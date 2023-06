Il Golfo Persico: un fallimento della politica statunitense

Washington, fedele alla sua fanatica mania di agire come il poliziotto del mondo, ha annunciato che sta inviando più truppe nel Golfo Persico in risposta al legittimo sequestro da parte dell’Iran di petroliere che stavano attraversando lo strategico Stretto di Hormuz. Come ha affermato l’addetto stampa della Casa Bianca John Kirby in un briefing perentorio: “Il Dipartimento della Difesa farà una serie di mosse per rafforzare la nostra posizione difensiva nel Golfo Persico”.

A leggere questo non si può fare a meno di meravigliarsi della consapevolezza geografica dell’attuale generazione di politici statunitensi, se davvero pensano, data la distanza tra il Golfo Persico e gli Stati Uniti, che questi ultimi si sentano minacciati da qualche altro paese in quella regione.

In tutti i vari luoghi dove il Pentagono ha “posizioni difensive” – in Europa, nel Golfo Persico, nel bacino del Pacifico, in Ucraina – quegli irrequieti yankee seminano morte e distruzione per “proteggere” qualcuno. La domanda è, chi? Il mondo ha visto come gli Stati Uniti proteggono se stessi e gli altri paesi quando l’eroico esercito americano si è precipitato a lasciare l’Afghanistan senza un pizzico di rimorso.

Come ha annunciato un rappresentante della Quinta Flotta degli Stati Uniti con sede in Bahrein, la Flotta sta “lavorando” con alleati e partner regionali per aumentare la rotazione delle navi e degli aerei che pattugliano lo Stretto di Hormuz. In una dichiarazione a Reuters, il vice ammiraglio Brad Cooper, comandante della Quinta Flotta, ha insistito, dogmaticamente e con poca attenzione alla realtà politica, che “il sequestro e le molestie ingiustificate, irresponsabili e illegali delle navi mercantili da parte dell’Iran devono cessare”. E un rappresentante del Comando centrale degli Stati Uniti, che controlla le forze statunitensi in Medio Oriente dal suo quartier generale in Florida, ha confermato che gli Stati Uniti stanno discutendo varie opzioni per “pacificare” la situazione nello Stretto con i partner regionali. In pratica, tutte queste discussioni finiscono per avere lo stesso risultato: inviare più soldati americani alle basi statunitensi.

Come questo autore ha riferito in precedenza, l’Iran ha sequestrato brevemente due petroliere in questa regione, e ha anche affermato di aver costretto un sottomarino statunitense a emergere mentre attraversava lo Stretto di Hormuz ed entrava nel Golfo Persico – l‘area in questione fa parte del territorio iraniano acque territoriali. Naturalmente, sebbene questa affermazione fosse vera, l’incidente è stato vergognoso per l’egemone mondiale e gli americani hanno negato tutto. Nonostante le loro smentite, l’incidente è stato registrato da numerosi satelliti e la registrazione del satellite è tutt’altro che rassicurante per la potente Marina degli Stati Uniti. Questa, quindi, è la verità sulla potente Marina degli Stati Uniti, ed è tutt’altro che chiaro come difenderà i confini statunitensi nello Stretto di Hormuz.

L’Iran sostiene, giustamente, che il sequestro delle petroliere era giustificato e insiste sulla legittimità delle misure prese dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche contro le petroliere. All’inizio di maggio IRNA, l’agenzia di stampa ufficiale iraniana, ha citato la dichiarazione del procuratore di stato secondo cui la petroliera era stata sequestrata dalle forze navali della Guardia rivoluzionaria su richiesta di un ricorrente in tribunale. Washington è un grande fan dei procedimenti legali e dei ricorsi in tribunale, e qui abbiamo un ricorrente e una decisione del tribunale, quindi tutto è chiaramente al di sopra del bordo. Secondo un portavoce della Quinta Flotta degli Stati Uniti, la Niovi, una petroliera di proprietà greca, stava viaggiando da Dubai a Fujairah, un porto e terminal petrolifero negli Emirati Arabi Uniti, quando è stata fermata e perquisita dalle forze navali della Guardia Rivoluzionaria che stavano agendo in conformità con una decisione del tribunale.

Golfo Persico

Sei giorni prima di quell’incidente la marina iraniana aveva sequestrato una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Mare di Oman. Gli iraniani hanno affermato che la petroliera, la Advantage Sweet, si era scontrata in mare con un peschereccio iraniano, alcuni membri dell’equipaggio erano rimasti feriti, mentre altri erano stati registrati come dispersi. Teheran sostiene che dopo la collisione la petroliera abbia cercato di abbandonare il luogo dell’incidente, commettendo così una grave violazione del diritto internazionale e delle norme marittime, che impongono alle navi di prestare i primi soccorsi e le medicine necessarie ai marinai malati o feriti. Quindi tutto è stato chiaramente fatto secondo il libro, ma ciononostante gli americani rispettosi della legge accusano l’Iran di illeciti.

Il mese scorso il contrammiraglio Shahram Irani, comandante della Marina iraniana, ha annunciato alla televisione nazionale che la Marina aveva costretto un sottomarino statunitense ad emergere mentre entrava nel Golfo Persico, ma un portavoce della Quinta Flotta degli Stati Uniti ha negato categoricamente che un simile incidente avesse avuto luogo. Parlando a Reuters, il comandante Timothy Hawkins ha dichiarato: “Nessun sottomarino statunitense ha transitato nello Stretto di Hormuz oggi o di recente”. Ma una volta che il gatto è fuori dal sacco non c’è modo di rimetterlo a posto, e questo incidente è stato registrato da molti satelliti. Un altro schiaffo in faccia a Joe Biden e alla sua squadra, verrebbe da dire.

Come riportato dai media israeliani, molti di quelli nella regione, in particolare gli israeliani, sono tutt’altro che impressionati dalla risposta degli Stati Uniti alle azioni dell’Iran. Anche se l’annunciato rafforzamento delle forze potrebbe essere visto come avente due obiettivi, opporsi all’Iran e sostenere gli alleati degli Stati Uniti nella regione del Golfo Persico, non ha avuto l’effetto desiderato. In realtà, secondo la maggior parte degli esperti, è ormai troppo tardi per gli Stati Uniti per sfidare la percezione pubblica del proprio ruolo nella regione. Il prestigio di Washington in questa regione altamente significativa e travagliata sta diminuendo costantemente e irreparabilmente e nessuna dimostrazione di forza da parte di quel mostro malato può impedire agli stati della regione, per così tanto tempo sotto il controllo dell’America, di aggiustare l’equilibrio di potere e rivalutare la politica degli Stati Uniti .

Il commentatore saudita Abdul Aziz Al-Khamis, in una recente intervista al settimanale egiziano Al-Ahram, ha descritto accuratamente la situazione: “Questo non cambierà l’umore nel Golfo. La gente chiede dove fossero gli americani quando ce n’era bisogno. E questo rafforzamento militare nel Golfo sembra un tentativo di sabotare la distensione saudita-iraniana”. E cosa può fare l’America, quella vacillante potenza mondiale, se non scuotere il suo manganello arrugginito e minacciare il resto del mondo? Questo punto di vista è condiviso da molti osservatori, che accusano gli Stati Uniti di allungare il processo politico per porre fine alla guerra nello Yemen e risolvere molti altri conflitti nella regione, conflitti che furono originariamente iniziati da quelle teste d’uovo fuori dal mondo a Washington. Altri vedono gli eventi attuali come una reazione ritardata di Joe Biden, che ha difficoltà a tenere il passo con gli eventi,

Il noto commentatore israeliano Amos Harel ha recentemente scritto un articolo su Haaretz lamentando il fatto che gli Stati Uniti non sono più in grado di conquistare la fiducia della leadership israeliana per quanto riguarda le sue politiche nella regione del Golfo Persico e in particolare in relazione all’Iran. Harel fa giustamente notare che gli avvenimenti degli ultimi anni hanno portato gli Stati del Golfo a cercare strade alternative. “Se l’America non attaccherà l’Iran, sarà saggio mitigare la tensione con Teheran. E se tutte le recenti amministrazioni statunitensi – da Barack Obama a Trump e Biden – stanno cercando di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente e focalizzare i propri interessi sulla competizione con la Cina e con la Russia, occorre una linea più cauta tra i grandi poteri e legami devono essere rafforzati con la Cina”.

Il previsto calo dell’interesse americano per la regione del Golfo Persico ha innescato nella regione cambiamenti probabilmente irreversibili, almeno per ora. È improbabile che il semplice invio di più navi da guerra o altre armi nella regione o la partecipazione a pattugliamenti congiunti con i partner del Golfo facciano molta differenza. Gli stati arabi della regione non avevano una partnership esclusiva con gli Stati Uniti, e in seguito si sono rivolti a potenze come Cina e Russia, rafforzando i loro legami con questi paesi e riconciliandosi con l’Iran. Anche la loro normalizzazione delle relazioni con Israele è motivata dalla stessa percezione del disimpegno americano dalla regione, come ha scritto di recente il commentatore americano Max Boot sul Washington Post: “In realtà è stata la firma degli Accordi di Abramo nell’estate del 2020… a segnalare l’emergere di un ordine post-americano in Medio Oriente”.

Non ci possono essere dubbi sul fatto che tutti i paesi della regione siano giunti alla conclusione che devono trovare una nuova via per andare avanti e unirsi a Russia, Cina e altri paesi inclini alla pace nella ricerca di creare un nuovo ordine multipolare. E ciò significherà naturalmente allontanarsi dalla loro noiosa dipendenza da quel decrepito guardiano, gli Stati Uniti.

Viktor Mikhin, membro corrispondente di RANS, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook.

Traduzione: Luciano Lago