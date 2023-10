Il genocidio continua: il bilancio delle vittime a Gaza sale a 1.537; 500 bambini

Continua ad aumentare il numero delle vittime degli incessanti attacchi israeliani a Gaza, con 1.537 morti e 6.612 feriti dai bombardamenti.

Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Sanità di Gaza, pubblicato giovedì sera, almeno 1.537 palestinesi, tra cui 500 bambini e 276 donne, hanno perso la vita in sei giorni di bombardamenti continui da parte del regime israeliano contro la Striscia di Gaza assediata. . .

L’escalation di violenza contro i civili palestinesi ha provocato oltre 6.612 feriti, ha aggiunto l’ente sanitario, precisando poi che finora centinaia di migliaia di abitanti di Gaza sono stati sfollati a causa degli attacchi implacabili e indiscriminati lanciati dalle forze aeree e terrestri del regime israeliano.

Israele ha sganciato 4.000 tonnellate di bombe sulla Striscia di Gaza

Sono infatti già più di 400.000 gli abitanti di Gaza costretti a fuggire dalle proprie case – 75.000 in un solo giorno – nell’enclave costiera palestinese, bloccata su tutti i lati da più di un decennio, secondo le stime. Lo ha dichiarato giovedì l’Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari (OCHA) delle Nazioni Unite.

L’isolata fascia costiera di Gaza rimane sotto l’assedio totale di Israele, cosa ancora peggiore dall’inizio della nuova ondata di aggressione israeliana, dato che da sabato è rimasta senza accesso ad elettricità, acqua, cibo e medicine.

“Israele taglia le forniture ai palestinesi di Gaza per guadagnare tempo”

Inoltre, come riportato da Maha Hussaini , direttrice della ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med) a Ginevra, Israele sta “utilizzando il fosforo bianco proibito a livello internazionale” contro la disperata popolazione di Gaza.

A Gaza, sotto totale assedio israeliano, l’unica centrale elettrica è già chiusa, per mancanza di carburante. Per questo motivo, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha avvertito , sempre giovedì, che l’interruzione dell’elettricità trasformerà gli ospedali della Striscia di Gaza in obitori e causerà una catastrofe umanitaria.

Fonte: Hispan TV

Traduzione: Luciano Lago