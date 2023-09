Il fronte neoconservatore del denaro oscuro lancia un disperato blitz pubblicitario come sostegno all’Ucraina che sarà per sempre cratere di guerra

ALEXANDER RUBINSTEIN

Un’offensiva di pubbliche relazioni per inondare il pubblico americano con pubblicità di guerra pro-Ucraina durante le elezioni del 2024 è l’ultima iniziativa del falco neoconservatore Bill Kristol. Anche se mirata agli elettori repubblicani, la campagna sembra essere un altro fronte del Partito Democratico.

Difendere la democrazia insieme, un gruppo neoconservatore guidato dallo scriba di professione Bill Kristol, ha lanciato una nuova iniziativa chiamata “Repubblicani per l’Ucraina” per trasformare le elezioni presidenziali del 2024 in un referendum sui finanziamenti statunitensi per la guerra per procura della NATO.

Un altro punto chiave all’ordine del giorno è sollecitare i repubblicani al Congresso a sostenere maggiori finanziamenti per l’Ucraina nella prossima legge sugli stanziamenti.

Kristol si era definito un leader della fazione neoconservatrice del Partito Repubblicano, colpendo figure repubblicane isolazioniste e pacifiste sulle pagine della sua ormai defunta rivista Weekly Standard mentre gettava le basi intellettuali per l’invasione dell’Iraq attraverso il suo Progetto per un Nuovo Secolo Americano.

Modellando il suo “Defending Democracy Together” come bastione del mai trumpismo, Kristol è riuscito a ingraziarsi l’élite democratica desiderosa di alleati repubblicani nella loro battaglia messianica contro il Bad Orange Man. I suoi sforzi anti-Trump alla fine gli sono valsi un imbarazzante tributo alla MSNBC che celebra il neoconservatore impenitente come “Woke Bill Kristol”.

Ora, mentre la controffensiva ucraina fallisce e la maggioranza degli americani dichiara per la prima volta opposizione all’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, Kristol sta lanciando un blitz pubblicitario multimilionario per mantenere i carri armati a faticare nel fango del Donbass e il denaro nero che scorre nelle sue tasche e nel conto in banca.

“Le truppe ucraine hanno combattuto al fianco degli americani in Iraq e Afghanistan, e ora combattono per difendere la loro democrazia”, ​​annuncia la campagna di Kristol sul suo sito web. “La cosa più importante è che gli aiuti militari, finanziari e umanitari americani all’Ucraina li hanno aiutati a indebolire la Russia”.

La sua iniziativa ha quindi invocato le debacle militari che hanno portato la base repubblicana fermamente contro il neoconservatorismo e tra le braccia di Trump, presentando la partecipazione dell’Ucraina a queste guerre eterne come giustificazione per una nuova.

E come vedremo, la presunta operazione repubblicana di Kristol è stata finanziata da un importante donatore del Partito Democratico con stretti legami con l’intelligence americana.

Annunci a favore della guerra per una base repubblicana che si oppone fermamente alla guerra per procura della NATO

Per generare contenuto virale per la sua campagna da 2 milioni di dollari “Repubblicani per l’Ucraina”, Defending Democracy Together ha raccolto le testimonianze di 50 elettori repubblicani, attingendo da una base di baby boomer, per lo più colletti bianchi, alienati dalla direzione non interventista della base del partito.

In ciascuna testimonianza , gli intervistati hanno espresso punti di discussione sulla “difesa della democrazia” e sull’opposizione all’autoritarismo che avrebbero potuto facilmente essere prodotti da colleghi senior di qualsiasi think tank finanziato dall’industria degli armamenti sulla K Street di DC.

Il manifesto di “Defending Democracy Together”

Un veterano presente nella campagna afferma di aver passato due decenni a combattere la “minaccia alla libertà dell’Unione Sovietica” e offre la sua speranza che i repubblicani per l’Ucraina “possano fungere da controprogrammazione per i conduttori radiofonici e televisivi conservatori che stanno sfidando ulteriori aiuti all’Ucraina”.

Alcuni annunci mostrano una paranoia geopolitica che va ben oltre la portata dell’elettore americano medio. Teresa Benson del Minnesota, ad esempio , è preoccupata che “se nessuno tenta di fermare [Putin] in Ucraina, il prossimo attaccherà la Moldavia e qualsiasi altro paese non NATO nell’area”.

Gli annunci pubblicitari della campagna andranno in onda “sulla TV via cavo e in rete e in formato digitale su Youtube fino alla fine dell’anno”. Il gruppo ha persino acquistato uno spazio pubblicitario su Fox News durante il primo dibattito delle primarie repubblicane il 23 agosto che si terrà a Milwaukee.

Oltre agli annunci, il gruppo ha anche acquistato 10 cartelloni pubblicitari posizionati strategicamente a Milwaukee, esortando i partecipanti al dibattito a “sostenere l’Ucraina” e “resistere a Putin”. Suggerimenti sulla possibile espansione dell’operazione possono essere trovati all’interno di una cartella Google Drive gestita dalla campagna, intitolata “Cartelloni pubblicitari – Agosto 2023”.

