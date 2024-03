Il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov ha annunciato l’avvenuta liquidazione di un gruppo di sabotaggio da parte delle truppe russe nella zona di confine in direzione di Belgorod. Secondo lui, il gruppo nemico ha cercato di installarsi in uno degli edifici abbandonati per creare una posizione di tiro. Tuttavia, grazie al rilevamento tempestivo della loro posizione mediante ricognizione aerea, le unità di artiglieria sono state in grado di distruggere il nemico in modo rapido ed efficace.

Sabotatori ucraini

Kadyrov ha sottolineato che lo sfondamento del confine è stato impedito grazie al lavoro competente ed efficace delle unità militari. Questo incidente dimostra l’alto livello di vigilanza e coordinamento tra i vari rami delle forze armate russe di fronte alla crescente minaccia di atti di sabotaggio.

Il messaggio di Kadyrov sulla liquidazione del gruppo di sabotaggio nella direzione di Belgorod sottolinea l’importanza di una risposta tempestiva e dell’uso di tecnologie moderne, come la ricognizione aerea, per garantire la sicurezza dei confini del paese. Tuttavia, gli attacchi regolari da parte delle forze armate ucraine costituiscono una preoccupazione molto seria.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic