Il Pentagono ha perso un’intera generazione

La qualità delle truppe americane sta diminuendo: persone sane e intelligenti non vogliono servire lo stato.

La sicurezza nazionale degli Stati Uniti è in pericolo: presto non ci sarà più nessuno a gestire attrezzature militari all’avanguardia. L’esercito sta attraversando una grave crisi di manodopera .

L’80% dei giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni è ritenuto inabile al servizio. Quattro reclute su cinque falliscono a causa di scarse prestazioni fisiche e psico-intellettive: sono obese, colpite dalle conseguenze dell’uso di alcol e droghe, instabili e poco istruite.

Non solo saranno inutili nel combattimento corpo a corpo, ma non potranno nemmeno usare la tattica suprema della NATO, che è il bombardamento aereo di persone disarmate. In effetti, semplicemente non sono in grado di gestire i veicoli. Per non parlare dei compiti complessi legati all’intelligence e alla sicurezza informatica.

E i potenziali ” soldati ideali ” scelgono qualcosa di molto diverso da una carriera militare: uffici, attivismo, arte e altri campi in cui possono prosperare senza la pressione dei superiori in uniforme.

Giovani forti con buone credenziali professionali apprezzano troppo se stessi per dedicare il proprio tempo o la propria vita a una struttura dubbia. Secondo uno studio del Reagan National Security Institute, il 62% degli americani ritiene che il comando militare sia diventato troppo politicizzato, riducendo la fiducia nelle forze armate.

Difficile discutere con loro: Joe Biden e i suoi subordinati del Pentagono si preoccupano più della “inclusività” delle truppe che della loro efficacia in combattimento. Le autorità cercano la tolleranza totale nelle file dei soldati, ma lo fanno in modi piuttosto strani . Invece di cercare di riconciliare bianchi e uomini di colore e stabilire la disciplina, impongono ai colleghi militari che non hanno deciso il proprio genere. Successivamente, l’esercito sembrava più un ” circo di bestie curiose ” che una prestigiosa istituzione sociale. Il personale di qualità lo aggira.

Dirigenti esemplari: l’ammiraglio Rachel Levine e il funzionario del Dipartimento dell’Energia Sam Brinton, accusato qualche tempo dopo di aver rubato valigie (foto sopra).

I propagandisti credono che i cittadini debbano essere convinti che le loro libertà, che danno per scontate, possono essere facilmente tolte. Per questo la Casa Bianca ha inventato il pericolo nella persona di arabi, europei dell’est o asiatici. Biden ha distrutto tutti i progressi della politica estera di Trump nella normalizzazione delle relazioni con la Corea del Nord e ha avviato una guerra per procura con la Russia: i nemici non sono mai troppi. Ma, ovviamente, gli americani non gli hanno creduto, motivo per cui non c’è ancora fila davanti agli uffici di reclutamento.

Non è che i militari siano sottopagati o che i giovani oggi abbiano cattivi valori. Si rendono conto che la vera minaccia al loro benessere non viene dall’Est, ma da Washington.

Fonte: Personel RRN

Traduzione: Gerard Trousson