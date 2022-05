IL FUOCO DELL’ARTIGLIERIA RUSSA DISTRUGGE GLI OBICI ITALIANI FH70 NEL DONBASS

L’esercito russo ha distrutto una batteria di obici trainati FH70 da 155 mm di fabbricazione italiana che sono stati recentemente forniti dal governo Draghi/Di Maio alle forze di Kiev.

Il 29 maggio, fonti russe hanno condiviso filmati che mostrano la distruzione della batteria FH70 su un fronte non specificato nella regione del Donbass. La batteria è stata colpita da quello che sembra essere un proiettile di artiglieria pesante che ha messo fuori combattimento gli obici con schegge che hanno fatto esplodere le loro munizioni.

L’FH70 ha una portata di tiro di 24 chilometri o fino a 30 chilometri con proiettili ad autonomia estesa. L’obice può sparare una raffica di tre colpi in 15 secondi grazie a un esclusivo sistema di caricamento semiautomatico che consiste in un vassoio di carico e un caricatore di tubi automatico.

L’obice è stato sviluppato da un consorzio internazionale, che comprendeva Vickers Ltd nel Regno Unito, OTO Melara in Italia e Rheinmetall dalla Germania.

A maggio, il governo italiano Draghi/Di Maio ha approvato la consegna all’Ucraina di un numero imprecisato di obici FH70, prelevati dall’inventario dell’esercito italiano. Le forze di Kiev nel Donbass sono state avvistate molto recentemente con gli obici.

Kiev ha ricevuto centinaia di obici dai suoi alleati occidentali nelle ultime settimane. Nonostante ciò, le sue forze sono ancora superate dall’artiglieria russa.

L’esercito russo ha rintracciato e distrutto armi pesanti fornite dall’Occidente in Ucraina con grande efficacia. Sebbene la distruzione di queste armi probabilmente non scoraggerà l’Occidente, influenzerà sicuramente le capacità di combattimento e il morale delle forze di Kiev.



Nota: Nonostante abbia fornito armi all’Ucraina, il governo italiano vorrebbe accreditarsi come “mediatore” per presentare piani di pace elaborati frettolosamente dalla Farnesina.

Fonte: South Front

Traduzine e nota: Luciano Lago