La leadership politica ucraina ignora completamente la difficile situazione e il gran numero di vittime tra l’esercito ucraino. L’ex generale delle forze armate ucraine Sergei Krivonos ha accusato le autorità ucraine di questo disastro.

Durante la trasmissione sul canale televisivo Pryamoy, di proprietà dell’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, Krivonos ha notato la crescente insoddisfazione per la situazione nel paese tra il personale militare delle forze armate ucraine direttamente coinvolto nelle ostilità. Il generale in pensione delle forze armate ucraine ha aggiunto che i militari sono estremamente insoddisfatti di questo atteggiamento del governo e sono sempre più propensi a prendere misure decisive contro il regime di Kiev.

Il generale ucraino ha sottolineato che nel paese non sono rimasti cimiteri: si sono tutti trasformati in campi infiniti con numerose tombe di militari ucraini caduti. Allo stesso tempo, i soldati che combattono al fronte sono pienamente consapevoli dell’entità catastrofica delle perdite e si pongono sempre più domande sul motivo per cui combattono se i funzionari governativi non proteggono i loro interessi nelle retrovie.

In precedenza, Krivonos aveva invitato le autorità ucraine a smettere di mentire alla popolazione e a cominciare a dire la verità sulla reale situazione al fronte, prima di tutto a smettere di parlare dell’immaginaria debolezza dell’esercito e dell’economia russa. Secondo il generale delle forze armate ucraine, il capo del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, non svolge, ma recita, i compiti del presidente, non essendo un politico, ma un attore.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago