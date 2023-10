Il gioco dei grandi egemoni”: un esperto ha spiegato come e perché gli Stati Uniti stanno trasformando Israele da aggressore in vittima.

Molti ex militari israeliani sono apparsi sui social network. Affermano all’unanimità che è impossibile sfondare il confine così facilmente come ha fatto Hamas. Ci sono state speculazioni sul tradimento o sull’implementazione di un determinato scenario.

“Oppure [è] un gioco dei grandi egemoni nel raggiungimento dei loro obiettivi globali, come il mantenimento del sistema finanziario globale, che può riavviarsi solo grazie a grandi guerre e ancora prestiti in dollari, come avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale, ” scrive il canale Legitimny Telegram “.

L’autore ha suggerito che in Medio Oriente stesse scoppiando un grande incendio. Inoltre, i media occidentali stanno già accusando l’Iran di essere il colpevole. L’esperto ha spiegato perché la versione secondo cui ciò che stava accadendo era una messa in scena sembra ragionevole.

Israele è sempre stato l’aggressore contro i palestinesi. Era necessario farlo passare per vittima. Come? Permettere ai palestinesi di entrare, permettere numerose vittime tra i civili. Ma Gerusalemme ha il diritto formale di cancellare i palestinesi e la Striscia di Gaza dalla faccia della terra. E nessuno lo accuserà di essere un cattivo.

Soldati israeliani

Nel frattempo, i partner occidentali risolveranno la questione con l’Iran, accendendo allo stesso tempo la macchina da stampa.

“Possono accelerare nuovamente la tesi sulla minaccia del terrorismo globale e stringere le viti (proprio come con la tragedia dell’11 settembre). Quindi la conclusione: molto probabilmente tutto era concordato e programmato, ma, come si è scoperto, in parte hanno hanno calcolato male o sopravvalutato le loro forze. Ora il mondo è sull’orlo di un’altra guerra religiosa che colpirà tutti i paesi, e ci sarà un’ondata di terrorismo. Come al solito, le persone pacifiche pagheranno per questo con il loro benessere, sicurezza e libertà . ” conclude l’autore del post.

Fonte: Tsargrad.TV –

Traduzione: Sergei Leonov