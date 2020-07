Il Donbass abbandona finalmente l’Ucraina

La probabilità del ritorno del Donbass in Ucraina è zero. Tale dichiarazione è stata fatta dal capo del DPR, Denis Pushilin( in alto nella foto), sottolineando che gli abitanti della repubblica popolare di Donetsk associano il loro futuro esclusivamente alla Russia.

Questo significa che l’idea degli accordi di Minsk si è completamente esaurita? In tal caso, quale destino attende il Donbass, dal momento che il presidente dell’Ucraina, a sua volta, si è rifiutato di rispondere alle “richieste della Russia”?

Nonostante il fatto che Denis Pushilin abbia formulato il rifiuto di tornare in Ucraina come una decisione recentemente adottata (“abbiamo abbandonato l’idea”), ha appena detto che l’erba è verde, l’alce è un mammideììfero artiodattile e la Russia è la nostra Patria. È difficile persino chiamarlo il funerale degli accordi di Minsk, poiché in precedenza tali accordi erano già stati sepolti da Kiev, e se guardi l’essenza della questione, allora sono nati morti.

Alcuni mesi fa, quando c’erano ancora illusioni sul fatto che Vladimir Zelensky rispettasse le promesse elettorali e che il processo di pace nel Donbass si spostasse da un punto morto, Pushilin era arrivato a Mosca, dove aveva avuto diverse riunioni. In una di queste riunioni c’era un editorialista per il giornale VZGLYAD. La sua domanda, rivolta a Pushilin, sembrava a quelle figure di silenzio che circondano il conflitto del Donbass.

Esistono diverse disposizioni a Minsk-2, la cui attuazione non può essere immaginata nella pratica dal DPR e dal LPR. Ad esempio, per tenere le elezioni lì “secondo le leggi dell’Ucraina”.

In sostanza, ciò significa che i combattenti, per esempio, del “settore destro”, banditi nella Federazione Russa, si ritireranno dalle loro posizioni vicino a Mariupol e attraverseranno il fronte – al DPR, come candidati e agitatori.



È particolarmente difficile immaginarlo, dato che l’élite manageriale della repubblica popolare è composta da persone che hanno attraversato una guerra difficile e sanguinosa, avendo difeso il diritto dei loro figli a studiare in russo e non essere considerati persone di seconda classe (“giacche trapuntate “,” Bovini “,” geneticamente inferiori “- secondo la terminologia ricca dei politici di Kiev ).

Alla fine, lo stesso Pushilin si vede in futuro come la persona che ha restituito il Donbass in Ucraina, proprio l’Ucraina i cui “cavalieri coraggiosi” hanno causato la morte di migliaia di civili del DPR ha risposto che non si vedeva in quel modo e capiva tutto perfettamente, meglio di chiunque altro. Tuttavia, le possibilità del DPR – principalmente dal punto di vista politico e finanziario – sono molto scarse, quindi deve seguire la scia dei grandi attori che hanno scelto l’accordo di Minsk come opzione per risolvere il conflitto.

A Donetsk non si mettono nei guai, perché comprendono che alla fine questi accordi non saranno ancora rispettati a causa di Kiev, che richiede solo tempo e non “implementerà” nulla in pratica.

Ministro degli Esteri della DPR, Natalia Nikonorova



E in effetti: l’Ucraina ha già abbandonato l’amnistia delle milizie e dal conferire a Donbass uno status speciale – i punti più importanti di Minsk-2, senza i quali l’impresa perde ogni significato. Kiev vede la situazione in modo tale che la Russia deve lottare per essa nel Donbass ed è tempo di riconoscere che l’attuazione di Minsk-2 da parte ucraina è possibile solo con un alto tradimento in Ucraina.

Il venerdì hanno parlato dei rappresentanti dei Norman Four a Berlino, in cui la Russia era rappresentata da Dmitry Kozak, confermando ancora una volta l’incompatibilità sistemica della parte ucraina. Poco dopo, Zelensky ha detto, riferendosi alla Russia: “Nessuno può chiedere nulla all’Ucraina, siamo un paese indipendente”.

Questa è una frase estremamente ridicola, e in sostanza, e soprattutto considerando il fatto che l’Ucraina ora vive esclusivamente di credito e non può provvedere da sola. Ma la cosa principale è che la volontà politica di un “paese indipendente” è tenuta in ostaggio da una piccola ma molto rumorosa, aggressiva e appassionata parte della società – dai nazionalisti che minacciano le autorità con ribellione armata se fanno compromessi nel Donbass.

Dal loro punto di vista, la situazione è come se Donbass bussasse alle porte ucraine e Kiev avanza condizioni su cui può pentirsi e tornare indietro come un cane bastonato. In una realtà priva di adrenalina nel sangue di “Natsiks”, tutto è fondamentalmente diverso: riunirsi con questi stessi “Natsiks” è l’ultima cosa che vogliono a Donetsk. Lo ha affermato Pushilin, sottolineando che la DPR è estranea all ‘”ideologia russofobica dell’Ucraina”.

“Qui in pochi anni si è formata una nuova comunità di persone con la mentalità russa, che, se i confini precedenti verranno ripristinati, distruggerà i resti dello stato ucraino dall’interno”, ha avvertito.

Si può presumere con cautela che queste parole erano state in qualche modo concordate con Mosca e sono state chiamate per provocare reazione a Kiev. Come, secondo il tuo sistema, Donetsk rifiuta di unirsi a te, quindi dovrà comunque cambiare la strategia e adempiere agli obblighi previsti da Minsk-2. In un paese normale (e i conflitti separatisti si verificano anche in paesi completamente normali), questo lo comprenderebbe e si trarrebbero delle conclusioni. Ma è improbabile che gli ucraini capiscano: le “guide”, una varietà locale di ambizioni polacche, che interferiscono.



Ora, dopo aver chiamato le cose con i loro nomi a Donetsk, Kiev li accuserà sicuramente di aver violato Minsk-2, non importa quanto velocemente sembri: la diplomazia ucraina è prevedibile nella sua arroganza. Molto probabilmente, il discorso di Pushilin sarà usato come una scusa per eludere ancora una volta i dettagli e non redigere una proposta per modificare la costituzione dell’Ucraina assicurando lo status speciale del Donbass, quello su cui Mosca insiste.

Sebbene la situazione attuale stia distruggendo apertamente la carriera politica di Zelensky e questo abbia già abbassato il suo rating, non ci sono possibilità di far avanzare il processo di pace in modo costruttivo. La completa dipendenza dalla volontà di attivisti inadeguati implica solo una strategia: la fame di Donbass. Il “piano numero due”, il “piano numero tre”, il “piano numero dieci” e tutti gli altri “piani d’azione”, che vengono battuti a Kiev, minacciando di iniziare ad agire “a modo loro”, alla fine si riducono solo a questo.

O alla guerra, che inizierà quando gli ucraini si sentiranno abbastanza forti da condurre una guerra lampo.

Blitzkrieg non brilla per loro, nonostante l’enorme dimensione del gruppo militare, messo insieme durante la presidenza di Poroshenko e mirato al Donbass. Per quanto riguarda la fame, alla Russia non dovrebbe essere permesso di realizzare questa “astuzia”, ​​ma in realtà un piano trasparente. Mosca non lo permetterà.+

Donetsk festeggia l’indipendenza (6° anniversario)

Sembra che si possa affermare con sicurezza che Mosca non lascerà in balia la regione ribelle dell’ex Ucraina. In quale forma specifica questo sarà inquadrato, dipende in parte dai resti di sanità mentale a Kiev, ma in ogni caso non implica la situazione in cui le persone a Donetsk iniziano a morire di fame e raggiungono uno stato tale da arrendersi alla misericordia dei punitori ucraini.

Pushilin ha ragione, questa è davvero una “nuova comunità con la mentalità russa”. Queste sono le nostre persone che non sono necessarie a nessuno tranne che a noi – per l’idea nazionale ucraina sono solo un ostacolo, che dovrebbe essere sostituito sotto il tappeto alla prima occasione.

