Il “futuro comune” cinese

Gli Stati Uniti temono che la crescita della Cina porti ad una competizione tra paesi per l’egemonia sul pianeta.

Ma la Cina rifiuta l’egemonia. Non solo quello che gli Stati Uniti stanno chiaramente cercando di realizzare, ma anche, più in generale, la propria.

Ieri, l’ editoriale del Global Times ha attirato l’attenzione su un nuovo documento politico pubblicato dal Consiglio di Stato cinese:

Il 26 settembre, l’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco intitolato “Una comunità globale per un futuro condiviso: proposte e azioni della Cina”. Sullo sfondo del decimo anniversario della proposta del presidente Xi Jinping di costruire una comunità globale per un futuro condiviso, la Cina ha presentato le basi teoriche, pratiche e di sviluppo di una comunità globale con un futuro condiviso e mostra la strada verso un futuro migliore per il mondo. Chiunque, sia i paesi in via di sviluppo che cercano di imparare dalla Cina, sia gli occidentali che desiderano comprendere meglio la Cina, troveranno in esso una fonte di ispirazione, a condizione che si avvicinino ad esso senza pregiudizi. […]

La società umana oggi si trova di fronte a una “scelta di vita o di morte ” : entrare nel circolo vizioso del confronto e della divisione permanenti oppure cercare la via della cooperazione e del vantaggio reciproco, consentendo infine a più di 7 miliardi di persone di avere una vita migliore. Il mondo intero è alla ricerca di risposte. Conferma inoltre la natura estremamente preveggente e lungimirante del concetto di comunità globale con un futuro condiviso. […]

Il mondo di oggi è diventato una comunità con un futuro condiviso, dove i paesi navigano insieme su una barca con un destino comune. Una piccola barca non può resistere al vento e alle onde, solo una nave gigante può affrontare il mare in tempesta. Non importa quanto potente sia un paese, non può dominare il mondo da solo e deve impegnarsi nella cooperazione globale.

Come afferma il Libro bianco, “il mondo è integrato. Coloro che gli volteranno le spalle non avranno posto lì ” . In un mondo del genere, il vero potere che trascende il tempo è contenuto in idee silenziose e sottili, così come la grandezza pratica dimostrata dal concetto di una comunità globale di futuro condiviso ”.

Il documento è disponibile qui . [ In inglese , ndr]

È lungo 22.000 parole, ma è abbastanza leggibile. Questa è la ricetta per un mondo giusto ed equo che si svilupperà pacificamente per tutti, pur consentendo la diversità di culture e ideologie. Si basa quindi sul concetto cinese, vecchio di dieci anni , di una comunità di destino comune per l’umanità.

La parte più interessante è probabilmente questo paragrafo:

“ Non esiste una legge ferrea che imponga che una potenza in ascesa cerchi inevitabilmente l’egemonia. Questa ipotesi rappresenta il tipico pensiero egemonico e attinge ai ricordi di guerre catastrofiche tra potenze egemoniche del passato. La Cina non ha mai accettato il fatto che, quando un Paese diventa abbastanza forte, cercherà invariabilmente l’egemonia. La Cina comprende la lezione della storia secondo cui l’egemonia precede il declino. Perseguiamo lo sviluppo e la rivitalizzazione attraverso i nostri sforzi, piuttosto che attraverso l’invasione o l’espansione. E tutto ciò che facciamo è finalizzato a garantire una vita migliore alla nostra gente, creando allo stesso tempo maggiori opportunità di sviluppo per il mondo intero, non con l’obiettivo di soppiantare o sottomettere gli altri ” .

Altre dichiarazioni strategiche cinesi, come quella del 2013 che ha gettato le basi per il programma della “ Nuova Via della Seta ”, sono state messe in discussione al momento della pubblicazione. Ma i fatti mostrano che la Cina sta attuando questi programmi esattamente come promettono i suoi documenti. Ne trae beneficio.

È valida la tesi di questo nuovo documento, secondo cui l’egemonia precede il declino?

Dovremmo quindi fidarci delle sue affermazioni secondo cui rifiuta l’egemonia, non solo degli altri ma anche di se stessa?

