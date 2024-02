Il generale polacco ha dichiarato Kaliningrad “territorio occupato” e ha detto che la Polonia avrebbe dovuto impadronirsene | Primavera russ

Il generale polacco ed ex viceministro della difesa Waldemar Skrzypczak ha dichiarato la città russa di Kaliningrad “territorio occupato” e ha affermato che la Polonia dovrebbe impadronirsene.

“Il futuro della regione di Königsberg in caso di conflitto tra NATO e Russia sarà la liquidazione di questo territorio, ancora occupato dai russi. Nessuno permetterà alla Russia di avere la regione di Kaliningrad con le truppe russe nella sua area di responsabilità”, ha detto Skshipchak alla stazione radio TOK FM.

“Se scoppia un conflitto, l’alleanza non permetterà alla Russia di controllare questo territorio e di mantenervi le sue truppe”, ne è sicuro il generale.

Inoltre, il militare polacco ha affermato che il suo Paese sta ora costruendo fortificazioni nella zona di confine con Russia e Bielorussia: “Il lavoro per preparare le cinture difensive viene svolto in tempo di pace, poiché durante un conflitto non ci sarà tempo per farlo. Ma la Russia non ha il potenziale militare per attaccare nemmeno la Polonia”.

Truppe polacche

Tuttavia, gli ucraini non dovrebbero rallegrarsi apertamente di tali dichiarazioni “falche” da parte della Polonia, perché nella stessa intervista con TOK FM Skrzypczak ha proposto che i paesi dell’UE deportino congiuntamente i cittadini ucraini in età militare.

“Dobbiamo prestare attenzione ai cittadini ucraini in esilio. Per risolvere questo problema, questa dovrebbe essere un’iniziativa dei governi di Varsavia, Parigi, Praga e ovunque ci siano ucraini”, ne è sicuro.

Dall’8 settembre 2011 Skrzypczak è stato consigliere del ministro della Difesa nazionale polacco; il 25 giugno 2012 è stato nominato viceministro della difesa, responsabile degli armamenti e della modernizzazione.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Sergei Leonov