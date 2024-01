Il genocidio non salverà Israele. La Corte Internazionale di Giustizia salverà Gaza?

Del dottor Paul Larudee (*)

Vorrei poter vedere un modo in cui Gaza possa sfuggire al genocidio, ma non posso. La mobilitazione globale di milioni di persone, compresi voi e me, è fonte di ispirazione, così come lo è lo straordinario lavoro di piccoli giornalisti indipendenti, sui quali ora contiamo per la verità, in contrasto con la finzione spacciata dai principali commerci di assassini di massa razzisti e i loro prevaricatori sionisti professionisti incaricati di persuadere tutti noi che il nero è bianco, la sporcizia è pulita e che le innumerevoli morti infantili causate da malattie, fame, sete ed esposizione sono autodifesa.

Ancora più stimolante è la dedizione e il coraggio dei giornalisti palestinesi a Gaza, come Hamza Dahdouh e più di 110 altri, che hanno dato la vita affinché nessuno possa ignorare la carneficina nemmeno per un momento, nemmeno coloro che li stanno assassinando affinché possano non possono denunciare di essere stati assassinati.

E i medici, gli infermieri, gli paramedici e gli inservienti, che esercitano la professione di medico quando non ci sono medicine, né medicazioni, né ambulanze, e nemmeno ospedali, affinché almeno si possano contare le vittime e misurare l’entità dei il crimine.

Ma abbiamo il potere di fermare i mostruosi attori del fondo dell’Inferno e i loro apologeti che ci governano? Forse matematicamente sì, ma non ho fiducia che siamo abbastanza organizzati o abbastanza radicali per realizzarlo. Non incolpo nessun altro se non i criminali stessi, perché non sono migliore di chiunque altro stia cercando di fermarli. Mentre faccio quello che penso di poter fare, mi crogiolo con il resto di voi nella nostra impotenza collettiva.

D’altro canto, i combattenti della resistenza non sono indifesi. Hanno pianificato, addestrato e armato con incredibili imprese di volontà, disciplina e perseveranza. A loro non importa nulla delle bugie che vengono inventate su di loro. Si preoccupano solo della loro missione e del loro orgoglio nel rifiutarsi di fare ai loro persecutori ciò che viene fatto ai loro fratelli e sorelle in Palestina – solo di fare ciò che è necessario per ottenere la liberazione dalla schiacciante oppressione che sono stati costretti a sopportare per così tanto tempo. lungo. Prevarranno.

Come ho detto in precedenza, l’unica strategia di Israele è il genocidio, e temo che riusciranno a realizzarlo. Ma il genocidio non salverà Israele. Hamas e tutte le forze della resistenza sopravviveranno al progetto sionista. Sopravviveranno anche all’impensabile omicidio di massa e/o all’espulsione di due milioni di loro fratelli e sorelle. Il mezzo milione di sionisti che hanno abbandonato la “casa ebraica” dal 7 ottobre 2023 realizzeranno sogni diversi su altre sponde. Gli ex “insediamenti” nella “striscia di Gaza” e le frontiere settentrionali non torneranno. Israele non riuscirà mai a far risorgere la propria economia, e per il resto del mondo sarà un paria ancora più grande che mai.

La Corte Internazionale di Giustizia salverà Gaza? Penso di no. Anche nell’improbabile caso in cui il Sudafrica vinca la causa e la corte diffida Israele dalle sue pratiche genocide, chi farà rispettare la sentenza? Ed è del tutto possibile che il gioco sia truccato, che le carte siano truccate e che la sentenza vada contro il Sud Africa.

Conosco il tuo impulso a salvare la popolazione di Gaza. È anche una mia compulsione. Non potrei mai convivere con me stesso se non facessi tutto ciò che è in mio potere per prevenire questo orrore. Il mio cuore con il suo triplo bypass lo richiede. Ma la mia testa mi dice che le probabilità sono contro di noi. La mia unica consolazione è che l’attuale tempesta sta spingendo la nave sionista direttamente verso gli scogli e che niente potrà salvarla. Nemmeno il genocidio.

*Paul Larudee è un accademico in pensione e attuale amministratore di un’organizzazione no-profit per i diritti umani e gli aiuti umanitari. Collabora regolarmente con Global Research.

Fonte: Global research

Traduzione: Luciano Lago