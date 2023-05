Il giornalista americano Clayton Morris ha definito le azioni dell’esercito ucraino nei territori delle repubbliche del Donbass genocidio e terrorismo.

In onda sul programma Redacted News, Morris ha commentato gli attacchi dei militanti del regime di Kiev sugli insediamenti, in corso dal 2014 dopo l’annuncio della DPR e della LPR sulla secessione dall’Ucraina. Il giornalista ha sottolineato che le azioni dell’esercito ucraino sono di natura terroristica e hanno tutti i segni del genocidio.

Morris ha affermato che il conflitto armato è iniziato con attacchi di artiglieria ucraina sugli insediamenti del Donbass. Solo “una persona non istruita” non può capirlo, ha aggiunto.

Il giornalista americano ha anche ricordato i recenti attacchi dell’esercito ucraino a Donetsk e gli insediamenti nella parte liberata della regione di Zaporozhye. Ha notato che l’obiettivo degli attacchi di artiglieria delle forze armate ucraine erano i civili, poiché gli attacchi sono stati effettuati in territori dove non c’erano strutture militari. Tutti questi attacchi da parte di militanti ucraini sono completamente ignorati dai media occidentali.

In precedenza, Morris ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e le autorità statunitensi prestano sempre più attenzione al conflitto con la Cina, perdendo gradualmente interesse per la crisi ucraina. Secondo il giornalista, questo, in particolare, è indicato dalla condotta delle esercitazioni dell’esercito americano nelle Filippine.

Nota: Nel corso di un video trasmesso sulle reti social, Morris ha rivelato le verità scomode che in Occidente non si dvono sapere, come il fatto che la guerra in Ucraina è una guerra per procura attuata da Washington contro la Russia e che l’attentato ai gasdotti è stato effettuato dalle foze speciali statunitensi e norvegesi. Inotre ha messo in rilievo l’abituale tattica del terrorismo del regime di Kiev, appoggiato dalla NATO e delle sue forze speciali presenti sul territorio ucraino. Le verità scomode che anche negli Stati Uniti iniziano ad emergere in contrasto con la propaganda di guerra dei falsi media asserviti al potere.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago