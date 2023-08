3 commenti su “L’Occidente sta lottando per mantenere la sua egemonia in declino

L’Occidente sta lottando per mantenere la sua egemonia in declino

di Veniamin Popov (*)

Le nazioni occidentali stanno attualmente concentrando i loro sforzi per preservare la loro supremazia in calo principalmente in rappresaglia contro le azioni dei loro più grandi rivali, Russia e Cina.

Allo stesso tempo, sono ansiosi di spingere per un nuovo modello di ordine mondiale in cui possano avere il controllo. L’idea del controllo della popolazione e l’istituzione di un “governo mondiale” sono fortemente promosse dalle élite di potere con questo obiettivo.

I dati demografici del mondo stanno cambiando: l’Europa si sta restringendo, la Cina si sta restringendo e l’India, un paese molto più giovane, li sta superando come potenza più popolosa del mondo.

Sorprendentemente, i tassi di crescita della popolazione stanno rallentando. Ad esempio, il tasso di fertilità del Kenya è drasticamente diminuito negli ultimi 50 anni; le donne hanno avuto poco più di tre figli l’anno scorso rispetto a una media di otto di 50 anni fa.

I tassi di fertilità nell’Africa subsahariana stanno diminuendo ancora più rapidamente di quanto previsto dalle Nazioni Unite. Il numero di persone in età lavorativa in Corea del Sud e in Italia, due dei paesi più anziani del mondo, dovrebbe ridursi rispettivamente di 13 milioni e 10 milioni entro il 2050.

In questa situazione, gli stati in via di sviluppo premono in modo aggressivo per la ridistribuzione del reddito globale, la fornitura di risorse aggiuntive per le esigenze della trasformazione economica e l’evitamento di atti unilaterali che ostacolerebbero i flussi commerciali globali. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha rilasciato una dichiarazione degna di nota in tal senso alla 5a riunione di coordinamento di metà anno dell’Unione africana.

I sospetti sollevati nei paesi del Sud del mondo sono “legati ai piani di sterminio delle persone attraverso la guerra biologica e ai tentativi occidentali di colonizzare il resto del mondo come preludio per portarlo sotto il controllo di una ricca élite”. Lo hanno riferito i media egiziani, Al-Ahram in particolare, il 6 giugno 2023.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista internazionale “Ekoloji” dal titolo Polarizzazione delle strategie ambientali nello sviluppo sostenibile della biosfera e dell’uomo: mito o realtà del concetto del miliardo d’oro? , questa teoria si basa sulla crescente scarsità di risorse nei paesi sviluppati e sui crescenti bisogni delle élite dominanti ed è associata alle idee di un nuovo ordine mondiale dominato dall’Occidente.

Questa ipotesi si basa principalmente su dichiarazioni fatte da persone come Bill Gates, un uomo d’affari americano e fondatore di Microsoft. Lo scorso gennaio, il quotidiano USA Today ha riferito che Gates è coinvolto in un complotto per spopolare la Terra. Questa conclusione si basa su un articolo del 2011 in un giornale irlandese, intitolato “Depopulation by Forced Vaccination”: The Zero Carbon Solution! L’articolo citava le parole di Gates secondo cui la popolazione mondiale “arriva a circa nove miliardi. Ora, se facciamo davvero un ottimo lavoro su nuovi vaccini, assistenza sanitaria, servizi per la salute riproduttiva, potremmo ridurli forse del 10 o 15 percento.

(Per inciso, la Fondazione Gates è ufficialmente chiamata Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health ).

Il giornalista britannico Gideon Rachman ha pubblicato un articolo sul sito web del Financial Times lo scorso ottobre intitolato When Conspiracy Theorists Run Countries , in cui afferma che i teorici della cospirazione hanno lasciato le strade e ora sono persino capi di stato. L’autore utilizza il primo ministro italiano Giorgia Meloni come illustrazione di qualcuno che sottoscrive la teoria della “grande sostituzione”, che sostiene che l’immigrazione viene promossa nel tentativo di minare la cultura cristiana in Europa. L’obiettivo di questo “grande” rimpiazzo è quello di ridurre gli europei a “schiavi” e clienti privi sia di genere che di identità nazionale.

È forse opportuno citare le parole del presidente russo Vladimir Putin al forum “Strong Ideas for New Times” secondo cui il “Golden Billion” cerca di dominare tutti gli altri e imporre le sue regole: basata sull’illusione dell’esclusività, questa teoria divide persone di prim’ordine e di second’ordine ed è quindi intrinsecamente razzista e neocoloniale. La sua sottostante filosofia multinazionale, presumibilmente liberale, assomiglia sempre di più alla tirannia, soffocando la libera creatività storica. Dal momento che l’Occidente ha storicamente prosperato saccheggiando le risorse dei popoli dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, non è adatto a servire da modello per la vita umana in futuro.

Inoltre, ci sono valide ragioni per considerare la teoria del “miliardo d’oro”, secondo il politico canadese di origine egiziana, Ghada Melek. Ha fatto riferimento a un monumento costruito nello stato americano della Georgia nel 1980. Questo monumento conteneva 10 nuovi comandamenti incisi su lastre di granito e tradotti in diverse lingue. Uno dei comandamenti richiedeva di ridurre la popolazione mondiale a 500 milioni di persone.

Il World Economic Forum sta attivamente perseguendo l’ipotesi che il nostro pianeta non sarà in grado di sostenere la popolazione esistente. I problemi di salute e il cambiamento climatico sono ora sfruttati come tattiche intimidatorie per convincere le persone ad adottare tali nozioni.

Il candidato presidenziale democratico Robert F. Kennedy Jr., nipote di JFK, ha affermato che il COVID-19 ha preso di mira l’etnia e aveva lo scopo di attaccare “caucasici e neri”. Secondo uno studio dell’Università di Oxford, pubblicato sul Jerusalem Post israeliano il 15 luglio, “quasi il 20% degli adulti in Inghilterra crede che gli ebrei abbiano creato il coronavirus per guadagno finanziario”.

Poche persone oggi ricordano il rapporto sull’anniversario del Club di Roma della fine del 2017, intitolato Capitalism, Myopia, Population, and the Destruction of the Planet . Conteneva un’aspra critica del capitalismo, un rifiuto della speculazione finanziaria, un rifiuto del materialismo e una comprensione semplicistica del mondo, e un appello per un’economia alternativa, una nuova illuminazione e una civiltà planetaria unificata e armoniosa.

Insieme a nuove generalizzazioni costruttive, il rapporto giunge chiaramente alla conclusione che la crescita della popolazione deve essere fermata.

Il professor Klaus Schwab, presidente esecutivo del World Economic Forum, ha scritto un articolo intitolato The Great Reset nel 2020 per approfondire questi concetti. È pieno di avvertimenti che l’umanità dovrà presto affrontare problemi seri come le crisi ambientali, la perdita di risorse naturali e le catastrofi climatiche. Per far fronte a queste sfide è necessaria una leadership globale efficace. In poche parole, richiede la costruzione di un unico stato mondiale e di un governo mondiale. Un gruppo di élite, non più dell’1% dell’umanità, formerà questo governo. Il restante 99% della popolazione sarà sotto la supervisione del governo mondiale tramite una serie di imprese globali. I “Subordinati”, che costituiscono la maggioranza della popolazione, saranno internati in un campo di concentramento informatizzato. Le più grandi multinazionali assumeranno maggiori responsabilità sociali; saranno coinvolti nella società e lavoreranno per il bene di tutti.

Nelle sue raccomandazioni appena divulgate per il futuro delle Nazioni Unite, António Guterres è favorevole anche all’affidamento della gestione degli affari internazionali alle più grandi e ricche multinazionali.

Guterres presenta il suo rapporto dell’Assemblea Generale Our Common Agenda , dando più influenza e potere agli attori aziendali che sono colpevoli di averci portato sull’orlo della catastrofe ambientale e sociale piuttosto che aumentare l’accesso al sistema delle Nazioni Unite per la comunità delle persone colpite dalle odierne crisi. Le sue proposte renderebbero le aziende più influenti nella leadership globale.

Antonio Gutierres

Di conseguenza, è stato proposto che la creazione di organismi guidati dalle imprese ridurrà l’influenza dei governi nazionali presso le Nazioni Unite, assumerà più potere decisionale e controllerà tutto, dagli oceani ai mercati finanziari.

L’argomentazione è corroborata in dettaglio dal fatto che gli stati-nazione ei governi da soli non possono risolvere i problemi principali della gestione globale e che altri attori devono essere coinvolti.

Il 3 agosto di quest’anno, il ricercatore americano Harris Gleckman ha pubblicato un pezzo sul sito web di Al Jazeera delineando come gli stati del Sud del mondo, rappresentati all’ONU dal Gruppo dei 77, si oppongano a questa nuova rischiosa missione per modificare il mandato dell’ONU.

Gli stati occidentali non si fermeranno davanti a nulla per mantenere il dominio del “miliardo d’oro”. Usano la posizione del Segretario generale delle Nazioni Unite per rafforzare la loro posizione mentre affermano di riformare l’organizzazione. Questo viene fatto per prevenire uno spostamento nella struttura del potere globale a favore del Sud del mondo, o delle nazioni non occidentali.

Poiché è chiaro che l’Occidente non cambierà la sua posizione, i paesi in via di sviluppo devono intensificare i loro sforzi per proteggere i propri interessi nazionali.

*Veniamin Popov, Direttore del “Centro per il partenariato delle civiltà” in MGIMO (U) MFA della Russia, Candidato di scienze storiche, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. (Fonte)”

Traduzione: Luciano Lago