Il dispiegamento di nuovi sistemi di difesa aerea in Siria blocca gli attacchi israeliani

L’inaspettata efficacia dei sistemi di difesa aerea della Siria ha costretto “Israele” ad abbandonare gli attacchi contro quel Paese.

Nonostante il fatto che la parte israeliana abbia minacciato di scatenare un’ondata di attacchi contro l’Iran e le sue strutture in Siria, è emerso che il ministero degli affari militari israeliano ha concluso che era necessario abbandonare i piani originali.

La ragione di ciò è stata l’inaspettato dispiegamento di ulteriori sistemi di difesa antiaerea di fabbricazione russa sul territorio della Siria, nel contesto della recente dimostrazione dell’elevata efficacia di tali sistemi (che ha distrutto 13 dei 14 missili lanciati in tre giorni ). . C’era un serio rischio che l’aeronautica israeliana potesse subire gravi perdite.

Tra l’altro, ci sono informazioni secondo cui “Israele” non ha trovato appoggio alle sue azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e, ovviamente, per questo motivo, le forze israeliane hanno preferito non creare un’escalation in Siria e ancor meno effettuare qualsiasi aggressione contro l’Iran.

Va notato che in precedenza “Israele” ha accusato l’Iran di attaccare le sue navi, minacciando una seria risposta militare. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova del coinvolgimento di Teheran in questo. L’Iran ha anche avvertito di una risposta molto severa in caso di aggressione israeliana.

Fonte: Avia Pro

Cecchino del gruppo HTS

Nel frattempo in Siria……….

L’11 agosto, un cecchino d’élite del gruppo terrorista Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), legato ad al-Qaeda, il gruppo leader de facto della regione siriana nordoccidentale della Grande Idlib, è stato braccato ed eliminato dai cecchini dell’esercito arabo siriano (SAA).

Il cecchino, identificato come Hassan Khalid Rahal, è stato ucciso da cecchini della SAA sul monte al-Zawiya, nella parte meridionale della Grande Idlib.

Rahal, conosciuto con il suo nome di battaglia “Abu Adana”, è originario della città di Ma’ar Shimmareen, attualmente detenuta dalla SAA. Secondo quanto riferito, il militante ucciso era un cecchino d’élite molto conosciuto della Brigata Abu Baker al-Siddiq di HTS.

I cecchini HTS hanno intensificato i loro attacchi negli ultimi mesi. La SAA ha risposto schierando i propri cecchini sulle prime linee di Greater Idlib.

La scorsa settimana, due militanti della Brigata Abu Baker al-Siddiq di HTS sono stati uccisi dai cecchini SAA su una delle linee del fronte del Monte al-Zawiyah. Uno dei militanti uccisi era di nazionalità maldiviana.

HTS e i suoi alleati nella sala operativa al-Fateh al-Mubeen violano quotidianamente il cessate il fuoco nella Grande Idlib, mediato da Russia e Turchia lo scorso anno. La SAA ei suoi alleati hanno risposto a queste violazioni con vari mezzi. Eppure, i militanti non si tirano indietro.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago