di restringimento dei movimenti

“La decisione giusta è quella ri rimanere a casa”, dice il premier Conte in trasmissione diretta su tutte le Tv. Spostamenti possibili soltanto per gravi e documentati motivi di lavoro ed esigenze familiari.

Estensione chiusura scuole e Università in tutto il paese e divieto di manifestazioni pubbliche, incontri sportivi, manifestazioni artistiche, culturali e altro. Chiuse palestre , musei, pub, discoteche e locali di intrattenimento. Vietati gli aperitivi in gruppo, le feste, i matrimoni ed i funerali in tutta Italia, isole comprese. Chiuso anche il campionato di calcio.

Impressione in tutto il paese per i provvedimenti che non hanno precedenti.

Rivolta nelle carceri italiane con vittime a Modena ed evasioni a Foggia.

Emergenza Coronavirus anche in Spagna

Consiglio della Comunidad de Madrid



Madrid. Il governo decreta la chiusura di asili scuole e Università in tutta la comunità di Madrid per causa del Coronavirus.

La misura si applicherà a partire dal prossimo Mercoledì ed avrà una durata di 15 giorni.

Il numero dei contagiati in Spagna è arrivato a 578 i deceduti è passato da 8 a 17 in sole 24 ore. Questo ha decretato i provvedimenti d’emergenza.

L’annuncio è stato dato dalla presidente della Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, che ha giustificato l’adozione della misura come imprescindibile.

Seguiranno aggiornamenti.