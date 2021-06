Il dottor Mike Yeadon e la vaccinazione: ultimo avvertimento





Ci sono alcuni medici che affermano che la vaccinazione risolverà questa pandemia sulla base di test PCR inaffidabili come loro, e ricercatori di spicco, vincitori di premi Nobel, che affermano che la vaccinazione al contrario peggiorerà la situazione e farà ammalare persone sane che non lo erano prima di aver questo farmaco sperimentale iniettato nel loro corpo. Di fronte a questa cacofonia in cui non sappiamo più chi dice la verità e chi credere, cosa dobbiamo fare?

Nel dubbio mi astengo…

Senza volervi annoiare con dettagli personali e per cercare di rendere comprensibile il mio approccio, ci sono un paio di cose che vorrei condividere con voi.

Non mi vergogno a dirlo, ho ricevuto un’educazione rigorosa basata non sul modo di pensare del momento o del tempo, ma su principi e valori che hanno prevalso per secoli prima di noi. Potresti chiamarla educazione della vecchia scuola.

Ho imparato così, a sentirmi ripetere spesso da mio Padre, che la prima qualità di un uomo deve essere l’onestà perché condiziona tutti gli altri. Non mentire, non rubare, non desiderare il bene o la moglie altrui, essere fedeli alla parola data e all’impegno che si prende, non tradire la fiducia che ci viene accordata, mostrare prova di compassione e la generosità verso i deboli e gli svantaggiati nella vita, non abusare mai della propria forza e potenza, cercare di essere giusti, umili e indulgenti, e acquisire conoscenza e conoscenza, perché se il denaro fa il ricco, l’educazione lo fa signore. E ho cresciuto i miei figli secondo questi stessi principi e valori, per la mia più grande felicità e per la loro.

Quindi nella mia vita quotidiana opero in modo semplice. Ad esempio, se ho a che fare con qualcuno che mi sta mentendo, tendo a perdere la fiducia. E non credo di essere solo in questo caso. Chi di noi potrebbe fidarsi delle persone che mentono e imbrogliano?

Lo traspongo al livello delle persone che dovrebbero governarci. Dovresti essere particolarmente stupido per fidarti di persone le cui bugie, inganni e tradimenti sono alla base della loro professione.

Insomma, se fidarsi è bene, non fidarsi è meglio perché le loro bugie si mostrano davanti ai nostri occhi. E sbaglieremmo a lasciarci ingannare all’infinito.

Ce lo spiega chiaramente in questo breve video Michael Yeadon, l’ex vicepresidente della Pfizer che, rifiutandosi di essere complice di questa cospirazione che alcuni insistono nel negare, e che ha denunciato la vaccinazione come un crimine contro l’umanità, ce lo spiega chiaramente in questo breve video: i governi ci mentono! E sa bene cosa vogliamo iniettare nel corpo e per quali ragioni.

E secondo te, scienziati e medici che hanno interessi acquisiti e che sono corrotti dai laboratori farmaceutici ci stanno dicendo la verità?

Una mente semplice e razionale direbbe: nel dubbio mi astengo!

Dottor T: la mia ipotesi sul magnetismo nei vaccini mRNA

Fonte: mediazone.zonefr.com/news/dr-mike-yeadon–

Traduzione: Gerard Trousson