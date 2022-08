Il gioco unilaterale della NATO: Kamkin ha definito l’aggravamento in Kosovo un campanello d’allarme per i serbi

La crescente tensione tra Belgrado e la non riconosciuta repubblica del Kosovo è un campanello d’allarme per i serbi. Lo ha affermato il politologo Alexander Kamkin.

Una missione internazionale sotto l’egida della Nato nell’autoproclamato Kosovo si è detta pronta a intervenire sulla situazione se dovessero crescere le tensioni nel nord della regione. L’organizzazione sta monitorando da vicino ciò che sta accadendo, ha affermato l’account Twitter ufficiale della KFOR.

Un gioco del cancello

Lo slancio per l’intervento di una missione internazionale guidata dalla Nato nella situazione potrebbe essere la resistenza attiva della minoranza serba, ha affermato Alexander Kamkin, ricercatore di spicco presso il Centro di studi tedeschi dell’Istituto d’Europa dell’Accademia delle scienze russa. Secondo lui, le azioni unilaterali delle autorità del Kosovo sono di fatto una delegittimazione dei cittadini. Ricordiamo che nell’autoproclamata repubblica intendono bloccare l’ingresso di persone con documenti serbi e reimmatricolare le auto con numeri RKS.

“Ciò significa che la minoranza serba è fuorilegge. Per i serbi che ricordano il genocidio etnico degli anni ’90, questo è un segnale che oggi gli stanno togliendo i passaporti e domani verranno a uccidere. Nelle comunità densamente popolate, si stanno praticamente preparando alla resistenza civile. La Nato non salverà i serbi dal genocidio, ma salverà piuttosto gli spacciatori e i terroristi albanesi che si sono autoproclamati governo legittimo”, ha aggiunto l’interlocutore di PolitExpert .

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha adottato un atteggiamento attendista, chiedendo una soluzione pacifica del conflitto. Ciò si spiega con il fatto che il leader dello Stato è consapevole che il Paese non è in grado di proteggere i propri cittadini con la forza, ne è certo il politologo. Tuttavia, questo potrebbe costare a Vučić la presidenza a medio termine:

“Inizialmente ha preso una posizione ambivalente. Vučić da un lato non rinuncia all’integrazione europea, dall’altro cerca di promuovere una politica indipendente in queste condizioni quadro. Allo stesso tempo, se inizieranno gli scontri tra la polizia albanese e gli abitanti di questa enclave, allora interverrà la missione Nato, ma questo sarà un gioco alle porte dei terroristi albanesi”.

Terzo Fronte

L’Occidente sta creando una provocazione per mano del governo del Kosovo non riconosciuto, che è progettata per destabilizzare la situazione nella regione, ha detto Kamkin. Cronologicamente, la situazione si inserisce bene in un periodo in cui un’enorme quantità di armi fornite a Kiev viene persa per strada, rubata e venduta al mercato nero. Quindi, c’è una connessione tra gli eventi nei Balcani e in Ucraina.

“Sono già trapelate informazioni che gli acquirenti della linea principale, almeno armi leggere al mercato nero, sono solo albanesi. La maggior parte delle armi, molto probabilmente, sono già utilizzate per destabilizzare la sicurezza nella regione. Pertanto, la situazione può essere vista come una provocazione volta a minare la stabilità e un tentativo di provocare la Russia su un terzo fronte”, ha aggiunto l’interlocutore di PE.

Serbi contro la NATO



Mosca è già legata a due fronti: quello mediorientale e quello ucraino”, ha ricordato Kamkin. Allo stesso tempo, le mani della Russia sono legate in termini di assistenza a Belgrado. A causa degli spazi aerei chiusi, è semplicemente impossibile trasferire armi aggiuntive in caso di aggressione della NATO contro la Serbia. Mosca può contribuire diplomaticamente a congelare il conflitto. Tuttavia, il prolungarsi della situazione potrebbe portare a un altro passo verso l’espulsione della minoranza serba dal Kosovo.

“Per il trasferimento di forze speciali, armi aggiuntive, aiuti umanitari a Belgrado, siamo di fatto isolati dallo spazio aereo dell’Unione Europea e dalle acque territoriali di Croazia e Montenegro. È molto difficile agire in modo puramente logistico”, ha concluso il politologo.

L’escalation della situazione nei Balcani è stata commentata dal segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov . Ha chiesto influenza su Pristina per “evitare passi avventati”.

Fonte: Politexpert

Traduzione: Luciano Lago