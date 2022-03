Il funzionario ucraino rivela: i neonazisti intendono attaccare i diplomatici statunitensi





La Russia avverte degli attacchi pianificati dal battaglione Azov contro diplomatici dei paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, a Leopoli, situata nell’Ucraina occidentale.

Sabato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha denunciato i piani del cosiddetto battaglione Azov, un’unità militare di estrema destra di volontari neonazisti che opera in Ucraina come forza di riserva delle forze armate del paese.

“Un agente [arreso] dei servizi segreti ucraini [SBU] ha riferito di attacchi terroristici pianificati da miliziani del battaglione nazionalista Azov a Leopoli contro lavoratori e strutture delle missioni diplomatiche degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali”, ha detto Konashenkov.

Secondo il portavoce, Kiev è a conoscenza dei piani dei militanti Azov, tuttavia non ha adottato misure per prevenirli, poiché prevede di incolpare le forze russe per tali attacchi.

Inoltre, secondo l’agenzia di stampa russa TASS , Kiev cerca di fare pressione sui paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) per imporre una no-fly zone sull’Ucraina e fornire più armi alle forze ucraine.

In questo contesto, Konashenkov ha annunciato mercoledì la scoperta di una mappa che specifica l’esistenza di strutture che immagazzinano sostanze tossiche e loro tiologie in Ucraina. La SBU prepara un’operazione sotto falsa bandiera con l’uso di queste sostanze contro i civili, per poi “incolpare la Russia per l’uso di armi chimiche contro la popolazione ucraina”, ha avvertito.

Elementi del Battaglione Azov Ucraino

Come è andato il 24° giorno dell’operazione russa?

In un’altra parte delle sue dichiarazioni, il portavoce del ministero della Difesa russo ha osservato che le forze russe hanno sparato contro 69 installazioni militari sul territorio ucraino, inclusi 12 magazzini militari e 43 parcheggi per veicoli militari, durante la notte precedente.

Tuttavia, Mosca ha chiarito che non ha in programma di occupare il territorio ucraino , ma piuttosto la sua operazione militare in Ucraina è finalizzata alla “smilitarizzazione” e alla “denazificazione” del paese vicino e ad impedire la conversione di questo al blocco militare, guidato dagli Stati Uniti Stati, su base anti-russa.

Fonte: Hispan Tv

Trduzione: Luciano Lago