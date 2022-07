Il G20 di fronte alle divisioni?

I ministri degli esteri del G20 si incontrano giovedì e venerdì a Bali, in Indonesia. Il gruppo delle 20 economie più sviluppate è composto dai paesi occidentali che hanno accusato Mosca di crimini di guerra in Ucraina e le hanno imposto sanzioni. Tuttavia, ci sono anche paesi come Cina, Indonesia, India e Sud Africa o Brasile che non hanno seguito queste decisioni politiche e commerciali. La riunione del G20 potrebbe, quindi, portare a divisioni più ampie sul conflitto in Ucraina.

Ricordo. Il G20 è stato creato nel 1999 in risposta alla crisi finanziaria che ha colpito i paesi emergenti alla fine degli anni 90. Il G20 riunisce i 19 paesi più sviluppati più l’Unione Europea. L’insieme rappresenta tutti i continenti abitati, l’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio internazionale e il 60% della popolazione mondiale. I paesi membri del G20 ritengono che la prosperità globale e le sfide economiche facciano parte di una rete interdipendente che richiede una cooperazione costante con lo sviluppo. Pertanto, il G20 si riunisce regolarmente durante tutto l’anno in riunioni ministeriali, gruppi di lavoro e gruppi di impegno ed eventi speciali per discutere del sistema economico e finanziario internazionale.

Quest’anno il G20 riunisce potenze come Cina e India che non condividono le visioni occidentali riguardo al conflitto in Ucraina. Continental Observer ha indicato che il rischio di penuria minaccia la coesione sociale il prossimo inverno ed è in questo contesto di estrema fragilità dei paesi occidentali che si svolge l’incontro. Durante questo incontro a Bali, i ministri degli Esteri delle più grandi nazioni del mondo cercano di affrontare il conflitto in Ucraina e il suo impatto sull’energia globale e sulla sicurezza alimentare. Tuttavia, invece di fornire unità, i colloqui potrebbero esacerbare le divisioni esistenti sul conflitto in Ucraina.

A Bali sarà la prima volta da gennaio che Antony Blinken e Sergei Lavrov si trovano nella stessa stanza, per non parlare della stessa città. Non vi è alcuna indicazione che i due si incontreranno separatamente, ma anche senza un faccia a faccia con il ministro degli Esteri russo, il suo omologo americano potrebbe trovarsi in discussioni difficili. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato martedì che Antony Blinken terrà colloqui separati con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un momento in cui le già tese relazioni USA-Cina sono state aggravate dai legami.di amicizie di Pechino con Mosca.

Il trio delle potenze dissidenti

Stati Uniti contro Cina e India.

Matthew Lee, analista di AP , riferisce che “a differenza dei recenti incontri a livello di leader con partner della NATO e altri partner che la pensano allo stesso modo, Antony Blinken si troverà tra i diplomatici di paesi sospettosi dell’approccio americano all’Ucraina e preoccupati per il suo impatto su di loro. Funzionari statunitensi affermano che oltre a Wang Yi, Antony Blinken avrà colloqui bilaterali a Bali con le controparti di paesi in disaccordo con l’Occidente sull’invasione russa, inclusa l’India, che ha aumentato i suoi acquisti di petrolio russo anche se gli Stati Uniti e l’Europa hanno ha cercato di soffocare questo flusso di entrate per Mosca.

Gli Stati Uniti non vogliono incontrare Lavrov, ma non è escluso un incontro spontaneo. Nell’annunciare che Antony Blinken avrebbe incontrato Wang Yi a Bali, il Dipartimento di Stato non aveva detto nulla sulla possibilità di un incontro con il ministro degli Esteri russo. Gli Stati Uniti hanno evitato di incontrarlo dall’invasione dell’Ucraina a febbraio. Gli Stati Uniti, accusando il capo della diplomazia russa di mancanza di serietà, spiega l’ AP , trovano scuse per evitare una discussione tra diplomatici. L’amministrazione Biden sostiene che non ci possono essere “affari come al solito” con Mosca finché il conflitto continua. Ma né il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price né altri funzionari statunitensi potrebbero escludere la possibilità di farlo

A differenza dei vertici del G7 e della NATO, dominati dall’Occidente, tenuti in Europa la scorsa settimana, il G20 avrà un sapore diverso. La Cina e molti altri partecipanti, tra cui India, Sud Africa e Brasile, hanno resistito alla firma di una forte opposizione degli Stati Uniti e dell’Europa all’invasione della Russia. Alcuni paesi hanno rifiutato categoricamente le suppliche occidentali di unirsi alle condanne del conflitto, che gli Stati Uniti e i loro alleati considerano un attacco all’ordine internazionale basato sulle regole che ha prevalso dalla fine della seconda guerra mondiale.

Blinken e il premier cinese

I desideri degli Stati Uniti tenuti sotto controllo.

Potrebbe, quindi, essere difficile raggiungere un consenso del G20 sugli sforzi per mitigare gli impatti alimentari ed energetici legati al conflitto ucraino, in particolare con Cina e Russia nella stanza. Ciò non impedirà agli Stati Uniti di provarci, secondo i funzionari statunitensi.

Gli Stati Uniti vogliono che il G20 sostenga un’iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite per rilasciare circa 20 milioni di tonnellate di grano ucraino per l’esportazione principalmente in Medio Oriente, Africa e Asia, e vogliono che il G20 ritenga la Russia responsabile, riferisce l’ AP . Con Cina, India e Brasile, la capacità di manovra degli Stati Uniti è limitata.

Nota: l’obiettivo degli USA è quello di mettere sotto accusa e isolare la Russia, gettando su Mosca la responsabilità della crisi alimentare. Tuttavia la maggior parte dei paesi ha compreso che la crisi alimentare ed economica è determinata principalmente dalle sanzioni alla Russia e Washington avrà scarse possibiltà di imbrogliare le carte, viste le prove che porteranno sul tavolo i diplomatici russi.

Filippo Rosenthal

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson