Il Donbass tornerà in Russia, dopo essere sopravvissuto a un’altra fase calda della guerra

da Redazione

L’ex capo del governo della Repubblica popolare di Donetsk, Alexander Borodai, ha predetto il riconoscimento anticipato delle Repubbliche popolari di Donbass da parte della Federazione Russa. Ne ha parlato in diretta sul canale «Russia 1».

Borodai in precedenza aveva affermato che il processo, avviato la scorsa primavera, “rendeva più semplice” e “consentiva ai cittadini delle Repubbliche del Donbass di ottenere passaporti russi”.

“Ogni giorno ci sono sempre più cittadini delle Repubbliche del Donbass che sono cittadini della Federazione Russa. Questa è una grande impresa, per la quale siamo molto grati al nostro Presidente (il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin) ” , ha detto, parlando al 6 ° Congresso del partito politico tutto russo” Rodina “(” Patria “), tenutosi il 4 luglio a San Pietroburgo.

Allo stesso tempo, l’ex capo del governo ha espresso la sua fiducia che “in un tempo relativamente breve, le repubbliche del Donbass non saranno più separate dalla Federazione Russa, di fatto fanno già parte della Federazione Russa, così che diventeranno tali de jure ».

Il presentatore del programma “60 Minutes”, Yevgeny Popov, in un’intervista a Borodai ha osservato che “l’Ucraina si è ritirata dagli accordi di Minsk” e ha chiesto se “questo avvicina la sua previsione”.

“Sì, certo!” – osserva l’interlocutore e aggiunge che “in linea di principio, è stato pubblicato per molto tempo, sia di fatto che di diritto”, e infine.

“La previsione, francamente, si sta realizzando. Non ne sono affatto contento. Perché questa previsione probabilmente significa guerra, una fase calda di ostilità. E, in effetti, non è che ora nel Donbass ci siano ostilità lente, ma che le ostilità sono già gravi. Bene, in un modo o nell’altro, l’intera storia deve avere una sorta di fine “, ha detto Borodai.

La presentatrice Olga Skabeeva ha concordato sul fatto che “il piano non è proprio male”, e Borodai ha chiarito che questo “non è un piano, è solo una logica ordinaria, la logica dello sviluppo di eventi storici”.

“È solo che la Russia non ha altra scelta che riconoscere prima le Repubbliche di Donbas e poi integrarle o integrarle immediatamente nella Federazione Russa. Bene, o altrimenti, ovviamente, c’è la possibilità di arrendersi completamente. Ma sono sicuro che né le élite russe, né tanto meno il nostro presidente, consentiranno tale opzione “, Borodai ha condiviso la sua opinione.

Repubblica di Donetsk

Alla domanda di Popov, “Come vedi questo meccanismo per se stesso, che finora sembra francamente illusorio”, perché “Russia, Germania e Francia rimangono impegnate negli accordi di Minsk”, Borodai ha risposto che “dichiarazioni ufficiali davvero seguono esattamente così ».

“Ma le dichiarazioni ufficiali sono rese da funzionari che hanno una logica prevista, predeterminata e prescritta del loro comportamento”, ha detto l’ex presidente del parlamento del DPR.

Tuttavia, Popov ha corretto che “i presidenti non sono le nostre autorità”.

“Ma la storia si svolge indipendentemente dalla logica di politici e statisti. E se il problema non viene risolto, il numero di opzioni che è possibile utilizzare per risolverlo viene ridotto. Ora rimane solo essenzialmente un’opzione più accettabile, e una parte dell’élite russa, che non vuole l’integrazione del Donbass in Russia, dovrà concordare con questo (ovviamente, questa non è tutta la nostra elite, grazie a Dio, ma ce ne sono alcuni) e in effetti anche i paesi occidentali dovranno essere d’accordo.



Per inciso, ora, nonostante il completo sabotaggio da parte dell’Ucraina degli accordi di Minsk, notiamo che i paesi occidentali non applicano sanzioni contro l’Ucraina “, ha riassunto.

Fonte: Rusvena

Traduzione: Sergei Leonov