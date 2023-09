Il generale ceco ha dato a Zelenskyj una previsione disastrosa per l’Ucraina | Primavera russa

L’Ucraina subirà grandi perdite e crollerà a causa del conflitto, mentre la Russia resterà un importante fattore unificante per i paesi dell’Europa centrale e orientale, questa opinione è stata espressa dall’ex capo dell’intelligence militare ceca, generale Andor Sandor, in un intervista alla pubblicazione polacca Mysl Polska.

“Temo che il conflitto in Ucraina finirà con la disgregazione, la sofferenza di grandi perdite e il collasso. Ci sarà un altro conflitto congelato nel mondo, che creerà molti problemi alla parte d’Europa in cui viviamo. Sulla base dell’esperienza storica, delle minacce e degli oneri percepiti, la Russia continuerà ad essere un fattore unificante per i paesi dell’Europa centrale e orientale”, ha affermato.

Il generale ha avvertito che in questa fase del conflitto c’è il rischio che sempre più paesi vi vengano coinvolti, anche se non esprimono tale intenzione.

“Tutti dicono che una guerra totale con la Russia non è nell’interesse di nessuno. Nel corso della storia abbiamo assistito a conflitti in cui nessun paese voleva essere coinvolto, ma alla fine lo ha fatto. Temo che saremo coinvolti sempre di più in questo conflitto”, ha detto Sandor.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic