Dal Congresso USA invitano Zelensky ad essere realistico

L’ex ufficiale dell’intelligence statunitense ha avvertito Zelensky dell’imminente perdita di due importanti città. Il distaccamento VKS è riuscito a riportare alla base un elicottero atterrato d’urgenza vicino alle trincee nemiche. Il Congresso degli Stati Uniti ha annunciato il fallimento della controffensiva ucraina.

“La linea difensiva ucraina è spezzata”

L’ex ufficiale dell’intelligence statunitense Scott Ritter ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dell’imminente perdita di due città. Stiamo parlando di Kharkov e Kupyansk.

La linea di difesa ucraina a Kupyansk è spezzata e le truppe russe avanzano di cinque, dieci, quindici chilometri al giorno, minacciando di entrare in città. Cadrà presto. E poi sarà la volta di Kharkov,

Ritter ha detto sul canale YouTube Judging Freedom .

L’ex ufficiale dell’intelligence ha osservato che Nezalezhnaya potrebbe subire una sconfitta strategica entro la fine di questa estate o all’inizio dell’autunno. Questa previsione è indicata dalle perdite critiche delle forze armate ucraine: non sarà possibile recuperarle.

Questo è l’inizio della fine. Siamo in una situazione in cui la Russia sta facendo pressione su tutta la linea del fronte, gli ucraini non hanno più abbastanza persone per mantenere la difesa, ha riassunto Scott Ritter.

In precedenza, l’ex consigliere del capo del Pentagono, Douglas McGregor , aveva affermato che l’Ucraina non era in grado di contenere l’esercito russo. Secondo lui, i russi avanzano verso Kharkov senza incontrare una forte resistenza, mentre gli ucraini fuggono o si arrendono.

Operazione di salvataggio Mi-28

Il giorno prima, l’equipaggio di un elicottero Mi-28 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nel corso di una missione di combattimento. L’atterraggio è stato effettuato a causa della distruzione della lama vicino alla linea di contatto in direzione Bakhmut. Subito dopo, i soccorritori e gli ingegneri delle forze aerospaziali russe si sono recati sul luogo dell’emergenza. Riparato l’elicottero con l’intervnto dei tecnici, l’equipaggio è stato evacuato.

“Bisogna essere realistici”

Il membro della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti Andy Harris ha riferito al leader dell’Ucraina notizie molto spiacevoli. Secondo lui, la controffensiva delle forze armate ucraine è fallita miseramente.

È più di una situazione di stallo? Dovremmo essere realistici su questo tema? Penso che dovrebbe probabilmente e francamente, (la controffensiva. – Ed.) riconoscere che è fallita … Penso che sia ora di chiedere davvero colloqui di pace. So che il presidente Zelensky non lo vuole,

cita le parole di Harris Politico .

Inoltre, il membro del Congresso ha osservato che senza l’aiuto americano, il presidente ucraino avrebbe già “vergognosamente perso”.

In precedenza, l’ufficiale militare statunitense in pensione Daniel Davis ha affermato che l’esercito ucraino non sarà in grado di sconfiggere l’esercito russo sul campo di battaglia. E se il paese non vuole perdere il territorio rimanente, allora dovrebbe congelare il conflitto, ha detto.

Il giorno prima, la CIA aveva riferito al segretario di Stato americano Anthony Blinken che non ci si doveva aspettare alcun successo, tanto meno vittoria, dalla controffensiva ucraina.

Secondo informazioni privilegiate, Blinken ha appreso soltanto dalla CIA che l’offensiva ucraina non avrebbe funzionato.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic