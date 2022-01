Il distretto militare orientale della Russia è emigrato in Bielorussia





di Marko Marjanović

L’accumulo militare russo è realtà.

Vedete l’uomo nella foto sopra? Questo è Alexander Chaiko, il comandante del distretto militare orientale. Vedi la bandiera dietro di lui? Questa è la bandiera bielorussa. Perché Chaiko è attualmente in Bielorussia. Che diavolo ci fa il comandante del distretto militare orientale in Bielorussia? Ebbene, è lì perché quasi tutto il suo Distretto è emigrato laggiù.

Basato su materiale open source, attualmente in Bielorussia, o in arrivo, ci sono elementi (presumibilmente gli elementi più pronti per il combattimento) di 9 delle sue brigate di fanteria o corazzate e 3 brigate di artiglieria o missilistiche.

Riportiamo il conteggio esatto di un blogger di storia militare russo :

A giudicare dai numerosi materiali fotografici e video pubblicati sui social network, in Bielorussia dal Distretto Militare Orientale, le principali unità del 36°, 37°, 38°, 64° fucilieri motorizzato, 5° carri armati, 165° e 200° artiglieria, 103° e 107° brigate missilistiche sono stati schierati per partecipare alle esercitazioni, 69th Cover Brigade, 155th Marine Brigade. Il 57° fucilieri motorizzati, l’11° brigata d’assalto aereo, il 114° e il 394° reggimento di fucilieri motorizzati della 127a divisione di fucili motorizzati si trovano a scaglioni sulla strada per la Bielorussia.

Aggiunge : _

L’evento è davvero straordinario. Per la prima volta nella storia post-sovietica della Russia , viene effettuato un trasferimento di forze su vasta scala su distanze gigantesche .

Mappa Distretti miltari della Federazione Russa

Come tutti capiscono, se le unità del Distretto Orientale hanno bisogno di esercizio, possono esercitarsi in Asia. Non c’è bisogno di trascinarli fino all’altra estremità dello Stato dell’Unione Russia-Bielorussia.

Nel frattempo, se c’è bisogno di una esercitazione in Bielorussia, non è necessario che questa ricada in modo schiacciante sul distretto orientale. Normalmente la maggior parte delle unità sarebbe fornita dal vicino distretto occidentale. A parte, ovviamente, se il distretto occidentale era già preoccupato per qualcos’altro…

Un’altra cosa da capire sulle esercitazioni in Bielorussia è che sono state annunciate solo il 14 gennaio. Non si tratta di esercitazioni programmate. Questo è un controllo rapido della prontezza al combattimento, ma su vasta scala.

Le unità si formeranno e prenderanno posizione fino al 9 febbraio, dopodiché si terrà un esercizio “Union Resolve 2022” fino al 20 febbraio. (In altre parole, dopo la loro formazione ci saranno brevi esercitazioni per testare la prontezza e portarla a uno stadio superiore.)

Possiamo discutere se la Russia lancerà presto un’offensiva militare o se questo accumulo sia invece un avvertimento/finta. (Nessuno lo sa.) Ma una cosa su cui non possiamo discutere è che esiste una posizione militare russa elevata, insolita e senza precedenti sul suo confine occidentale. L’accumulo è una realtà.

Un intero distretto militare salire su un treno e cambiare continente non è una situazione normale. In realtà, è qualcosa di mai visto prima nell’intera storia della Russia post-sovietica.

Solo 4 brigate di fanteria e 2 di artiglieria del distretto militare orientale non sono state osservate inviare alcun elemento in Bielorussia:

Vale la pena notare che dal 1922 non ci sono mai state così poche forze al confine con Mongolia e Cina, anche nel più difficile 1941. Delle unità purosangue in Transbaikalia e nell’Estremo Oriente, rimangono la 18a mitragliatrici e artiglieria divisione, la 39a e la 60a divisione fucilieri motorizzati, l’83a assalto aviotrasportato, la 30a e 305a brigata di artiglieria, la 40a brigata di fanteria marina.

Nota: Tutto questo risulta molto significativo e certamente i comandi della NATO stanno attentamente valutando quale sia il significato di questa mobilitazione. I giochi sono finiti e la Russia richiede non chiacchiere ma delle risposte precise dagli USA e dai paesi europei. Fra questi ultimi, alcuni si sono già tirati fuori dissociandosi dallo schieramento antirusso, Croazia, Bulgaria, Ungheria.

Traduzione e nota: Luciano Lago