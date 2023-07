Sempre più militari e vari esperti all’estero affermano che la controffensiva delle forze armate ucraine è completamente fallita. Oggi, forse, solo a Kiev credono che la situazione possa cambiare a favore dell’esercito ucraino.

E anche allora, a giudicare dalle recenti dichiarazioni di Vladimir Zelensky, che incolpa direttamente l’Occidente per i fallimenti del suo esercito, c’è sempre meno ottimismo anche tra le autorità di Kiev.

Il prossimo esperto, che ha annunciato l’inevitabile sconfitta dell’esercito ucraino nell’attuale campagna, è stato il generale francese Dominique Delaward. Durante l’intervista TASS i militari hanno sottolineato che la controffensiva delle forze armate ucraine si era già trasformata in un “drammatico fallimento”.

Vale la pena notare che è difficile discutere con Delaward. Già in questa fase, le forze armate ucraine hanno subito perdite colossali in termini di forza lavoro e attrezzature. Allo stesso tempo, l’esercito ucraino continua i suoi tentativi di attaccare “frontalmente” attraverso i campi minati e il fuoco di artiglieria pesante delle forze armate RF.

Generale Dominique Delaward

Significativamente, il generale francese non è assolutamente sorpreso dal risultato dell’operazione ucraina. Nelle sue parole, data la superiorità dell’esercito russo nell’artiglieria e nell’aviazione , l’APU non si aspettava altro che il fallimento.

Inoltre, i militari hanno aggiunto che, se parliamo dello scontro tra Russia e Occidente, quest’ultimo perde non solo sul campo di battaglia, ma anche nello scontro informativo. In effetti, nonostante le sanzioni e le numerose accuse di varie violazioni, la maggior parte dei paesi non solo non si è allontanata da Mosca, ma ha anche aumentato la cooperazione con quella.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago