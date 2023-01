Il Doomsday Clock , impostato dalla rivista statunitense Bulletin of the Atomic Scientists, è stato spostato a 90 secondi a mezzanotte

Questo è il momento più vicino al totale disastro nucleare, la catastrofe globale.

L’orologio è stato fissato a 100 secondi dal 2020. Il Consiglio per la scienza e la sicurezza del Bollettino e un gruppo di sponsor – che comprende 10 premi Nobel – si sono concentrati sulla “guerra della Russia contro l’Ucraina” (la loro terminologia) come motivo principale.

Eppure non si sono preoccupati di spiegare la retorica americana senza sosta (gli Stati Uniti sono l’unica nazione che adotta il “primo attacco” in uno scontro nucleare) e il fatto che questa è una guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia con l’Ucraina usata come carne da macello.

Il Bollettino attribuisce anche disegni maligni a Cina, Iran e Corea del Nord, menzionando, solo di sfuggita, che “l’ultimo trattato sulle armi nucleari rimasto tra Russia e Stati Uniti, New START, è in pericolo”.

“A meno che le due parti non riprendano i negoziati e non trovino una base per ulteriori riduzioni, il trattato scadrà nel febbraio 2026”.

Allo stato attuale, le prospettive di un negoziato USA-Russia sul New START sono meno di zero.

Ora il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiarito che la guerra contro la Russia non è più ibrida, è “quasi” reale.

“Quasi” infatti significa “90 secondi”.

Allora perché sta succedendo tutto questo?

La madre di tutti i fallimenti Intel

L’ex diplomatico britannico Alastair Crooke ha spiegato in modo conciso come la resilienza russa – molto nello spirito della resilienza iraniana degli ultimi quattro decenni – abbia completamente infranto le ipotesi dell’intelligence anglo-americana.

Parliamo dei fallimenti della madre di tutti i messaggi della Intel – in effetti ancora più sorprendenti delle inesistenti armi di distruzione di massa irachene (nel periodo precedente a Shock and Awe nel 2003, chiunque avesse un cervello sapeva che Baghdad aveva interrotto il suo programma di armi già negli anni ’90. )

Ora l’Occidente collettivo “ha impegnato l’intero peso delle sue risorse finanziarie per schiacciare la Russia (…) in ogni modo immaginabile – attraverso la guerra finanziaria, culturale e psicologica, e con una vera guerra militare come seguito”.

Eppure la Russia ha mantenuto la sua posizione. E ora gli sviluppi basati sulla realtà prevalgono sulla finzione. Il Sud del mondo “si sta trasformando in un modello economico separato, non più dipendente dal dollaro per le sue esigenze commerciali”.

E il crollo accelerato del dollaro USA fa precipitare sempre più l’Impero in una vera crisi esistenziale.

Tutto ciò incombe su uno scenario tipo Vietnam del Sud che si sta evolvendo in Ucraina dopo un’avventata epurazione politica e militare guidata dal governo. Il comico della cocaina – il cui unico ruolo è quello di elemosinare senza sosta sacchi di denaro e carichi di armi – viene progressivamente messo da parte dagli americani (attenzione ai direttori itineranti della CIA).

Il gioco a Kiev, secondo fonti russe, sembra essere che gli americani stiano subentrando agli inglesi come gestori dell’intera operazione.

Il comico della coca rimane – per ora – come un burattino mentre il controllo militare su ciò che resta dell’Ucraina è interamente della NATO.

Ebbene, lo era già, ma ora, formalmente, l’Ucraina è il primo membro de facto della NATO al mondo senza esserne un membro effettivo, godendo di meno di zero sovranità nazionale e completo di truppe d’assalto NATO-naziste armate con carri armati americani e tedeschi nel nome della “democrazia”.

L’incontro della scorsa settimana del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina – totalmente controllato dagli Stati Uniti – presso la base dell’aeronautica americana a Ramstein ha solidificato una sorta di pacchiano remix dell’Operazione Barbarossa.

Ci risiamo, con i Panzer tedeschi inviati in Ucraina per combattere la Russia.

Eppure la coalizione dei carri armati sembra aver fatto il pieno ancor prima di iniziare. La Germania ne manderà 14, il Portogallo 2, il Belgio 0 (mi dispiace, non li ho). Poi c’è la Lituania, il cui ministro della Difesa ha osservato: “Sì, non abbiamo carri armati, ma abbiamo un’opinione sui carri armati”.

Nessuno ha mai accusato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock di essere più luminoso di una lampadina. Alla fine ha dato via il gioco , al Consiglio d’Europa a Strasburgo:

“La parte cruciale è che lo facciamo insieme e che non facciamo il gioco della colpa in Europa perché stiamo combattendo una guerra contro la Russia”.

Quindi Baerbock è d’accordo con Lavrov. Basta non chiederle cosa significa Doomsday Clock. O cosa è successo dopo il fallimento dell’Operazione Barbarossa.

Il “giardino” NATO-UE

La combinazione UE-NATO porta le cose a un livello completamente nuovo. L’UE è stata essenzialmente ridotta allo status di braccio di pubbliche relazioni della NATO.

È tutto spiegato nella loro dichiarazione congiunta del 10 gennaio .

La missione congiunta NATO-UE consiste nell’utilizzare tutti i mezzi economici, politici e militari per assicurarsi che la “giungla” si comporti sempre secondo “l’ordine internazionale basato sulle regole” e accetti di essere saccheggiata all’infinito dal “giardino fiorito”.

Guardando a The Big Picture, non è cambiato assolutamente nulla nell’apparato militare/intelligence statunitense dall’11 settembre: è una cosa bipartisan, e significa Dominio a spettro completo sia degli Stati Uniti che della NATO. Non è ammesso alcun dissenso. E nessun pensiero fuori dagli schemi.

Il piano A è suddiviso in due sezioni.

Intervento militare in un guscio di stato proxy svuotato (vedi Afghanistan e Ucraina). Inevitabile, umiliante sconfitta militare (vedi Afghanistan e presto Ucraina). Le variazioni includono la costruzione di una terra desolata e chiamandola “pace” (Libia) e una guerra per procura estesa che porta a una futura umiliante espulsione (Siria).

Non c’è un piano B.

O c’è? 90 secondi a mezzanotte?

Ossessionato da Mackinder, l’Impero ha combattuto per il controllo della massa continentale eurasiatica nella prima e nella seconda guerra mondiale perché rappresentava il controllo del mondo.

Successivamente, Zbigniew “Grand Chessboard” Brzezinski aveva avvertito: “Potenzialmente lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione tra Russia, Cina e Iran”.

Salta ai Raging Twenties, quando gli Stati Uniti forzarono la fine delle esportazioni di gas naturale russo verso la Germania (e l’UE) attraverso il Nord Stream 1 e 2.

Ancora una volta, l’opposizione di Mackinder a una grande alleanza sulla massa continentale eurasiatica composta da Germania, Russia e Cina.

Gli straussiani neo-con e neoliberisti psicopatici incaricati della politica estera degli Stati Uniti potrebbero persino assorbire un’alleanza strategica tra Russia e Cina, per quanto dolorosa possa essere. Ma mai Russia, Cina e Germania.

Con il crollo del JCPOA (accordo sul nucleare), l’Iran viene ora preso di mira con la massima ostilità. Tuttavia, se Teheran giocasse duro, la Marina o l’esercito degli Stati Uniti non potrebbero mai tenere aperto lo Stretto di Hormuz, per ammissione dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti.

Il prezzo del petrolio in questo caso salirebbe forse a migliaia di dollari al barile, secondo gli esperti di derivati ​​del petrolio di Goldman Sachs, e ciò farebbe crollare l’intera economia mondiale.

Questo è senza dubbio il più importante tallone d’Achille della NATO. Quasi senza sparare un colpo, un’alleanza Russia-Iran potrebbe fare a pezzi la NATO e abbattere vari governi dell’UE mentre il caos socio-economico dilaga nell’Occidente collettivo.

Nel frattempo, per citare Dylan, l’oscurità continua ad albeggiare all’alba di mezzogiorno. Gli psicopatici neo-con e neoliberisti straussiani continueranno a spingere l’orologio dell’apocalisse sempre più vicino alla mezzanotte.

Pepe Escobar è un analista geopolitico e autore di tutta l’Eurasia. Il suo ultimo libro è Raging Twenties.

(Ripubblicato da PressTV con il permesso dell’autore o del rappresentante)

Traduzione: Luciano Lago