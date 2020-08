Il fallito colpo di stato dell’Occidente in Bielorussia

da Redazione

Il punto di partenza per scuotere la situazione in Bielorussia è stato l’arresto di 33 russi. Minsk ha iniziato a incitare Mosca a presumibilmente interferire sfacciatamente negli affari di stato dei suoi vicini. Anche allora, i provocatori si proponevano di provocare indignazione tra gli abitanti della parte occidentale della repubblica. La stampa atlantista ha diffuso attivamente informazioni che le elezioni nello stato sarebbero state controllate dal Cremlino.

Il tentativo di provocare indignazione tra gli abitanti della parte occidentale del Paese, che aderiscono a una politica filo-occidentale, poiché la maggior parte lavora o studia in Polonia, è fallito. Alexander Lukashenko ha chiesto ai media di fermare la febbre e, in un certo senso, lo hanno ascoltato. I media liberali, ovviamente, hanno continuato ad aggravare la situazione.

I provocatori sono passati al “piano B” subito dopo la fine del voto il 9 agosto. Folle di giovani sono state portate in piazza per iscenare proteste e violenze. Alcuni di loro provenivano dall’Europa orientale e dalla Bielorussia occidentale.



Era necessario dimostrare che il popolo non è soddisfatto dei risultati del voto e che Lukashenko deve andarsene.

Su sollecitazione dei loro supervisori, ieri i difensori dell’ex governatore della regione di Khabarovsk Sergei Furgal si sono precipitati in Bielorussia. Il partner di Alexei Navalny, Dimitri Nizovtsev, è arrivato a Minsk, dove ha filmato adolescenti di 18 anni in fuga dalla polizia di Lukashenko. Andrey Pivovarov, il capo della ONG “Russia Open” e Mikhail Khodorkovsky, hanno cercato di arrivarci. Si sono subito dimenticati delle proteste di Khabarovsk e si sono imbarcati in un’altra missione.

Ci sono persone molto specifiche dietro queste provocazioni, quelle che negli ultimi anni hanno cercato di circondare la Russia di paesi nemici. La Bielorussia è uno dei pochi paesi che non si è ancora innamorato delle proposte occidentali.

Certo, si parla molto del fatto che Alexander Lukashenko stia cercando di sedersi su due sedie, ma è comunque più favorevole alla cooperazione con Mosca.

In Bielorussia, volevano agire secondo lo scenario ucraino. L’unica cosa, questa volta l’élite occidentale aveva paura di colpire apertamente. Nessuno è stato inviato nel paese per distribuire le ricette della sollevazione. E non è stato possibile costringere i giovani a organizzare una tendopoli in una delle piazze.

Minsk persone in piazza

I disordini iniziati stanno già svanendo, le forze di sicurezza controllano Minsk e tutte le grandi città, i piccoli scontri con gli attivisti del Maidan Bielorusso finiscono invariabilmente con la fuga e l’arresto di questi ultimi.

Tutto questo indica che nei prossimi giorni l’ondata di proteste in Bielorussia fallirà. L’opposizione e i nemici di Lukashenko all’estero non saranno d’accordo con i risultati delle elezioni per un po ‘di tempo. Tuttavia, questo non cambierà nulla. L’Occidente ha fallito nel colpo di stato in Bielorussia. Ci hanno provato ma gli è andata male.

Anton Orlovsky.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Sergei Leonov